Política

El Gobierno despega las elecciones provinciales de las nacionales y minimiza el impacto de eventuales desdoblamientos

En La Libertad Avanza descuentan que el desenganche se repetirá en varias provincias, incluso en las aliadas, y aseguran que no afectará en los resultados nacionales. El argumento y la reforma electoral como clave

Los gobernadores aliados en la jura de Diego Santilli en el Salón Blanco de Casa Rosada
Los gobernadores aliados en la jura de Diego Santilli en el Salón Blanco de Casa Rosada
Guardar

En medio de las primeras definiciones de los calendarios electorales, el Gobierno se anticipa a la jugada y remarca que los comicios locales se diferencian de los naciones y descarta que los eventuales desdoblamientos tengan impacto sobre el escenario nacional. “Las elecciones provinciales son ajenas a las nacionales. Que las fijen cuando quieran. Son sistemas distintos, que no son coincidentes, así que da lo mismo”, precisó a Infobae una importante fuente de Casa Rosada.

Pese a que a principios de año la postura del Poder Ejecutivo era más severa, incluso ponía en duda el vínculo con los aliados que resolvieran desenganchar los comicios provinciales, con el paso del tiempo esa postura se fue flexibilizando. “Hay algunos gobernadores que quieren que el Presidente siga, pero también quieren conservar lo propio y es lógico”, sintetizó un funcionario.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el catamarqueño Raúl Jalil confirmó la unificación de las elecciones locales con los comicios presidenciales de 2027, un esquema que mantiene desde 2013, en sintonía con el calendario de la Nación. Se trata de la segunda provincia en anunciar el esquema electoral rumbo al año próximo, luego de la decisión de Osvaldo Jaldo, quien fijó los comicios tucumanos para el 9 de mayo.

Tanto Jaldo como Jalil anticiparon con tiempo prudencial sus movimientos al Gobierno, en un gesto para preservar la buena sintonía con la Casa Rosada, que valoró el accionar. El catamarqueño, además, comunicó su determinación de no presentarse por un tercer mandato, como anticipó este medio.

PUBLICIDAD

El catamarqueño Raúl Jalil al salir de una audiencia en la Casa Rosada
El catamarqueño Raúl Jalil al salir de una audiencia en la Casa Rosada

En el tren de los anuncios, en La Libertad Avanza descuentan que el caso de Catamarca representa una excepción a la regla y que los desdoblamientos se repetirán en el grueso de las provincias. “Probablemente el 95% de los casos va a ser así”, calculó ante este medio una voz del oficialismo.

Si bien los motivos difieren según el caso, en la administración libertaria saben que Tierra del Fuego, Chaco, Río Negro y Mendoza deberán votar sí o sí en fechas diferenciadas por mandato constitucional, pero además creen que Jujuy, Salta, Córdoba, Neuquén, Chubut, Misiones, San Juan y Santa Fe seguirán los pasos. Aún hay dudas en torno a San Luis y Santa Cruz.

“Es el juego de la política. Está todo bien”, justificaron desde el armado violeta, donde aclaran que se encuentran en tratativas para cerrar acuerdos electorales con los aliados con un objetivo principal: trabajar por la reelección de Milei. “Hay provincias que van a fijar fecha antes. Vos no podes hacer nada para evitarlo y tampoco das nada a cambio para exigirlo. Cada quien hace lo que más le conviene”, coincidió otra voz del espacio.

Los entendimientos se piensan amplios y van desde el armado de listas conjuntas hasta la discusión de los términos y condiciones para competir y dirimir las diferencias “por arriba del cinturón”. A poco más de un año de los comicios, en las filas libertarias anticipan que se presentarán en todas las provincias para potenciar el sello a nivel nacional.

La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei
La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

El planteo sobre los calendarios electorales se inscribe en una discusión política más amplia: la reforma electoral, que comenzó a tratarse esta semana en el Senado y para la que el Gobierno necesita construir acuerdos con los gobernadores y sus representantes en el Congreso.

En esa tarea trabajan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el responsable político del partido, Eduardo “Lule” Menem, quienes pusieron en marcha una ronda de conversaciones con los gobernadores, que inicia este miércoles e implica la visita de siete mandatarios a la Casa Rosada en 24 horas.

“Algunos discuten el sexo de los ángeles, pero creemos que para la reforma están los votos. Solo tenemos que ordenar algunos temas”, minimizaron desde un sector la mesa política. Las diferencias giran en torno al futuro de las PASO, uno de los puntos centrales del ambicioso proyecto. No obstante, los libertarios advierten sobre la complejidad que supone la implementación de la Boleta Única de Papel en las primarias, por lo que anticipan la necesidad de introducir algunos cambios.

La discusión recién comienza y tendrá como uno de sus principales escenarios la negociación con los representantes provinciales, donde el Gobierno deberá medir hasta dónde llega el respaldo de sus aliados en el Congreso.

Temas Relacionados

Javier MileiGobiernoLa Libertad AvanzaCongresoReforma electoralKarina MileiÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presentaron un proyecto que impulsa la creación de parques solares para acabar con los cortes de luz en la provincia de Buenos Aires

La iniciativa de Valentín Miranda, diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical, busca crear el Régimen Provincial de Fortalecimiento Energético mediante Generación Renovable y Almacenamiento

Presentaron un proyecto que impulsa la creación de parques solares para acabar con los cortes de luz en la provincia de Buenos Aires

Mieli negó que el reclamo por Malvinas sea por motivos electorales y sostuvo que lo viene gestionando "hace tres años"

El presidente habló de la cadena para pedir por la soberanía sobre el archipiélago y las medidas que impulsó para las empresas que tengan actividades comerciales en las islas. Destacó el rol de Donald Trump y agregó: “Estados Unidos puede presionar porque sabe que tiene red de este lado”

Mieli negó que el reclamo por Malvinas sea por motivos electorales y sostuvo que lo viene gestionando "hace tres años"

Con la presencia de Kicillof, cientos de estudiantes se movilizaron en La Plata a 50 años de La Noche de los Lápices

La marcha estudiantil conmemoró el operativo represivo de 1976 que terminó con 11 estudiantes secuestrados. El gobernador bonaerense participó de uno de los actos a pesar de las críticas de algunos sectores

Con la presencia de Kicillof, cientos de estudiantes se movilizaron en La Plata a 50 años de La Noche de los Lápices

LLA intentará sesionar mañana en el Senado pero deja afuera la reforma del Banco Central

El oficialismo convocó para las 11 con Inocencia Fiscal y traspaso de competencias judiciales a la Ciudad en el temario. Al final aparece biocombustibles en donde todavía no hay acuerdo

LLA intentará sesionar mañana en el Senado pero deja afuera la reforma del Banco Central

Fernando de Andreis: “Creemos en la agenda de Milei porque es la misma que proponemos hace 20 años”

El diputado nacional y secretario general del PRO habló en Infobae a la Tarde sobre las conversaciones con el oficialismo de cara a 2027, la posible convergencia electoral, la reforma de las PASO y los principales reclamos de su bloque en el Congreso

Fernando de Andreis: “Creemos en la agenda de Milei porque es la misma que proponemos hace 20 años”

DEPORTES

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

El gran partido de Cuti Romero en la goleada de Atlético de Madrid: del remate que casi termina en grito al elogio de Simeone

Triple festejo argentino en el WTA 250 de San Pablo: Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nadia Podoroska avanzaron a octavos

El genio de la Fórmula 1 que espió al Alpine de Franco Colapinto en pleno GP de España

TELESHOW

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

Graciela Alfano recordó cuando Jorge Porcel se propasó con ella: "'Mirá qué lengua tengo'... me dio asco"

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin: "Tomar caminos separados"

Martín Fierro de Radio 2026: el partido de despedida de Messi postergó la ceremonia de premiación

El Polaco sorprendió con un cambio de look inspirado en el inicio de su carrera: "¿Volvemos?"

La tajante reacción de Luciana Salazar tras no ser invitada al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos casos de peculado ponen bajo la lupa el manejo de fondos públicos en Panamá

Nuevos casos de peculado ponen bajo la lupa el manejo de fondos públicos en Panamá

Estados Unidos incluyó a Centroamérica y a República Dominicana en la lista de tránsito o producción de drogas

El ICE detuvo en Tennessee a una guatemalteca acusada de suplantar identidad para trabajar

Huella salvadoreña en la Gran Manzana: Fátima Cuéllar y Daysi Navarro deslumbraron en la Semana de la Moda en Nueva York

Mediante el sistema de marcaje bancario delincuentes despojan a víctima de $18,500 en Panamá