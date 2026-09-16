Sturzenegger reavivó la pelea con los prácticos tras el paro que paralizó los puertos: “Es club de 300 personas”

El ministro cuestionó la falta de respaldo empresario durante la discusión por los prácticos. (Fotos: Santiago Pezzini/Comunicación Institucional Senado)

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Luego del conflicto con los prácticos, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó la falta de apoyo de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA). A su vez, sostuvo que se trata de un “club de 300 personas” que ganan hasta USD 3 millones por año.

El funcionario habló en el evento de CERA por el Día de la Exportación 2026, que se desarrolló este martes en el Palacio Libertad y contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del canciller, Pablo Quirno. En ese escenario, dedicó una parte central de su intervención a la discusión por los prácticos y a los costos que, según sus estimaciones, esa actividad impone sobre las operaciones de comercio exterior. “Hace un mes tuvimos el tema de los prácticos, ¿Escucharon a eso? No escuché a CERA bancando, porque acá tenemos gente que gana entre USD 200 mil y USD 300 mil por mes”, afirmó ante los presentes.

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Sturzenegger sostuvo que en Argentina hay personas que perciben entre USD 2 millones y USD 3 millones por año. “A veces digo: ‘¿Qué carajo estoy haciendo acá? Me tendría que ir a hacer práctico con ese sueldo’”, expresó. Luego caracterizó a ese sector como “un club” de 300 personas y dijo que sus integrantes cobran varias veces más que el valor de esa tarea en otros lugares del mundo. El ministro afirmó que esta situación genera un sobrecosto de USD 60 millones por mes para las exportaciones y las importaciones, una cifra que, según indicó, se acerca a USD 1.000 millones anuales.

El ministro Federico Sturzenegger, aseguró que el presidente Javier Milei está convencido respecto a la desregulación de los prácticos. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

“Son batallas porque la gente pelea por sus privilegios”, dijo Sturzenegger al referirse a las dificultades que enfrentó en el avance de las medidas de desregulación. También sostuvo que el presidente Javier Milei está convencido de llevar adelante esa agenda. La crítica a los prácticos quedó asociada a su cuestionamiento a la falta de acompañamiento de CERA, entidad que reunió a empresarios y referentes vinculados con las ventas al exterior en el encuentro por el Día de la Exportación.

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El conflicto

El conflicto se inició el 1° de agosto, después de que el Gobierno publicara el Decreto 690/2026, que modificó el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. La norma creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, habilitó a los usuarios a elegir prestadores, eliminó restricciones para el ingreso de nuevos operadores y otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas. Los prácticos paralizaron sus tareas en rechazo a la desregulación, con el argumento de que afectaba las condiciones de prestación de un servicio vinculado a la seguridad de la navegación.

La medida dejó más de 185 buques a la espera de asistencia para operar en los principales puertos del país y afectó la actividad exportadora, el suministro de combustibles y operaciones ligadas al sector energético. En ese contexto, el Gobierno ordenó el retorno a las tareas y advirtió sobre posibles sanciones, aunque finalmente acordó suspender la aplicación del decreto, reducir 20% las tarifas del sector y conformar una mesa de trabajo para revisar la normativa. Tras el entendimiento, los prácticos retomaron el servicio mientras continuaban las negociaciones para una solución definitiva.

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Beneficios para el sector

Por otra parte, el ministro recordó las conversaciones que mantuvo al comienzo del gobierno de Milei con representantes del sector exportador. Según relató, uno de los principales problemas provenía de las condiciones bajo las cuales cobraban quienes vendían productos y servicios al exterior. “Recuerdo las primeras conversaciones cuando llegó Javier Milei al Gobierno, los problemas que teníamos porque ustedes venían de un gobierno donde los exportadores cobraban un tercio de lo que valía la divisa en el mercado libre y eso es lo que hemos cambiado”, sostuvo.

En ese tramo de la exposición, planteó que las exportaciones y las importaciones mantienen un vínculo directo. “Hay como una dinámica donde exportaciones e importaciones van tomaditas de la mano; no hay exportaciones si no hay importaciones y no hay importaciones si no hay exportaciones”, afirmó. El funcionario señaló que Argentina exporta el 15% de su producto e importa el 15%, mientras que Hong Kong exporta el 180% de su producto e importa el mismo porcentaje. Para Sturzenegger, la coincidencia entre esos niveles expresa una relación de equilibrio entre ambos flujos comerciales.

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Para el ministro Federcio Sturzenegger, existe un equilibrio entre exportaciones e importaciones en donde representan cada una el 15% del PBI. (Foto: Shutterstock)

“No es una casualidad que esos dos números coincidan, es un equilibrio”, sostuvo. A partir de esa comparación, advirtió sobre las consecuencias de cerrar la economía. “Es muy importante que entendamos esto, que entendamos que es un equilibrio, que cuando la economía está impulsando las exportaciones y cuando se cierra está destruyendo su capacidad exportadora”, afirmó. Su discurso puso el foco en la necesidad de que el sector exportador pueda acceder a bienes y servicios importados como parte de sus actividades.

Sturzenegger también pronosticó un crecimiento de las ventas externas durante la próxima década. “Ahora tenemos un presidente que nos ha generado cuatro años seguidos de crecimiento y que creo que es porque hay una estructura muy sólida, que es la que subyace y sostiene este proceso de crecimiento. Creo que Argentina va a triplicar sus exportaciones en los próximos 10 años”, aseguró.

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Cambios demográficos

El funcionario se refirió además a los movimientos de población que, según sus cálculos, se registrarán en los próximos 30 años. Dijo que 2 millones de personas se mudarán a la zona de Neuquén y Río Negro, mientras que un millón se trasladará a San Juan y Catamarca. A esa proyección sumó otro millón de habitantes para la zona de Jujuy y Salta.

“Argentina va a vivir un proceso que la va a transformar, reconfigurar extraordinariamente”, sostuvo al describir el alcance de esos desplazamientos internos. Sturzenegger vinculó sus proyecciones con el desarrollo económico de esas regiones y con las actividades relacionadas con la energía y otros recursos.

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(Foto: Ilustrativa Infobae)

El ministro afirmó que Argentina se convertirá en una de las economías con la energía más barata del mundo. “Naturalmente, tenemos que pensar en un desarrollo de valorización de esa energía”, señaló. Luego se refirió a la industria petroquímica y sostuvo que el país tendrá una posición competitiva en ese segmento. “La industria petroquímica de Argentina va a ser imbatible en el mundo”, afirmó al exponer sobre las posibilidades que, a su criterio, abre la disponibilidad de energía para el desarrollo de actividades productivas.

Críticas a CAMARCO

También habló sobre los cuestionamientos por la generación de puestos de trabajo de los rubros que más están traccionando la economía. “Lo otro que también quiero comentar es esa idea que se escucha: están creciendo las empresas que no crean empleo, la energía no crea empleo, tenemos la construcción que está, digamos, por debajo de donde la recibimos”, aseguró.

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En esa línea, apuntó contra la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) por los convenios que firma con la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). “Habrá que preguntarle a Camarco porque firma los convenios en donde regala plata a la Uocra siendo que el costo de la construcción está tan caro”, expresó. Según pudo saber Infobae, el enojo del ministro se generó a causa del convenio del 2% que se firmó por la obra social.

La semana pasada, el Gobierno recibió un mal dato del sector, en julio la construcción cayó 4,6% contra junio y presentó una retracción del 4,5% en la variación interanual. Se trata de un rubro que el equipo económico apunta a que mejore en los próximos meses con las últimas medidas de flexibilización de créditos en dólares y la licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

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