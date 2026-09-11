El gobernador de Catamarca anunció que unificará las elecciones provinciales con las presidenciales en 2027

El gobernador Raúl Jalil

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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó que las elecciones provinciales se realizarán junto con los comicios presidenciales de 2027. La decisión fue comunicada este viernes a través de un mensaje en redes sociales, en el que el mandatario también aseguró haber notificado formalmente al Gobierno nacional.

“Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales, y así se lo comunicamos al Gobierno nacional”, escribió Jalil en su cuenta de X. La provincia mantiene así el esquema que aplica desde 2013, cuando comenzó a alinear su calendario electoral con el de la Nación.

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El gobernador catamarqueño explicó que la definición responde a un criterio de administración responsable de los fondos provinciales. “Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños”, sostuvo.

Raúl Jalil anunció en redes sociales la unificación del calendario electoral en 2027

Según planteó, la organización de dos procesos electorales separados implicaría un gasto que la provincia prefiere destinar a otras áreas. “Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales”, señaló en el mismo posteo.

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Jalil cerró su mensaje con una definición sobre las prioridades de su gestión. “Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente”, afirmó.

Diego Santilli y el gobernador de Catamarca Raúl Jalil

A fines de julio, fuentes cercanas al gobernador ya habían adelantado a Infobae que existía una alta probabilidad de que la provincia votara junto con la Nación en octubre. En ese sentido también habían destacado que el gobierno provincial fue uno de los que más colaboró con el oficialismo nacional en el Congreso y que era considerado un aliado clave para la Casa Rosada.

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Catamarca se suma así a un grupo reducido de provincias que optan por unificar su calendario electoral con el nacional, en un contexto donde la mayoría de los distritos avanza en sentido contrario. Tucumán fue el primer distrito en fijar una fecha propia para sus comicios, prevista para el 9 de mayo de 2027, mientras que Chubut también confirmó que desdoblará su votación local.

En Chaco, el gobernador Leandro Zdero impulsó la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) provinciales de cara a 2027. La Constitución de esa provincia establece que la elección local debe realizarse de manera separada de la nacional, por lo que el desdoblamiento resulta allí obligatorio más allá de la decisión sobre las primarias.

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Entre las provincias que tienen intenciones de desdoblar sus comicios se destacan Salta, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y San Juan. Tierra del Fuego, por su parte, está obligada por su Constitución a votar con al menos 90 días de diferencia respecto de la fecha nacional.