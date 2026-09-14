El Reino Unido renovará su flota militar en las Malvinas en medio de la creciente tensión con Argentina

Un avión Typhoon de la Real Fuerza Aérea (RAF) del Reino Unido (Shauna Martin RAF/UK MOD Crown/Handout via Reuters)

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El gobierno del Reino Unido confirmó esta semana el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas Malvinas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa, en la rotación prevista para fines de noviembre de 2027.

La confirmación llegó en plena escalada diplomática entre Londres y Buenos Aires, tras los anuncios del presidente Javier Milei —sanciones a petroleras y construcción de una base naval en Tierra del Fuego—, impulsados por declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump que sugirieron una posible revisión del apoyo histórico de Washington al control británico del archipiélago.

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La información -que difundió UK Defence Journal, revista especializada en defensa británica- surgió de la respuesta parlamentaria del ministro de Estado para la Preparación e Industria de Defensa, Luke Pollard, quien respondió una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty. El legislador había preguntado qué pasos tomó el gobierno para reemplazar los cuatro Typhoon Tranche 1 de la 1435 Flight —el escuadrón de la Fuerza Aérea Real (RAF) estacionado en el archipiélago— cuando sean dados de baja en 2027.

Pollard confirmó que “los cuatro aviones Typhoon Tranche 1 actualmente asignados a las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur serán reemplazados por cuatro Typhoon Tranche 2 de la flota existente durante la rotación prevista para fines de noviembre e inicios de diciembre de 2027”.

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El mismo funcionario agregó que, tras su regreso al Reino Unido, los Tranche 1 serán dados de baja del Registro de la Autoridad de Aviación Militar e ingresarán al proceso de desguace. El ministro también aclaró que los F-35 Lightning del país permanecen disponibles para misiones operativas globales, según las prioridades de Defensa.

La pregunta de Obese-Jecty sobre los aviones no fue la única que planteó en ese contexto. El mismo parlamentario también consultó sobre las conversaciones mantenidas con sus pares estadounidenses y con la Oficina del Programa Conjunto del F-35 acerca del uso futuro del F-35B en la defensa de las islas, y recibió una respuesta idéntica por parte del ministerio.

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Una mejora en capacidad de combate

Los Typhoon Tranche 1 son los primeros ejemplares de producción del programa, entregados desde principios de la década de 2000 bajo un estándar que no fue incorporado en los ciclos de actualización posteriores. Desde 2019 se retiran de forma progresiva; los fuselajes restantes se destinaron principalmente a entrenamiento y a la guardia permanente en las Malvinas, donde la exigencia operativa central es la alerta de reacción rápida antes que el espectro completo del combate moderno.

Los Tranche 2, en cambio, cuentan con radar, aviónica y armamento más avanzados, y recibieron sucesivas mejoras, entre ellas el paquete de mejora Phase 3 Enhancement, que incorpora los misiles Storm Shadow, Brimstone y Meteor. El reemplazo implica, por lo tanto, una mejora real de capacidades, aunque las aeronaves provienen de la flota existente de la Fuerza Aérea Real y no de producción nueva, lo que supone una redistribución del orden de batalla del cuerpo aéreo.

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La nota de UK Defence Journal aclaró que la confirmación del reemplazo de los aviones es, en sí misma, independiente de la tensión diplomática en curso, pero señaló que resultó relevante como señal del compromiso militar permanente de Londres con el archipiélago.

Javier Milei, escoltado por granaderos durante un acto por el Día de la Bandera (Presidencia)

Milei escala el reclamo con respaldo implícito de Trump

La escalada diplomática en torno a las Malvinas tomó nuevo impulso a comienzos de septiembre, cuando Milei pronunció un discurso por cadena nacional en el que aseguró que “las islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunció medidas concretas: sanciones a las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina, una ampliación de los recursos del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de ley de soberanía nacional.

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El mandatario argentino justificó la aceleración de sus acciones en declaraciones previas de Trump, quien había señalado ante periodistas que “siempre revisa todas sus posturas” al ser consultado sobre la posición de Estados Unidos respecto a las islas. En una entrevista posterior con la cadena británica GB News, Trump también recordó el conflicto de 1982 y afirmó que “eso quedó muy lejos, es un viaje largo”, en una expresión que fue leída en Buenos Aires como un distanciamiento del apoyo histórico a Londres.

Milei interpretó esas palabras como un aval tácito. “El presidente Trump declaró que los Estados Unidos están reevaluando su posición histórica en relación a Malvinas”, dijo, y agregó que Washington considera ese cambio “porque sabe que en Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica”.

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El gobierno de Burnham descarta negociar la soberanía

El gobierno del primer ministro Andy Burnham respondió con firmeza en cada instancia. El secretario de Defensa, Wes Streeting, publicó en la red social X que “las Malvinas son británicas porque los isleños eligen ser británicos” y calificó el discurso de Milei como un reflejo de “la política interna argentina” antes que una amenaza real al archipiélago. El canciller Ed Miliband sostuvo que el Reino Unido defenderá “con resolución” el derecho a la autodeterminación de los isleños, consagrado en el derecho internacional.

Desde el Parlamento, el diputado Obese-Jecty también había interpelado al gobierno sobre la respuesta ante los llamados de Milei a retomar negociaciones de soberanía. En esa oportunidad, el ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Stephen Doughty, fue categórico: “No se requiere ninguna evaluación al respecto”, añadiendo que “el apoyo inquebrantable del Reino Unido al derecho de autodeterminación de los isleños permanece sin cambios, y nuestra posición sobre la soberanía y la defensa de las islas Falkland es igualmente firme y consistente”.

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El gobierno de las islas Malvinas expresó su “completa confianza” en el compromiso del Reino Unido de defender su derecho a la autodeterminación. Por su parte, el canciller argentino Pablo Quirno señaló que Argentina “expresa nuevamente su voluntad de retomar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.