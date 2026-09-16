Con la presencia de Kicillof, cientos de estudiantes se movilizaron en La Plata a 50 años de La Noche de los Lápices

Cientos de jóvenes marcharon desde Plaza Olazábal hasta el Ministerio de Infraestructura, donde hubo un acto con música en vivo organizado por la UES y la FES

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La Plata volvió a ser el escenario central de la conmemoración del 50° aniversario de La Noche de los Lápices, el operativo represivo que en 1976 terminó con el secuestro de once estudiantes secundarios de entre 16 y 18 años, siete de los cuales permanecen desaparecidos. Medio siglo después, cientos de jóvenes marcharon este miércoles por las calles de la capital bonaerense para recordar a las víctimas.

El punto de partida de la columna estudiantil fue Plaza Olazábal, en 7 y 38, desde donde los manifestantes avanzaron hasta el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en 7 y 59, donde se realizó un acto con bandas en vivo. La convocatoria fue impulsada por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de La Plata y la Federación de Estudiantes Secundarios de la Provincia de Buenos Aires (FES), en el marco de una movilización nacional organizada por la Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe) bajo la consigna “Patriotas y valientes para cambiar la historia: romper la proscripción para cambiar la Argentina”.

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Axel Kicillof participó de la marcha por la Noche de los Lápices en La Plata (RS Fotos)

Horas antes, el acto oficial tuvo lugar en la Plazoleta “Noche de los Lápices”, en 8 y 61, ante una multitud que incluyó a sobrevivientes del operativo y familiares de las víctimas. Del encuentro participaron el gobernador Axel Kicillof, el intendente platense Julio Alak y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Kicillof, que había suspendido una actividad prevista en el distrito de 9 de Julio para sumarse a la jornada, se incorporó a la movilización a las 16.

Junto a Kicillof estuvieron el intendente platense Julio Alak y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (RS Fotos)

La jornada en La Plata no estuvo circunscrita a un único acto. Por la mañana, otro de los escenarios fue el Pozo de Banfield, en Lomas de Zamora, uno de los centros clandestinos de detención donde estuvieron varios de los jóvenes secuestrados. Desde las 9, estudiantes y representantes de distintas instituciones realizaron una marcha simbólica desde la Escuela Secundaria N° 4, en Larroque y 2 de Octubre, hasta el excentro clandestino. A las 10.30 comenzó el acto central organizado por la Provincia, donde tomaron la palabra el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin y el sobreviviente Pablo Díaz.

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El gobernador Kicillof, el intendente Alak y Estela de Carlotto encabezaron el acto oficial en la Plazoleta Noche de los Lápices, ante sobrevivientes y familiares de las víctimas

Un día antes de las conmemoraciones centrales, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) entregó el Doctorado Honoris Causa a las víctimas y sobrevivientes del operativo. Los distinguidos fueron los sobrevivientes Emilce Moler, Gustavo Calotti y Pablo Díaz, junto a los siete jóvenes que permanecen desaparecidos: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, Víctor Treviño y María Clara Ciocchini.

La ceremonia se realizó en el Patio Julieta Lanteri del edificio de Presidencia de la casa de estudios, con presencia de autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y representantes de los colegios secundarios dependientes de la universidad.

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Algunas de las banderas que se leyeron en la marcha (RS Fotos)

La movilización estudiantil también concentró reclamos sobre la situación actual del sistema educativo. Alma Parla Hair, presidenta de la FES, planteó que entre los estudiantes existe inquietud por situaciones de violencia en las escuelas, problemáticas vinculadas a la salud mental y dificultades económicas que afectan a los jóvenes y sus familias: el costo del transporte, las fotocopias, los útiles y el estado edilicio de algunos establecimientos.

La dirigente también incorporó a la convocatoria un reclamo por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que la organización continuará pidiendo por su libertad.

Axel Kicillof se presentó en La Plata junto a Estela de Carlotto (Foto: X/Axel Kicillof)

Esa consigna, precisamente, fue el centro de una disputa que precedió a la marcha. La FES, alineada con La Cámpora, acusó al gobierno provincial de retirar el apoyo logístico en materia de transporte que, según sostuvo, se había mantenido de forma ininterrumpida desde 2012.

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“Ahora bien: nos encontramos con el argumento de que la movilidad de esta movilización no la garantiza el Estado Provincial, sino que solamente lo hacen ‘las organizaciones políticas o aliados’. Mentira”, señaló la organización en una carta abierta dirigida a Kicillof. La agrupación interpretó la negativa como un condicionamiento vinculado a la consigna de Cristina Kirchner. “Acompañamiento sí, extorsión para hacer de la marcha una utilización electoral, no”, completaron.

Uno de los sectores estudiantes se expresó a favor de la liberación a Cristina Kirchner (RS Fotos)

Desde el entorno del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, rechazaron la acusación y sostuvieron que financiar una movilización política no corresponde a esa cartera. La negativa habría sido comunicada en una reunión en la Municipalidad de La Plata con participación de la secretaria bonaerense de Juventud, Ayelén López, y representantes de las organizaciones convocantes. Pese a la disputa, la FES ratificó su presencia: “Con acompañamiento o sin acompañamiento, vamos a colmar la Ciudad de La Plata”, indicaron.

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La tensión entre el sector de Kicillof y el cristinismo duro no era nueva. Durante la marcha del año anterior, dirigentes peronistas ya habían señalado diferencias por la colocación de una bandera con el reclamo por la ex presidenta frente a las imágenes de los estudiantes desaparecidos. Desde el kicillofismo plantearon en aquella oportunidad que las consignas debían ser acordadas por el conjunto de los jóvenes participantes.

La Federación de Estudiantes Secundarios acusó al gobierno bonaerense de condicionar el transporte para la marcha a la eliminación de la consigna por Cristina Kirchner (Fotos: RS Fotos)

La jornada en La Plata tuvo también correlato en otras ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración fue a las 15 en Plaza Houssay, con posterior marcha hacia Plaza de Mayo.

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En Salta, la movilización partió desde Plaza 9 de Julio rumbo a los alrededores del Cabildo, con un festival de cierre. En Tucumán, los estudiantes salieron desde Junín y Santa Fe hacia Plaza Independencia. También hubo marchas en Córdoba, Rosario y San Martín de los Andes, entre otras ciudades.

Hubo diferentes marchas a lo largo de todo el país (RS Fotos)

Los hechos conmemorados ocurrieron durante la última dictadura militar. El operativo comenzó en la noche del 16 de septiembre de 1976 y se extendió durante los días siguientes. Varios de los jóvenes militaban en la UES o en la Juventud Guevarista y algunos habían participado en 1975 de las movilizaciones que reclamaban el Boleto Estudiantil Secundario.

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Sin embargo, la sobreviviente Moler ha señalado que el secuestro respondió a la militancia política de los jóvenes y que, al momento de las detenciones, no fueron interrogados específicamente por ese reclamo. Desde 2014, cada 16 de septiembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Juventud, establecido por la Ley 27.002.