Política

El Gobierno aseguró que la defensa de Inglaterra al reclamo de Escocia, Gales e Irlanda del Norte favorece la posición argentina por Malvinas

Según el canciller Pablo Quirno, la discusión interna dentro del Reino Unido sobre la autodeterminación es “una excelente noticia”. En el mismo sentido, confió en que el Congreso apruebe el proyecto de ley impulsado por Milei para ampliar las herramientas de defensa de la soberanía sobre el archipiélago

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, se refirió al histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Destacó que el gobierno impulsa un proyecto de ley para mejorar las condiciones de defensa de los intereses argentinos y aseguró que los cambios internos en el Reino Unido le dan otra relevancia al reclamo.
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El canciller Pablo Quirno aseguró hoy que la declaración conjunta firmada por los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte en defensa de su derecho a la autodeterminación favorece el reclamo histórico argentino sobre las islas Malvinas. “Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre”, sostuvo el funcionario tras exponer en la apertura de un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

Ayer, los jefes de gobierno de las tres naciones —John Swinney por Escocia, Rhun ap Iorwerth por Gales y Michelle O’Neill por Irlanda del Norte— suscribieron en Cardiff un memorando en el que afirman que “el derecho a la autodeterminación” corresponde a sus naciones y que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta. Los tres líderes comparten, además, el objetivo de reconectar sus territorios con la Unión Europea, de la que el Reino Unido se retiró tras el Brexit.

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Quirno reconoció que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo soberano argentino y subrayó que la gestión actual avanza con “acciones diferentes a las que hemos realizado en el pasado” para fortalecer su posición. Aunque el canciller evitó pronunciarse sobre los asuntos internos del Reino Unido, fue explícito en la lectura que hace Buenos Aires: la defensa de la integralidad territorial por parte de Londres es un argumento que la Argentina planteó históricamente en el caso Malvinas.

Por otro lado, consultado sobre eventuales quejas diplomáticas por las sanciones que el Gobierno aplicó a las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno señaló: “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”.

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A su vez, el canciller expresó su confianza en que el Congreso respalde la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei, y describió el proyecto de ley como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”. “Creo que estamos todos detrás de la causa Malvinas”, afirmó.

El canciller Pablo Quirno (EFE/ Juan Pablo Pino)
El canciller Pablo Quirno (EFE/ Juan Pablo Pino)

Día de la Exportación

Por otro lado, y en el marco de la trigésima edición del Día de la Exportación, organizada por CERA, Quirno anunció que el país pasó de cubrir el 10% al 30% del PBI mundial con acuerdos comerciales en menos de tres años. La previsión del sector proyecta exportaciones totales por 103.000 millones de dólares para 2026, cifra que representaría un máximo histórico.

Según repasó el Canciller, entre enero y julio, las ventas al exterior de bienes superaron los 58.000 millones de dólares, un aumento de casi 23% frente al mismo período del año anterior. La agroindustria despachó un récord de 74 millones de toneladas, mientras que las pymes exportaron más de 6.400 millones de dólares, su mejor registro para ese período en trece años.

Quirno detalló los avances en materia de integración comercial con Europa. El acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) ya cuenta con aplicación provisional, lo que mejora el acceso de la producción argentina a un mercado de alto poder adquisitivo. El instrumento con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) —que agrupa a países como Suiza y Noruega— está concluido y extenderá preferencias arancelarias cuando entre en vigor. Entre ambos instrumentos, la Argentina gana presencia en 31 economías europeas, indicó.

Con Estados Unidos, el canciller destacó el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco, que prevé arancel cero para 1.675 productos argentinos y facilita el comercio digital. A eso se suma el Memorandum sobre Minerales Críticos y la participación argentina en PAC Silica, iniciativas que vinculan al país con empresas que aseguran suministros para la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas. “Traducimos afinidad política en posibilidades de asociarse, incorporar conocimiento y disputar nuevos negocios”, afirmó el funcionario.

En el frente asiático, el canciller informó que Argentina formalizó su solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), cuyos miembros representan alrededor del 15% del PBI mundial y reúnen cerca de 600 millones de consumidores. El acuerdo con Singapur, ya aprobado por el Congreso, contempla arancel cero para la oferta exportable argentina y conecta al país con uno de los principales centros logísticos y financieros del sudeste asiático. En paralelo, se impulsan conversaciones con India, Japón y Vietnam, y se busca cerrar las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos.

El sector energético y el minero aportaron señales adicionales de crecimiento. En el primer semestre, las exportaciones energéticas aumentaron más de un 40%, mientras que las ventas mineras superaron los 4.700 millones de dólares, un máximo histórico. Quirno destacó que YPF avanza en el suministro de gas natural licuado (GNL) a Alemania —con entregas previstas a partir de fines de 2027 durante ocho años— y en el proyecto Argentina LNG, junto a la italiana Eni y a XRG de Emiratos Árabes Unidos, con una capacidad de 12 millones de toneladas anuales.

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