El pleno de la Cámara alta durante su última sesión, realizada el jueves pasado (Prensa Senado)

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El Congreso comienza su última semana de sesiones ordinarias, con dos temas de alto voltaje en el Senado. Por un lado, el oficialismo buscará sellar el jueves -recinto aún no convocado- el destino de la suspensión de las PASO y, en paralelo, intentará dictaminar mañana cambios al proyecto relacionado con el supuesto combate a la ludopatía, tras meses de silencio oficialista y una discusión muy deshonesta, sobre todo, desde un par de sectores de la oposición que se colgaron a la algo tardía reacción de la iglesia.

La jornada de hoy quizá sea la de mayor calma y tendrá a dos comisiones con trabajo parlamentario. Desde las 14, un plenario de las de Ambiente; y de Industria intentará acelerar una iniciativa que establece presupuestos mínimos de gestión de envases, un tema con varias volteretas y poca resolución en años recientes. Hay intereses en juego.

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El texto es empujado por la filo radical Edith Terenzi (Chubut), quien ya logró la aprobación de un articulado sobre pictogramas en menúes de restaurantes. La Casa Rosada cuenta su voto para suspender las PASO como el 35. Con otros más que da por descontado de silvestres provinciales, en Balcarce 50 estiman una base de 38. Tanto en la definición en general como en particular, la mayoría requerida es la absoluta, por tratarse de un área electoral. Es decir, 37 adhesiones.

Según confiaron desde diversos despachos a Infobae, una modificación a realizarse en el recinto, de cara al eventual encuentro del jueves 26, apunta al Capítulo V de la Ley 27.120, de Elección de Parlamentarios del Mercosur. El inconveniente aparece en el artículo 18 bis del -esforzado- dictamen de mayoría, que impone que “los Poderes Legislativos Provinciales cubrirán las veinticuatro (24) vacantes reservadas para los representantes por distrito regional en el Parlamento del MERCOSUR con legisladores de su propio seno”. En oficinas mileístas ya advirtieron que dichos representantes no podrían nunca legisladores locales.

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La jefa libertaria, Patricia Bullrich, junto a su colega de bancada y titular de la comisión de Salud, la puntana Ivanna Arrascaeta

Por otra parte, dos horas más tarde, la bicameral mixta Revisora de Cuentas, el enlace predilecto del Congreso con la Auditoría General de la Nación (AGN), que es quien realizar los controles -a posteriori- de los gastos del Estado, buscará cerrar el guiño al programa de acción anual 2027 para el organismo que comanda el peronista -con acuarela kirchnerista, según la época- Juan Manuel Olmos.

En tanto, mañana se consumará el plenario de las comisiones de Salud -comanda la libertaria puntana Ivanna Arrascaeta-; Legislación General; y Justicia y Asuntos Penales para debatir el más que demorado proyecto sobre ludopatía, que Diputados aprobó hace casi dos años. El articulado ataca fuerte a la publicidad del juego legal, con un par de ideas a sumar en el canal ilegal.

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Sobre este último punto, desde hace por lo menos 15 años que la iglesia y la política miran hacia otro lado. Mientras se lee este artículo, en las provincias peronistas, kirchneristas, radicales y de fuerzas locales entran fondos por Ingresos Brutos por el juego legal. Por eso que lo que abunda sobre esta temática es el cinismo, sumado a operadores extraoficiales de turno y un lobby olímpico alrededor de todo esto que empaña la lupa.

Ahora, algunos actores desean colgarse una medalla -tras la visita papal- de cara a la temporada electoral 2027. Salvo la Coalición Cívica, que siempre lo tuvo en sus plataformas, el resto tendría que, por lo menos, pensar dos veces antes de hablar. Por supuesto, no ocurrirá. Bajo estos parámetros, la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, intentará llegar a una nueva propuesta con bancadas dialoguistas para cambiar la versión original y devolver la iniciativa, en segunda revisión, a Diputados. Esto le daría un año más de vida a la discusión.

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Como si fuera poco y, pese a que aún no se confirmó la segura sesión del jueves 26, la comisión de Acuerdos se reunirá el viernes -post recinto-, con pliegos de jueces electorales en la bandeja. Son jugosos para un par de aliados y por ello el apuro. Otro de los puntos fuertes -y promocionados- en las últimas horas es la presentación en el Senado del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien dará un informe de gestión por primera vez desde que ocupa el cargo. La Constitución lo obliga a asistir una vez por mes al Congreso para explicar el rumbo de la administración central.