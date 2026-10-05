Diputados: cruce de agendas, bloqueos parlamentarios y un Presupuesto sin cronograma de debate

La Cámara de Diputados (RS Fotos)

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El mundo libertario afronta los últimos meses de 2026 con la intención de no generar ruido en el Congreso de la Nación, a la espera de acumular victorias pero bajando el perfil en el “mientras tanto”.

La oposición había mostrado cierto ímpetu, pero no logra romper el acompañamiento de ciertos gobernadores ni de los dos partidos que hasta ahora nunca dejaron de apoyar al oficialismo, al menos por el momento.

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Mientras los bloques opositores siguen buscando los 15 diputados que les permitan ir seguros y confiados a la sesión en la que buscan derogar el DNU 70/2023, el mundo libertario hace silencio y avanza, abordando los temas según su conveniencia.

“Todavía no tienen el número para rechazarlo y hay un tema con el decreto, porque adentro hay un montón de leyes. Estamos viendo qué hacen”, explicó un diputado libertario, que asegura que hay que dejar que el tiempo pase. “Nosotros tenemos nuestra agenda propia y tenemos que avanzar sin mirar eso, porque la llave para ellos —la oposición— está en los gobernadores, y ahí es la Casa Rosada la que negocia”, agregó.

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El oficialismo muestra signos de profesionalización —lo que los libertarios denominaron “casta” en algún momento— y avanza en una estrategia en la que el Ejecutivo se ocupa de los gobernadores en una mezcla de temas, y los diputados de ir a las comisiones, entorpecer el debate cuando es ajeno y defenderlo cuando es propio.

El presidente Javier Milei en Paris en un encuentro con gobernadores aliados

“Los legisladores llegan a cada una de las comisiones con un texto en el que se les explica de qué se trata y con argumentos de defensa. Eso se repite en cada una de las comisiones. Además, como la bajada de línea fue que el que quiere hablar lo puede hacer en las comisiones, pero que en el recinto es otra cosa, muchos hablan para poder hacer los recortes”, agregó la misma fuente.

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Además, avanzan en una agenda propia que hoy tiene el eje en la ley de Malvinas y en el Presupuesto 2027. En el caso de la primera, el miércoles vuelven a tener una reunión de comisión. La última terminó en escándalo y nada hace prever que la de esta semana sea diferente.

En cuanto al segundo tema, el oficialismo había previsto comenzar el debate del Presupuesto 2027 esta misma semana. Sin embargo, no convocaron a la comisión que comanda el diputado libertario Benegas Lynch.

En este escenario, lo que algunos observan es que el presidente Javier Milei pudo haber avanzado algo en la conversación con las provincias respecto de la posibilidad —o no— de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero no así en lo referido a la ley de ingresos y egresos del Estado nacional.

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“Las obras son el eje del debate, y a esto hay que sumarle que los gobernadores quieren saber con qué fondos van a contar durante el año próximo”, reconoció un diputado opositor que no responde a su gobernador pero que mantiene buen diálogo con él.

Por ahora todos parecen jugar el juego del bloqueo. El mundo libertario quiere que la posibilidad de la oposición de avanzar en el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 se diluya en las próximas semanas. Los bloques que hoy ya están en la vereda de enfrente siguen intentando conseguir los votos y, en el medio, bloquear la ley de Malvinas, con la que el mundo libertario quiere avanzar. El Presupuesto es algo que hoy no parece estar en la agenda de nadie.

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