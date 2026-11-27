El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el Tesoro le va a comprar USD 1.800 millones al Banco Central para pagar el vencimiento. (Foto: Reuters/Sam Wolfe)

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Tras la volatilidad que exhibieron el dólar y el riesgo país en las últimas ruedas, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad a los mercados al detallar las fuentes previstas para pagar el abultado vencimiento de deuda en enero por casi 4.370 millones de dólares.

Lo que hasta hace pocos días se consideraba un faltante se cubrirá con la compra de dólares del Tesoro al Banco Central de la República Argentina (BCRA). La alternativa está contemplada en el programa financiero para 2026 y 2027, aunque condicionará el uso de esos recursos durante el resto del año.

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La explicación buscó despejar las dudas del mercado sobre el origen de una parte de las divisas necesarias para afrontar el compromiso de enero. Caputo precisó que el Tesoro reunirá USD 2.600 millones mediante ingresos externos y la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Los USD 1.800 millones restantes, destinados al pago de intereses, saldrán de pesos provenientes del superávit primario, con los que el Tesoro comprará divisas al BCRA.

El titular del Palacio de Hacienda desagregó el esquema en una entrevista en el streaming Neura. “Van a estar entrando del Fondo y de los multilaterales aproximadamente USD 1.200 millones”, afirmó. A esa cifra agregó otros USD 1.000 millones de financiamientos garantizados por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).

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Según explicó Caputo, también ingresarán unos USD 300 millones por la venta de AySA. De ese modo, el Tesoro alcanzará 2.600 millones de dólares. El resto del dinero destinado al vencimiento de enero llegará a partir de la operación con el Banco Central.

“De ese número de USD 4.400 millones, USD 1.800 millones son intereses. Lo pagamos con el superávit primario, con el superávit le compramos los dólares al BCRA”, mencionó el funcionario nacional. “Entonces tenés los USD 2.600 millones más los USD 1.800 millones que le vamos a comprar al BCRA con el superávit y ya estás en los USD 4.400 millones que tenemos que pagar”, agregó.

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Según el último informe diario del BCRA, al 20 de noviembre, el Tesoro contaba con 3,7 billones de pesos. Con esos pesos, al tipo de cambio de hoy, el Tesoro podría comprar 2.387 millones de dólares. Aunque en el mercado especulan también con la posibilidad de que se recurran a depósitos del sistema financiero o a renovaciones mayores al 100% en las próximas licitaciones de deuda para sumar pesos.

“Acomodan la cuenta”

La alternativa de comprar dólares al BCRA figuró dentro del programa financiero que presentó el equipo económico para 2026 y 2027. La lógica oficial establece que los intereses se pagan con recursos en pesos obtenidos a partir del superávit fiscal. El Tesoro usa esos fondos para comprar divisas a la autoridad monetaria y luego atiende los compromisos en moneda extranjera.

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El mecanismo concentró los reparos de analistas y operadores. En el mercado valoraron que Caputo detallara las fuentes previstas para el pago de enero, pero señalaron que la operación supone utilizar dólares que el Banco Central acumuló y que, de otro modo, podrían quedar disponibles para otros fines.

Al 20 de noviembre, el Tesoro tenía $ 3,7 billones en la cuenta del Banco Central. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

Una fuente del mercado que habló bajo condición de anonimato con Infobae sostuvo que la discusión no se limita a identificar si los USD 1.800 millones responden de forma exacta a intereses. “Cuando hacen la cuenta, acomodan como quieren. Está claro que van a tener que comprarle dólares al BCRA, usar parte de los dólares que compró el BCRA para pagos y eso le va a sacar poder de fuego al Central”, afirmó.

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El Tesoro ya recurrió durante los últimos meses a compras de dólares al Banco Central para pagar obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esas operaciones incluyeron vencimientos de capital e intereses, por lo que consideró relativa la equivalencia entre los dólares que el Tesoro compre ahora y los intereses que deberá afrontar.

“Si lo que van a comprar al BCRA va a ser exactamente lo que tienen que pagar de intereses o no es relativo, porque ya le estuvieron comprando al BCRA estos meses para pagarle al FMI y algunos de esos pagos fueron de capital y otros de interés”, mencionó la misma fuente antes de sumar: “Están yendo a comprar reservas, no a comprar al mercado”.

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La ayuda de China

La discusión sobre el recurso al BCRA aparece en un contexto de menor disponibilidad de depósitos del Tesoro. La situación tomó relevancia tras la suspensión de las colocaciones del Bonar 2029, identificado como AO29. El equipo económico frenó esas emisiones ante la suba de las tasas internacionales, una decisión que abrió interrogantes sobre la posibilidad de efectuar colocaciones por USD 5.000 millones durante 2027.

La emisión de deuda en el mercado era una de las fuentes contempladas para afrontar las necesidades financieras del año próximo. Con las tasas internacionales en un nivel más alto, el programa de financiamiento quedó sujeto a mayores dudas. En ese escenario, Caputo presentó el tramo disponible del swap con China como una alternativa de respaldo.

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El ministro Luis Caputo, sostuvo que cuentan con los USD 5.000 millones del swap con China en caso de no lograr los refinanciamientos. (Foto: Reuters)

Sin embargo, para despejar esta duda, el ministro señaló que el Gobierno solicitó a China el uso de USD 5.000 millones del acuerdo de intercambio de monedas. “Ya le pedimos a China USD 5.000 millones del swap que ya están disponibles. Los USD 5.000 millones que ya están aprobados”, expresó.

Bajo la perspectiva del ministro, el pedido busca que esos fondos queden disponibles para reforzar la certidumbre sobre los pagos. “Lo que le estamos pidiendo es: fondeémoslo. ¿Para qué? Para dar la mayor cantidad de certidumbre posible”, dijo durante la entrevista.

El funcionario vinculó ese tramo del swap con la posibilidad de que el mercado no refinancie la totalidad de los vencimientos. El Gobierno espera obtener financiamiento privado, aunque busca mantener una alternativa disponible en caso de que las condiciones de mercado no acompañen.

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La contracara

En tanto, algunos analistas sostienen que si el Tesoro utiliza dólares del swap con China para pagar vencimientos en moneda extranjera, el BCRA perderá margen para intervenir ante presiones sobre el dólar en el año electoral. Esa mirada se suma a la advertencia sobre las compras del Tesoro a la autoridad monetaria: en ambos casos, el centro del debate es la disponibilidad efectiva de divisas dentro del Banco Central.

El economista de Equilibra Gonzalo Carrera planteó una diferenciación sobre la operación entre el Tesoro y el BCRA. “En las reservas del BCRA la compra de dólares del Tesoro no tiene efecto ni en reservas brutas ni en netas porque es un cambio de cuentas dentro del BCRA”, aseveró. “Caen por ventas, pero suben por la cuenta del Tesoro”, agregó sobre la dinámica contable.

La meta con el FMI

Carrera también se refirió a los objetivos de acumulación de reservas pactados con el organismo internacional para 2027. Señaló que la única meta conocida corresponde a fines de junio, ya que aún no se publicó el staff report de la tercera revisión, documento que incorporará la referencia de diciembre de 2027.

El FMI exige una acumulación de 4.500 millones para junio de 2027. (Foto: Reuters/Tomas Cuesta)

El BCRA debe sumar USD 400 millones respecto de diciembre de 2025, hasta llegar a un stock positivo de USD 1.145 millones a fines de junio de 2027. La exigencia implica una acumulación de USD 4.500 millones entre diciembre de 2026 y junio de 2027.

A su vez, el economista Martín Polo afirmó que el Banco Central cuenta durante 2026 con una situación más holgada en relación con la meta de reservas acordada con el FMI.

Asimismo, estimó que, salvo un cambio en las condiciones actuales, la autoridad monetaria terminará 2026 con cerca de USD 2.000 millones por encima de la meta de acumulación. Para 2027, indicó que el acuerdo contempla un incremento de USD 11.000 millones y que esa exigencia será más compleja por el escenario de la cuenta financiera y el saldo comercial.

“Ellos deberían tener un 2027 tan holgado como el 2026 para el BCRA. Este año compraron mucho y esperan comprar mucho en 2027, lo que es un poco desafiante considerando que la cuenta financiera va a estar más apretada”, ponderó.

El economista mencionó que el resultado comercial será una variable central. “Tendríamos que ver que el saldo comercial se mantenga tan bueno como este año. Me parece que va a ser más difícil considerando que vas a tener menores precios”, afirmó.

Polo agregó que el sector energético podría aportar más dólares, aunque también ubicó el nivel de actividad entre los factores que inciden sobre las importaciones. “Hay que ver cuánto crece la economía porque, si tenés la economía planchada, tenés menos importaciones”, cerró.