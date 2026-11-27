Lourdes Carlé sigue adelante en el Tenis Club Argentino (Crédito: @iebmasargopen)

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María Lourdes Carlé se quedó con el cruce más esperado de la jornada en el IEB+ Argentina Open WTA 125. Derrotó a Nadia Podoroska por 6-4 y 7-6 (4) y se clasificó a los cuartos de final del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Tenis Club Argentino, en Palermo.

La tenista nacida en Daireaux, y ubicada en el puesto 246 del ranking mundial, consiguió la victoria después de dos horas y 10 minutos de juego en la cancha central. Del otro lado estuvo Podoroska, actual 181° del escalafón y una de las principales referentes del tenis argentino de los últimos años.

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El encuentro tuvo un desarrollo parejo, con constantes quiebres de servicio de ambos lados. Carlé capitalizó mejor sus oportunidades y logró cerrar el partido en dos sets para quedarse con el pase a la siguiente instancia.

La bonaerense logró su segunda victoria en el certamen. En su presentación había superado a otra representante nacional, Sol Larraya Guidi, de 18 años, por 6-3 y 6-1. Carlé, de 26 años y que llegó a ocupar el puesto 71 del ranking WTA, continúa así en carrera en una semana importante para recuperar terreno en el circuito.

Su próxima rival será Guiomar Maristany Zuleta de Reales, ubicada en el puesto 147 del ranking mundial y sexta preclasificada. La española avanzó a los cuartos de final tras derrotar a la italiana Nuria Brancaccio por 1-6, 6-3 y 6-1.

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El triunfo de Carlé significó también el final de la participación individual de Podoroska en el torneo. La rosarina había comenzado su camino en Buenos Aires con una victoria ante la española Leyre Romero Gormaz, tercera preclasificada, por 7-6 (4) y 6-0.

Podoroska, de 29 años, llegó a ocupar el puesto 36 del ranking mundial y alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2020, un resultado que marcó un hito para el tenis argentino. En los últimos años, una serie de lesiones la obligaron a atravesar distintos períodos de inactividad. En 2026, Nadia recuperó continuidad en el circuito y alcanzó por primera vez en su carrera la final de un WTA 250, en San Pablo, con lo que además cortó una racha de 13 años sin que una tenista nacional disputara una definición en este nivel. La última había sido Paula Ormaechea, en 2013, en Bogotá.

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Julia Riera, la otra argentina en cuartos de final

La jornada también dejó a otra tenista argentina entre las ocho mejores del torneo. Julia Riera, quinta preclasificada y ubicada en el puesto 139 del ranking WTA, había conseguido su clasificación el miércoles tras vencer a la turca Ipek Oz por 5-7, 6-3 y 6-2.

Julia Riera buscará las semifinales en el Argentina Open

La pergaminense se enfrentará este viernes a la española Alicia Herrero Liñana, quien superó a su compatriota Ariana Geerlings Martínez por 7-5 y 7-5. Riera buscará alcanzar las semifinales del certamen porteño, instancia que ya disputó en la edición de 2023.

El IEB+ Argentina Open WTA 125 se desarrolla en las instalaciones del Tenis Club Argentino, sobre canchas de polvo de ladrillo, y reparte 115.000 dólares en premios.

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