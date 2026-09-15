Política

La eliminación de las PASO no suma adeptos y el oficialismo pidió un nuevo cuarto intermedio

Luego de 4 meses sin tratamiento sigue sin tener los votos. Los dialoguistas quieren quitar la obligatoriedad del voto y que Ficha Limpia se discuta aparte

Conferencia de Patricia Bullrich en el Senado por la Ley de Tierras
Patricia Bullrich
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Tras varios meses sin reuniones, el oficialismo volvió a convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para reiniciar el debate por la reforma electoral.

El letargo en el que cayó el proyecto durante estos últimos cuatro meses es consecuencia de la falta de acompañamiento de la oposición ante la intransigencia del oficialismo, que no quiere otra cosa que eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

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“Nosotros nos mantenemos con lo que venimos proponiendo. Todo dentro de un paquete, inclusive Ficha Limpia y eliminación de las PASO. Los otros sistemas no los vamos a aceptar —en relación a la idea de eliminar la obligatoriedad—”, explicó a Infobae una alta fuente del oficialismo.

Eso hace que el oficialismo no cuente con los votos para avanzar y que siga sin tenerlos, teniendo en cuenta que, tras varias exposiciones, la titular del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió un cuarto intermedio. El último había durado cuatro meses.

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El debate comenzó cuando el presidente de la comisión, Agustín Coto, incorporó al temario dos expedientes. El primero es el de ficha limpia, impulsado por el PRO con firmas de Martín Goërling Lara y Andrea Cristina; el otro es de la chubutense Edith Terenzi, que propone la obligatoriedad de las PASO solo cuando exista competencia interna.

El Gobierno quiere eliminar las PASO
El Gobierno quiere eliminar las PASO

Luego llegó la palabra del senador Fernando Salino, del bloque Justicia Social Federal, quien volvió a reclamar por el formato de proyectos que no tienen relación entre sí. “Es a propósito, para que no podamos ir al fondo de la cuestión. Lo que estaríamos haciendo al sacar Ficha Limpia rompería ese esquema de tratar todo mezclado que venimos teniendo desde 2023”.

Salino sabe que la oposición no quiere votar la totalidad del proyecto de la Casa Rosada y que ese tema es utilizado por LLA como incentivo para sectores como el PRO y la UCR.

Luego tomó la palabra Bullrich, que combinó como argumento el costo económico y la oferta real de los partidos frente a los que no tienen representación real.

“Estamos planteando una reforma política importante que parte de una realidad: un fraccionamiento muy fuerte en la Argentina. Hay más de 600 partidos que no tienen relación con las ofertas electorales. El exceso de partidos políticos generó una deformación. Los partidos tienen que representar la idea de las sociedades, no ser meras cajas políticas. Hay partidos que ya no tienen representación pero siguen recibiendo dinero público. Por eso esto es importante”, dijo la senadora.

Luego avanzó sobre el financiamiento y señaló que “hay una distancia muy grande entre la transparencia de las elecciones y las reglas de financiamiento. Esto tiene que ser una herramienta que cada uno de los partidos pueda conseguir como consecuencia de la inserción en la sociedad y de esa manera poder recaudar fondos que no tengan que ver con lo público”.

El tercer punto que señaló es el de ficha limpia, que planteó como parte del proyecto global. Bullrich sostuvo que una condena por un delito doloso no puede habilitar la postulación para cargos: “Una condena en segunda instancia tiene que poder apartarse”.

“Todas las reglas que estamos debatiendo tienen igual importancia para nosotros. Eliminar las PASO, boleta única, elección indirecta de los parlamentarios, los avales para los candidatos, nuevas reglas de financiamiento, todo.”

Como el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para avanzar, la exministra de Seguridad pidió a la presidencia de la Comisión que ordenara “las cosas con las que están de acuerdo y con las que no. Es bueno que las reformas salgan por acuerdo de todos, porque las reglas de juego de la democracia son el sistema electoral”.

Para finalizar, Bullrich pidió un cuarto intermedio sin fecha específica de retorno a la Comisión, para hacer reuniones “de asesores o senadores que quieran trabajar sobre esta reforma y acercar posiciones”.

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