Política

LLA intentará sesionar mañana en el Senado pero deja afuera la reforma del Banco Central

El oficialismo convocó para las 11 con Inocencia Fiscal y traspaso de competencias judiciales a la Ciudad en el temario. Al final aparece biocombustibles en donde todavía no hay acuerdo

Sesión en la Cámara de Senadores - 27 de agosto - Senado
El oficialismo intentará alcanzar el quorum y sesionar (RSFotos)
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El Senado de la Nación volverá a sesionar mañana por la mañana. O por lo menos lo intentará. Luego de una reunión de Labor Parlamentaria y de que el oficialismo lograra repatriar a varios senadores que hasta ayer estaban ausentes, el bloque de La Libertad Avanza avanzó en el llamado a sesión.

El temario dejó afuera un proyecto central para el Ejecutivo como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ya que hoy está cruzado por la discusión sobre el destino del oro de la entidad.

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El temario está compuesto por los pliegos de tres jueces que quedaron pendientes, la ley de transferencia de competencia judicial a la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto de Inocencia fiscal II. Luego hay una tanda de proyectos en donde no hay conflictos: el nombramiento de cónsules honorarios, la declaración de héroes nacional a Estanislao Lopez y Brown y la creación del Parque Nacional Monte Leon.

Último en el temario quedó un proyecto de ley que no es del oficialismo pero que forma parte de la “apertura” que propone LLA en ambas cámaras con el fin de mantener cerca a los socios parlamentarios: biocombustibles.

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El proyecto de ley de biocombustibles busca reformar el esquema de cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol en los combustibles. Establece que el gasoil deberá contener inicialmente un 7,5% de biodiésel, porcentaje que subirá al 10% a los 12 meses de sanción, con un cronograma de reducción progresiva de la participación de las pymes no integradas (del 6,5% al 3% entre 2029 y 2031) hasta llegar en 2032 a un esquema con 3% reservado a estas empresas y un 7% de libre negociación entre integradas y no integradas.

Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili
Reunión de la Plenaria de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda donde asistió el Lic. Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina. Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado

Para el bioetanol, en cambio, ya existe consenso entre los sectores de caña de azúcar y maíz, con un corte del 12% en naftas (repartido en partes iguales) más un 3% de libre competencia, hasta alcanzar el 15%.

El conflicto se concentra en el biodiésel: senadores de Santa Fe, La Pampa y San Luis objetan el dictamen ya firmado porque consideran que la reducción progresiva de la cuota para las pymes no integradas —que hoy manejan el 7,5% del mercado— las perjudica frente a las grandes empresas integradas, lo que ha frenado hasta ahora la convocatoria a sesión en el recinto.

Quórum y BCRA

Se trata de un esquema en donde el impulso de la sesión de mañana no cuenta todavía con la seguridad del quórum ya que el oficialismo en el Senado está sufriendo las consecuencias de decisiones del Ejecutivo. Este es el caso de la discusión entre Mendoza y La Pampa por las regalías del río Atuel en donde el Ejecutivo definió a favor de los primeros, generó un fuerte malestar entre los pampeanos en donde no hay senadores de LLA pero sí del dialoguismo.

En principio, el radical Daniel Kroneberger ya adelantó que no estará presente en la sesión de mañana por cuestiones de salud. Queda definir si María Victoria Huala, del PRO, dará quórum o no. El tercer senador por La Pampa es el peronista Daniel Bensusán quien ya adelantó que no aportará para el quórum.

Con respecto a la Carta Orgánica del BCRA, la senadora Patricia Bullrich señaló que el tema en debate y por el que la ley no va al recinto es el artículo “sobre la designación y remoción” de los directores. Hasta ahora, es potestad del Senado pero el proyecto de ley amplía a Diputados ese poder, y aseguró que irá al recinto “la otra semana”.

Sin embargo, en los pasillos del Senado especulan que la decisión tiene que ver con la denuncia con Santiago Bausili, presidente del BCRA, y el pedido para que vaya al Palacio a exponer frente a los senadores respecto de dónde está el oro de las reservas que fue enviado al exterior.

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