Política

Cristina Kirchner volvió a cobrar más de $16 millones por la pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner

ANSES pagó en septiembre los haberes correspondientes a agosto de 2026, por un monto bruto de $16.090.877,01. El Ministerio de Capital Humano continuará con los recursos ante la Corte para intentar impedir que se siga abonando el beneficio.

Cristina Kirchner, en el departamento donde cumple seis años de prisión por corrupción
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Cristina Fernández volvió a cobrar la pensión vitalicia como viuda del ex presidente Néstor Kirchner, luego de que la Justicia ordenara restablecer de manera cautelar el beneficio que el Gobierno había suspendido. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonó en septiembre el primer haber restituido, correspondiente a agosto de 2026, por $16.090.877,01 brutos, según confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

El pago permitió establecer cuándo comenzó a cumplirse la decisión judicial. El 8 de julio, ANSES había comunicado al expediente que restituiría la prestación en la liquidación de agosto de 2026. El organismo habilitó esa liquidación y el dinero se acreditó en septiembre.

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Así, el haber de agosto fue el primero que percibió Cristina Kirchner desde que la Justicia dispuso la restitución provisoria de la prestación. El cumplimiento de la resolución no alteró la postura del Gobierno sobre el beneficio.

El Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello y tiene a ANSES bajo su órbita, mantendrá los recursos presentados ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo es revertir el fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social y volver a suspender el pago.

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El Gobierno mantiene el reclamo ante la Corte Suprema

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la estrategia judicial continuará. ANSES acata la resolución vigente, pero el Gobierno busca agotar las instancias disponibles para impedir que la ex presidenta siga cobrando la pensión vitalicia.

La disputa se inició en noviembre de 2024, cuando ANSES dispuso la baja de los beneficios que percibía Kirchner bajo la Ley 24.018. La decisión alcanzó tanto a la asignación vitalicia por su condición de ex presidenta como a la pensión derivada de la muerte de Néstor Kirchner.

La ex mandataria acudió a la Justicia para cuestionar esa medida. En el expediente sobre la pensión como viuda del ex presidente, el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1 rechazó inicialmente la cautelar, pero la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión.

Cristina Fernández percibirá la pensión vitalicia por viuda de Néstor Kirchner
Cristina Fernández percibirá la pensión vitalicia por viuda de Néstor Kirchner

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque ordenaron suspender de manera cautelar la decisión administrativa de ANSES y restituir la prestación mientras avanza el juicio sobre la cuestión de fondo.

Para decidirlo, los camaristas consideraron, entre otros argumentos, el carácter alimentario del beneficio y las consecuencias de mantenerlo suspendido hasta que exista una sentencia definitiva.

El Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema. ANSES presentó un recurso extraordinario federal, aunque la Cámara lo rechazó por mayoría al entender que el fallo impugnado se dictó en el marco de una cautelar y no era una sentencia definitiva que habilitara esa instancia.

La jueza Nora Dorado votó en disidencia y sostuvo que el recurso debía concederse. Tras ese rechazo, ANSES presentó una queja directamente ante la Corte para que el máximo tribunal revise la decisión que permitió a Kirchner recuperar la pensión.

Ese recurso es uno de los ejes de la estrategia de Capital Humano para dejar sin efecto el pago.

La postura oficial también recibió el respaldo del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien dictaminó que la Corte debería revocar la cautelar de la Cámara. Su opinión no es vinculante y los jueces del máximo tribunal deberán resolver el expediente.

Casal cuestionó el restablecimiento de la prestación y puso el foco en las consecuencias jurídicas de la condena firme contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad. La ex presidenta recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en la denominada Causa Vialidad.

Uno de los puntos en debate es el alcance de esa inhabilitación y su posible impacto sobre el derecho a cobrar una prestación prevista en la Ley 24.018. El Gobierno sostiene que estos beneficios se diferencian de una jubilación contributiva ordinaria y que su otorgamiento se vincula con el ejercicio de los máximos cargos institucionales.

La Justicia previsional deberá determinar en el expediente principal si la baja dispuesta por ANSES se ajustó a derecho. Ese debate continúa abierto y avanza en paralelo con el reclamo ante la Corte por la medida cautelar.

Mientras la resolución de la Cámara siga vigente, ANSES debe cumplirla. Por eso, el organismo liquidó el haber correspondiente a agosto de 2026, por $16.090.877,01 brutos, que Cristina Kirchner cobró en septiembre.

La próxima definición quedará en manos de la Corte Suprema. Capital Humano sostendrá sus recursos para que el tribunal revoque la cautelar y permita suspender nuevamente la pensión. Hasta que una decisión judicial modifique el escenario, ANSES deberá continuar con los pagos.

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