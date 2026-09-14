Malvinas: “Argentina se puede gastar miles de millones de dólares y no va a ganar esa guerra”, planteó Moreno Ocampo

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El debate sobre las islas Malvinas volvió a tomar impulso con la discusión sobre la defensa, la seguridad y las alternativas para sostener el reclamo de soberanía. A más de cuatro décadas de la guerra de 1982, el punto de partida sigue siendo el mismo: Argentina no tiene una opción militar viable para recuperar el archipiélago administrado por Gran Bretaña.

En ese contexto, el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional que intervino en un juicio relacionado con el conflicto, Luis Moreno Ocampo, pidió revisar la estrategia. En diálogo con Infobae Al Amanecer señaló que la conducción militar de entonces calculó mal la reacción británica y la de Estados Unidos. “Argentina no tenía plan”, afirmó al referirse a la preparación previa a la guerra.

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La disputa por las islas Malvinas enfrenta a Argentina y Gran Bretaña desde hace décadas. En 1982, la dictadura militar argentina ocupó el archipiélago y el Reino Unido respondió con una operación militar que terminó con la rendición argentina, el 14 de junio de ese año. Desde entonces, el reclamo argentino de soberanía continúa, mientras Londres administra el territorio y rechaza negociar su transferencia.

El exfiscal de la Corte Penal Internacional pidió revisar la estrategia argentina sobre Malvinas y señaló que en 1982 la conducción militar calculó mal la reacción británica y de Estados Unidos (captura de video)

El exfiscal recordó que, en mayo de 1982, Gran Bretaña aceptó una propuesta para congelar la situación durante un año y establecer una administración de las Naciones Unidas. A su entender, esa salida habría evitado el desenlace bélico. “Argentina tenía opciones mucho mejor que perder la guerra”, expresó.

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En su evaluación, una acción contra la infraestructura militar británica exigiría una inversión de miles de millones de dólares que no cambiaría el resultado: “Argentina se puede gastar miles de millones de dólares y no va a ganar esa guerra”.

Priorizar la seguridad interna

El jurista planteó que la discusión sobre defensa debe partir de las necesidades más urgentes del país. La seguridad interna, dijo, debería estar antes en la agenda de Argentina y de América Latina que la cuestión Malvinas, a la que ubicó en un segundo o tercer plano de prioridades.

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Con seguridad interna se refirió, entre otros problemas, al avance del crimen organizado, es decir, redes que cometen delitos de manera estable y coordinada, como el narcotráfico, el lavado de dinero o la trata de personas. Para investigarlas y llevar sus casos a juicio, consideró indispensable contar con tribunales independientes y con capacidad de hacer cumplir sus resoluciones.

La guerra de Malvinas de 1982 terminó con la rendición argentina y desde entonces Gran Bretaña administra el archipiélago mientras rechaza negociar la soberanía REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

“Un proyecto de investigar y juzgar necesita justicia”, afirmó. Explicó que una sentencia argentina puede requerir reconocimiento en otros países si se busca recuperar dinero o bienes que se encuentran fuera del territorio nacional. Por eso, sostuvo, reforzar el sistema judicial es una condición para que las sanciones tengan efectos concretos.

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Moreno Ocampo aplicó ese razonamiento a las compañías que extraen petróleo cerca de las islas. Argentina puede dictar normas o promover investigaciones, pero esas medidas dependen de una Justicia capaz de avanzar sobre empresas y fondos que operan en el exterior. El exfiscal aclaró que no conoce el contenido completo de iniciativas específicas porque no trabaja actualmente en el país.

También cuestionó la relación entre la política y los jueces. “Los jueces no son el problema”, señaló, y atribuyó las dificultades a prácticas de protección política y a hechos de corrupción que, según dijo, debilitan la independencia judicial.

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Al mismo tiempo, el exfiscal advirtió que un aumento del gasto militar argentino podría producir respuestas de países vecinos y alimentar una carrera armamentística, es decir, una competencia para acumular armas y capacidades militares. Consideró que ese camino no se corresponde con la realidad regional, ya que Argentina no tiene conflictos bélicos con Brasil ni con Chile.

Moreno Ocampo recordó que Gran Bretaña aceptó en mayo de 1982 una propuesta para congelar la situación en Malvinas y crear una administración de las Naciones Unidas

“No nos vamos a pelear con Brasil o con Chile”, afirmó. También vinculó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible mediación entre Argentina y Gran Bretaña con la relación de Washington con Londres y con los intereses de la industria armamentística.

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Moreno Ocampo mencionó, además, una hipótesis de administración compartida entre Gran Bretaña, Argentina y Estados Unidos. Aclaró que no conoce sus condiciones ni sus alcances, pero dijo que una conversación vinculada con el petróleo de Malvinas podría abrir un espacio de negociación. “Eso es un plan interesante”, evaluó, sin presentarlo como una propuesta cerrada.

Mientras tanto, el jurista trabaja en una plataforma de inteligencia artificial junto con la Universidad de San Pablo, con el objetivo de aportar herramientas para mejorar el funcionamiento de la Justicia y revisar los mecanismos de designación de magistrados. En ese marco, volvió a rechazar el empleo de las Fuerzas Armadas contra delitos internos: “Argentina sufrió por usar nuestros ejércitos contra argentinos”.

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