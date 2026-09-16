Revelación arqueológica en Río Negro: hallaron pinturas rupestres y herramientas de piedra en dos sitios sin registros previos

Dos posibles sitios arqueológicos sin registros previos fueron identificados en una zona rural de Pilcaniyeu, Río Negro

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Dos posibles sitios arqueológicos sin registros previos fueron identificados en Pilcaniyeu, Río Negro, en una zona rural donde aparecieron pinturas rupestres, cuevas, aleros, pircas y fragmentos e instrumentos de piedra. El relevamiento inicial reunió a especialistas en patrimonio y arqueología, con apoyo logístico de personal del Escuadrón 34 Bariloche de Gendarmería Nacional.

Los lugares se encuentran en un área de difícil acceso, entre sectores montañosos y cursos de agua, en el trayecto que une San Carlos de Bariloche con la localidad rionegrina. La primera evaluación permitió documentar indicios de ocupación humana anteriores a la llegada de los europeos a la región.

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La información oficial remarcó que los espacios detectados no tenían antecedentes de investigación ni figuraban en registros arqueológicos. Ese dato abre la posibilidad de que futuras campañas aporten elementos para conocer cómo vivieron y utilizaron el territorio los pueblos indígenas de la Patagonia.

El relevamiento detectó pinturas rupestres, cuevas, aleros, pircas y herramientas de piedra en un área de difícil acceso

Qué encontraron en los nuevos sitios arqueológicos de Pilcaniyeu

Durante la inspección en el terreno se identificaron pinturas rupestres, cuevas, aleros, pircas y herramientas líticas. La combinación de estos elementos permite considerar que el área tuvo uso humano en tiempos anteriores, aunque todavía falta determinar la antigüedad precisa de los restos y su función.

Las pinturas rupestres son representaciones realizadas sobre superficies rocosas. Pueden incluir figuras, trazos, símbolos o escenas y constituyen una fuente para estudiar prácticas culturales de las comunidades que habitaron un territorio.

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Los aleros son formaciones rocosas que generan un reparo natural. En distintos contextos arqueológicos, estos espacios pudieron servir como refugio temporal, lugar de descanso o área para realizar tareas cotidianas. Las cuevas también pueden conservar señales de ocupación humana, aunque cada caso requiere un análisis específico.

Las pircas, por su parte, son estructuras construidas con piedras superpuestas, sin el uso de cemento. Pueden haber funcionado como divisiones, cercos, corrales o reparos. El relevamiento deberá establecer si las construcciones encontradas pertenecen al mismo período que los demás indicios y cuál fue su utilización.

La presencia de instrumentos líticos también resulta relevante. Se trata de objetos elaborados o aprovechados a partir de piedra, como puntas, raspadores, cuchillos o piezas destinadas a procesar materiales. Estos hallazgos pueden aportar datos sobre actividades de subsistencia y formas de ocupación del espacio, pero esa interpretación dependerá de las investigaciones que se realicen más adelante.

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Los vestigios hallados podrían aportar información sobre la ocupación humana antes de la llegada de los europeos a la Patagonia

El relevamiento documentó una zona que no había sido investigada

El operativo incluyó a integrantes de la Dirección de Patrimonio y Museos, un arqueólogo asociado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), además de una patrulla ambiental que colaboró en el acceso al sector.

La comitiva llegó a la zona luego de recorrer un entorno de montañas y cursos de agua. Allí se efectuó una verificación in situ, una expresión que refiere a la revisión directa de un lugar para constatar sus condiciones y evaluar los elementos observados.

Según el comunicado de la Presidencia de la Nación, los sitios presentan “gran importancia ocupacional humana”. Esto implica que los vestigios localizados pueden ayudar a confirmar que grupos humanos vivieron, circularon o realizaron actividades en ese sector durante el pasado.

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El hecho de que no existieran registros conocidos sobre los dos puntos identificados le suma relevancia al trabajo inicial. La ausencia de investigaciones previas no permite todavía definir la cronología de los lugares ni establecer qué comunidades los utilizaron. Para eso se necesitarán estudios arqueológicos más amplios, que pueden incluir excavaciones controladas, análisis de los materiales y comparaciones con otros sitios de la región.

Especialistas en patrimonio y arqueología realizaron una primera inspección en el terreno junto a personal de Gendarmería Nacional

Las tareas se realizaron bajo normas de protección del patrimonio

El equipo efectuó un relevamiento planimétrico, fotográfico y de georreferencia. El relevamiento planimétrico consiste en registrar la distribución de los elementos y las características del terreno mediante planos o esquemas. La georreferencia fija la ubicación mediante coordenadas, un recurso que permite identificar con exactitud el lugar y facilitar su preservación.

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La documentación fotográfica aporta un registro de los restos tal como fueron observados durante la visita. Junto con los planos y las coordenadas, ese material puede servir para ordenar futuras investigaciones y para delimitar medidas de resguardo.

Las acciones se encuadraron en la Ley provincial 3041 y en la Ley Nacional 25743 de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Ambas normas establecen criterios para conservar, estudiar y proteger bienes que forman parte del patrimonio cultural.

El comunicado oficial indicó que el trabajo buscó “corroborar y evaluar el lugar”. Esa etapa representa un primer paso para determinar la dimensión del hallazgo y definir qué estudios serán necesarios en adelante.

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Los dos sitios quedaron incorporados a una instancia inicial de documentación. La continuidad de las investigaciones permitirá establecer su antigüedad, caracterizar los materiales encontrados y precisar qué lugar ocuparon en la historia de los pueblos indígenas que habitaron la actual provincia de Río Negro antes de la colonización europea.