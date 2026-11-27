La comitiva argentina en el Tribunal del Mar

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Este sábado, a las 10 de la mañana de Alemania -las 6 de la mañana en la Argentina-, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar leerá su orden sobre el proyecto petrolero Sea Lion y definirá si Argentina logra frenar la explotación de hidrocarburos en aguas cercanas a las Islas Malvinas o si el cronograma de perforación sigue adelante. Por primera vez, el país llevó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del Atlántico Sur. El Gobierno ya lo considera un proceso histórico, más allá del fallo.

La Casa Rosada, según supo Infobae de parte de un funcionario de primera línea, analiza varios escenarios posibles: que el Tribunal ordene exactamente todo lo que Argentina pidió; que ordene solo parte de las medidas solicitadas; que dicte algo diferente a lo pedido, como medidas de cooperación, intercambio de información o abstención de agravar la disputa, sin llegar a la paralización de Sea Lion; o que no ordene medida provisional alguna. Ninguno -para el Gobierno- implica necesariamente una derrota. Por lo menos desde lo formal.

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En una extensa presentación, argumentada en las audiencias de Hamburgo, la Argentina solicitó cuatro medidas provisionales contra el Reino Unido: que el país europeo suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que cese de impedir que la Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar); y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Una plataforma petrolera en mar abierto exhibe letreros de las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso en el escenario en que el Tribunal decida no involucrarse, el arbitraje bajo el Anexo VII de la Convemar continúa, y la Argentina puede volver a pedir medidas provisionales en esa nueva instancia. Según un reconocido especialista, que conoce en detalle el proceso, la Argentina ya logró que el Reino Unido “reconozca expresamente la existencia de una controversia que hasta las audiencias negaba su existencia”.

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La referencia es sobre la estrategia británica de enmarcar la disputa en una cuestión sobre la soberanía de las Islas. El objetivo del Reino Unido -indicó el abogado Marcelo Kohen, uno de los defensores argentinos en el Tribunal, en una entrevista con Infobae- es que el Tribunal considere que no existe prima facie jurisdicción y que, por lo tanto, no pueda pronunciarse sobre el pedido argentino de medidas provisionales. Si esto sucede, el proyecto Sea Lion podrá avanzar con su cronograma inicial.

Sin embargo, la estrategia argentina en Hamburgo apuntó a separar el litigio territorial de la protección de los recursos marítimo. El argumento hizo hincapié en la urgencia: si Sea Lion avanza con su cronograma, a principios de 2027 comenzará la etapa de perforación, paso previo a la extracción de un recurso no renovable. “Una vez perforado el primer pozo, no quedará statu quo que preservar. Este Tribunal sí puede actuar. Si no es ahora, nunca será”, advirtió Nico Schrijver, otro de los defensores de la Argentina, en las audiencias.

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Sala de audiencias del Tribunal del Mar

“Nada termina el sábado”, señaló a este medio un importante funcionario del Gobierno. Y agregó: “Si el Tribunal dice que no hay jurisdicción, o rechaza, o lo que fuera, el arbitraje va a continuar abierto, y eso es algo que ya de por sí solo desincentiva el involucramiento de nuevas empresas, porque son proyectos que involucran capitales millonarios. Ya hay mucho ganado”.

La aceleración del conflicto entre la Argentina y el Reino Unido fue la extensión, el pasado 21 de septiembre de 2026, de todas las licencias de producción hidrocarburífera de las islas por cinco años más. El proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), está ubicado a unos 198 kilómetros al norte del archipiélago, en un bloque de 541 km². Contempla 23 pozos, una fase de producción de hasta 35 años y más de 310 millones de barriles a extraer.

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Por otro lado, la Argentina apoya una parte central de su caso en las obligaciones de protección del medio marino. El planteo en Hamburgo sostuvo que esos deberes son exigibles con independencia de quién ejerza soberanía sobre las islas y sus aguas circundantes. La delegación citó el laudo del Mar del Sur de China, de 2016, y la decisión arbitral dictada en 2026 en el caso Coastal State Rights. En ambos antecedentes, según la posición argentina, los tribunales analizaron obligaciones ambientales sin resolver previamente controversias territoriales.

Los riesgos invocados provienen, en parte, de documentos de las propias operadoras. El plan de contingencia presentado por Premier Oil ante las autoridades de las islas estimó una probabilidad del 30 % de que un derrame alcance aguas argentinas en 30 días. Para un crudo más liviano, esa probabilidad llegaría al 100 % en 14 días.

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Así, el escenario favorable es que el Tribunal ordene todas o parte de las medidas solicitadas y frene el proyecto Sea Lion. El gobierno británico ya se comprometió públicamente a acatar la eventual orden del TIDM, lo que paralizaría las perforaciones hasta que el tribunal arbitral del Anexo VII adopte su propia decisión, algo que podría demorar años.

A nivel parlamentario, la oposición presiona al primer ministro, Andy Burham. David Reed, diputado conservador por Exmouth and Exeter East, exigió que el gobierno responda sobre el calendario de entrada en vigor de medidas contra la coerción económica argentina y sobre qué está haciendo para blindar a bancos, aseguradoras y contratistas vinculados a Rockhopper y al proyecto.

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En un escenario desfavorable, el gobierno argentino profundizará “una estrategia integral” contra un Reino Unido empoderado, que incluye el inicio de procesos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas y proveedores vinculados con los proyectos en desarrollo en las Islas; denuncias penales contra las ilegitimas licenciatarias sus representantes y directivos; denuncias penales contra los operadores de aeronaves que ingresan al espacio aéreo argentino sin autorización, incluido el pedido de decomiso de una aeronave; y el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que aún está en tratamiento en el Congreso.

En esta línea, desde Casa Rosada destacaron que esta ofensiva diplomática, legal, económica y regulatoria contra la explotación ilegal de hidrocarburos, ya provoca severas consecuencias operativas y financieras para las compañías involucradas. Por caso, Rockhopper debió reconocer ante la Bolsa de Londres el desistimiento de dos contratistas (una inglesa y otra israelí) por temor a conflictos legales y comerciales, a lo que se sumó la decisión del astillero de Singapur Seatrium de evaluar la cancelación del contrato para modernizar el buque Aoka Mizu, unidad central para la extracción y almacenamiento del crudo.

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Detrás de la urgencia invocada ante el Tribunal hay, también, una preocupación que atraviesa distintos sectores de la política argentina: que los ingresos del proyecto Sea Lion terminen financiando y consolidando la presencia británica en las Islas antes de que haya una resolución definitiva sobre la soberanía, una discusión que tiene lugar en otro ámbito: la ONU.