El álgido debate entre Manusovich y el Chavo Fucks por la polémica en Boca-San Pablo: “Lo único que falta es que sepas más de fútbol que yo, me quiero morir”

Cruce entre Manusovich y Chavo Fucks en ESPN

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La polémica se instaló en el Morumbí de Brasil en el segundo tiempo del partido válido por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre San Pablo y Boca que terminó con el empate 1-1 y la clasificación del Xeneize a la siguiente instancia. A los brasileños les anularon un tanto que pudo ser la igualdad parcial cuando restaban varios minutos para acabar el match por una finísima posición adelantada. Y por esta jugada se generó un momento de tensión en vivo entre Damián Manusovich y Diego Fucks en el programa F90 de ESPN.

El pie lo dieron los periodistas Federico Bulos y Daniel Arcucci, que opinaron que el tanto del San Pablo debió ser convalidado. Ahí fue cuando Manusovich intercedió: “¿Cómo saben ustedes? Es imposible saber. Si no tenés el VAR automático, no tenés forma de darte cuenta. El que lo dice, es porque tiene ganas de decir una cosa o la otra. Es una impresión". A lo que el Chavo le respondió: “No, no es imposible. El juez de línea levanta la bandera, si no la levanta, era gol. Para mí estaba habilitado. Después podemos pelearnos...”.

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La temperatura se fue elevando hasta que quedaron solamente Manusovich y Fucks en un mano a mano en el que cada uno defendió su postura y cuestionó al otro.

—(M) En algún momento podemos decir la verdad, “no lo sé”. ¿Cuál es el problema de decir blanco o negro si no tenemos las herramientas técnicas para determinarlo? ¿Cuál es tu herramienta?

—(F) Yo sí sé. Mi herramienta técnica es que comento fútbol todos los fines de semana y tengo el ojo más o menos entrenado como lo tienen los relatores. Vos no comentás fútbol.

—(M) Ah, yo me dedico a jugar al ping pong. Yo nací con una pelota, ¿cómo que no comento fútbol, me estás cargando? ¿Me estás hablando de fútbol vos a mí? Yo te respeto, no digo nada, pero vos respetame a mí. Lo único que falta es que entre nosotros dos vos sepas más de fútbol que yo, me quiero morir. Yo no digo quién sabe más, digo que es imposible saberlo.

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—(F) Para vos es imposible, para mí no. Está claramente habilitado, incluso con el VAR. Tres tipos te decimos que está habilitado.

—(M) ¿Y qué tiene que ver? Me lo pueden decir cien. Yo no lo sé, no digo que sea, pero no tenés una herramienta técnica para darte cuenta, es solo una impresión.

—(F) Yo estoy seguro de que está habilitado porque está en la misma línea, se ve claramente. Si fuera al revés, este programa estaría prendido fuego, incendiado. Porque ya pasó. Cuando a Boca lo perjudicaron en Mineiro también lo dijimos.

El debate se fue apaciguando y lentamente todos los integrantes del programa se zambulleron en otros temas vinculados a la clasificación de Boca a las semifinales de la Sudamericana (instancia en la que enfrentará a Vasco da Gama), pero la discusión y el cruce entre Manusovich y Fucks quedó latente.

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