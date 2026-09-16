El Gobierno despega las elecciones provinciales de las nacionales y minimiza el impacto de eventuales desdoblamientos

Los gobernadores aliados en la jura de Diego Santilli en el Salón Blanco de Casa Rosada

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En medio de las primeras definiciones de los calendarios electorales, el Gobierno se anticipa a la jugada y remarca que los comicios locales se diferencian de los naciones y descarta que los eventuales desdoblamientos tengan impacto sobre el escenario nacional. “Las elecciones provinciales son ajenas a las nacionales. Que las fijen cuando quieran. Son sistemas distintos, que no son coincidentes, así que da lo mismo”, precisó a Infobae una importante fuente de Casa Rosada.

Pese a que a principios de año la postura del Poder Ejecutivo era más severa, incluso ponía en duda el vínculo con los aliados que resolvieran desenganchar los comicios provinciales, con el paso del tiempo esa postura se fue flexibilizando. “Hay algunos gobernadores que quieren que el Presidente siga, pero también quieren conservar lo propio y es lógico”, sintetizó un funcionario.

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En los últimos días, el catamarqueño Raúl Jalil confirmó la unificación de las elecciones locales con los comicios presidenciales de 2027, un esquema que mantiene desde 2013, en sintonía con el calendario de la Nación. Se trata de la segunda provincia en anunciar el esquema electoral rumbo al año próximo, luego de la decisión de Osvaldo Jaldo, quien fijó los comicios tucumanos para el 9 de mayo.

Tanto Jaldo como Jalil anticiparon con tiempo prudencial sus movimientos al Gobierno, en un gesto para preservar la buena sintonía con la Casa Rosada, que valoró el accionar. El catamarqueño, además, comunicó su determinación de no presentarse por un tercer mandato, como anticipó este medio.

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El catamarqueño Raúl Jalil al salir de una audiencia en la Casa Rosada

En el tren de los anuncios, en La Libertad Avanza descuentan que el caso de Catamarca representa una excepción a la regla y que los desdoblamientos se repetirán en el grueso de las provincias. “Probablemente el 95% de los casos va a ser así”, calculó ante este medio una voz del oficialismo.

Si bien los motivos difieren según el caso, en la administración libertaria saben que Tierra del Fuego, Chaco, Río Negro y Mendoza deberán votar sí o sí en fechas diferenciadas por mandato constitucional, pero además creen que Jujuy, Salta, Córdoba, Neuquén, Chubut, Misiones, San Juan y Santa Fe seguirán los pasos. Aún hay dudas en torno a San Luis y Santa Cruz.

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“Es el juego de la política. Está todo bien”, justificaron desde el armado violeta, donde aclaran que se encuentran en tratativas para cerrar acuerdos electorales con los aliados con un objetivo principal: trabajar por la reelección de Milei. “Hay provincias que van a fijar fecha antes. Vos no podes hacer nada para evitarlo y tampoco das nada a cambio para exigirlo. Cada quien hace lo que más le conviene”, coincidió otra voz del espacio.

Los entendimientos se piensan amplios y van desde el armado de listas conjuntas hasta la discusión de los términos y condiciones para competir y dirimir las diferencias “por arriba del cinturón”. A poco más de un año de los comicios, en las filas libertarias anticipan que se presentarán en todas las provincias para potenciar el sello a nivel nacional.

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La foto que difundieron desde el oficialismo, para destacar el empoderamiento que tuvo Karina Milei

El planteo sobre los calendarios electorales se inscribe en una discusión política más amplia: la reforma electoral, que comenzó a tratarse esta semana en el Senado y para la que el Gobierno necesita construir acuerdos con los gobernadores y sus representantes en el Congreso.

En esa tarea trabajan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el responsable político del partido, Eduardo “Lule” Menem, quienes pusieron en marcha una ronda de conversaciones con los gobernadores, que inicia este miércoles e implica la visita de siete mandatarios a la Casa Rosada en 24 horas.

“Algunos discuten el sexo de los ángeles, pero creemos que para la reforma están los votos. Solo tenemos que ordenar algunos temas”, minimizaron desde un sector la mesa política. Las diferencias giran en torno al futuro de las PASO, uno de los puntos centrales del ambicioso proyecto. No obstante, los libertarios advierten sobre la complejidad que supone la implementación de la Boleta Única de Papel en las primarias, por lo que anticipan la necesidad de introducir algunos cambios.

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La discusión recién comienza y tendrá como uno de sus principales escenarios la negociación con los representantes provinciales, donde el Gobierno deberá medir hasta dónde llega el respaldo de sus aliados en el Congreso.