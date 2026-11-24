La mesa política volverá a reunirse en Casa Rosada

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La cúpula del Gobierno volverá a mantener un encuentro este martes con el objetivo de saldar algunas de las tensiones que todavía atraviesan al oficialismo y recuperar el espíritu de positivismo, antes de convocar a las sesiones extraordinarias en el Congreso y enfrentar los últimos desafíos del año.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó para las 13:00 a una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, con el objetivo de ordenar la estrategia legislativa y electoral, pero también será un momento para fortalecer el vínculo y continuar limando asperezas.

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En Balcarce 50 tomaron de buena manera la mejora que mostró el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, que subió 4,1% en noviembre respecto de octubre y llegó a 2,04 puntos.

Se trató de la segunda suba mensual consecutiva después de varios periodos con cifras negativas, un dato que en el entorno de Javier Milei leen como una señal auspiciosa para cerrar el 2027 con un clima distinto al que mostró la gestión tras algunas derrotas parlamentarias y discusiones internas.

La confianza en el gobierno volvió a crecer (Maximiliano Luna)

La intención del oficialismo es llegar a la última semana del período ordinario con los principales debates resueltos, o al menos administrados, de manera tal que las diferencias no afecten la votación de la reforma electoral ni las negociaciones con los gobernadores por el Presupuesto, la otra gran meta antes de fin de año.

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Además de la hermana del mandatario, en la mesa política se el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Si bien en estos encuentros todos los integrantes del grupo suelen evitar los reclamos cruzados y optan por simular que no hay peleas, varios de sus miembros destacan que también son momentos para mejorar las relaciones personales.

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El cónclave tendrá un condimento de color: es el día en el que Devitt está cumpliendo los 40 años, por lo que podría haber alguna imagen con una torta, como ocurrió cuando le tocó la misma situación a Bullrich.

La relación entre la senadora y la conducción libertaria volverá a estar en el centro de la reunión, después de una semana en la que reapareció con un nuevo video en sus redes sociales, con un tono de suspenso que generó repercusión.

La ex ministra de Seguridad compartió un corto en el que se la ve a ella acomodándose el cabello mientras suena de fondo una canción de Nathy Peluso, sobre el cual escribió “Music Sessions #10/11 || PATRICIA BULLRICH & ???”, sin que se revele ningún nombre ni se confirme a qué hace referencia esa convocatoria.

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Patricia Bullrich sigue generando ruido en las redes

La numeración elegida no fue casual, ya que el “10/11” remite a la cantidad de sesiones en las que la bancada libertaria resultó finalmente victoriosa en el Senado durante este año, de la cual la última será la del próximo jueves, cuando el oficialismo espera dar media sanción a la reforma electoral.

El escenario legislativo, de todos modos, no está exento de fricciones. La Libertad Avanza sufrió esta semana la salida del bloque del diputado Mariano Campero, uno de los dirigentes identificados con la ex ministra.

El tucumano se fue del espacio por considerar que hay un acuerdo implícito entre el armado libertario y el gobernador de su provincia, Osvaldo Jaldo, para no competirle en 2027, con el que no está de acuerdo.

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El diputado pretende disputarle la gobernación el año próximo, motivo por el cual decidió alejarse del bloque para poder comenzar a darle forma a un espacio propio, sin condicionamientos de la Casa Rosada.

Sin embargo, en el entorno de la ex ministra remarcaron que la salida de Campero no generó sorpresa puertas adentro, porque el tucumano incluso les había anticipado el movimiento antes de formalizarlo

“Mariano entró con nosotros y sigue con nosotros, como también otros que tampoco están dentro del bloque pero igual votan lo que les pedimos, así que no perdimos nada”, argumentó a Infobae una de las personas más cercanas a Bullrich.

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El diputado era uno de los “radicales con peluca” (X: @mariano_campero)

Según indicó este sector, el diputado mantuvo esa conversación previa con la senadora y obtuvo su aval antes de comunicar la decisión a las autoridades de la Cámara baja.

“No es algo que hayamos propiciado nosotros, pero es lo que a él le sirve en Tucumán y a nosotros nos parece bien que quiera empezar a posicionarse”, explicaron, al tiempo que remarcaron que, más allá de la salida formal del bloque, el diputado continuará acompañando en el recinto las iniciativas que impulse La Libertad Avanza

La discusión sobre los tiempos en los que deben cerrarse las alianzas provinciales sigue siendo, además, uno de los puntos sin resolver dentro de la mesa política, incluso después de que los Menem ya hubieran iniciado conversaciones con varios gobernadores para establecer las condiciones básicas de un eventual armado conjunto, en un proceso que convive con las diferencias que separan a los distintos sectores del oficialismo sobre cuándo conviene avanzar con esas definiciones

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El encuentro de este martes llega en medio de una agenda parlamentaria cargada para lo que resta del año: entre los proyectos que el Gobierno pretende destrabar antes de las sesiones extraordinarias figuran la reforma electoral, que incluye la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y cambios en el financiamiento partidario; el Presupuesto 2027; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central; la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con la causa Malvinas; el denominado Súper RIGI; el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, firmado en febrero por el canciller Pablo Quirno, y un proyecto para endurecer la regulación de la ludopatía, que la propia Bullrich impulsó incorporar a la discusión parlamentaria de esta semana