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El Gobierno acepta el desdoblamiento en Tucumán y descuenta que la decisión se repetirá en otras provincias

En la Casa Rosada aseguran que la decisión de Jaldo fue conversada. En medio del operativo reelección, buscan ampliar los acuerdos con los aliados

Javier Milei con Osvaldo Jaldo gobernador de Tucumán
El preisdente Javier Milei con el goberndor de Tucumán, Osvaldo Jaldo, de visita en la provincia
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“Hay una mayor vocación para acordar. El primer objetivo es la reelección de Milei y no con todas las provincias se tendrá el mismo criterio”, expresó un funcionario respecto del vínculo que mantiene, desde hace algunos meses, el Gobierno con los gobernadores aliados.

Hace algunas horas, el tucumano Osvaldo Jaldo anunció el desdoblamiento de la elección provincial de la nacional y fijó la fecha para el 9 de mayo de 2027. Pese a que hubo reticencia a las posibilidades en el pasado, en Casa Rosada sostienen que estaban al tanto de los movimientos y descuentan que será una decisión que se repetirá en varias provincias.

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“Son sistemas electorales distintos. No afecta en nada”, plantearon desde el armado a Infobae el día después de que el mandatario provincial tucumano firmara el decreto que fija la fecha de los comicios locales.

Desde Tucumán evitaron hablar de “adelantamiento” y aseguraron que en las dos últimas elecciones, en 2019 y en 2023, se votó en mayo y en junio, respectivamente. Incluso, el gobernador intentó dejar en claro que no adelantaba “absolutamente ninguna fecha electoral” durante la conferencia de prensa en la que anunció el calendario junto al vicegobernador Miguel Acevedo, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.

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Tres funcionarios, dos hombres y una mujer, sentados en una mesa brillante. Uno de los hombres firma un documento. Hay micrófonos y un logo de gobierno
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firma un documento en una mesa frente al vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta Rossana Chahla.

Si bien a principios de año, en las filas oficialistas rechazaban la posibilidad de que los representantes provinciales anticiparan sus comicios, en la actualidad admiten que fue una decisión conversada y descartan que complejice los planes de la administración libertaria que irá por otros cuatro años de mandato para el presidente Javier Milei.

“No nos afecta, está consensuado”, expresó un alfil violeta.

La relación política entre ambas administraciones continuó activa en los últimos días. Según supo este medio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo un nuevo intercambio con Jaldo producto de su estado de salud. El pasado jueves, el tucumano debió someterse a una intervención cardíaca, con colocación de stent, en el Hospital Italiano de Buenos Aires por un episodio de dolor precordial intenso mientras se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires.

En Balcarce 50 consideran a Jaldo como un “muy amigo” del Gobierno, y se muestran conscientes de que la decisión de anticipar los comicios se repetirá en otros distritos. “Era absolutamente esperable y probablemente el 95% de los casos va a ser así”, calculó ante Infobae una voz del oficialismo.

Asimismo, sostienen que el factor de “previsibilidad” evita que los adelantamientos compliquen al Poder Ejecutivo, que ya puso en marcha el operativo reelección del libertario. En paralelo, trabaja a diario para ampliar las alianzas políticas, en una estrategia de acuerdos que contrasta con la que predominó durante las legislativas de 2025.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

“Hay provincias que van a fijar fecha antes. Vos no podes hacer nada para evitarlo y tampoco das nada a cambio para exigirlo. De esa forma, se da lo obvio, que es que cada quien hace lo que más le conviene”, afirmaron ante este medio.

Tras la firma del decreto, y con algunos matices con la armonía con la que recibió la noticia el Poder Ejecutivo, Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza en Tucumán cuestionó la determinación de Jaldo y sostuvo que la decisión implica “una violación de la norma constitucional y al sistema jurídico establecido”. Además, a través de un video que publicó en su cuenta de X, pidió cambios en el sistema electoral vigente y propuso una lista única sin hacer uso de los acoples.

Desde la gobernación garantizan que competirán bajo las reglas actuales y aclaran que, cuando debieron implementar el sistema nacional, en las legislativas de octubre de 2025, el Partido Justicialista se impuso por sobre La Libertad Avanza por más de 15 puntos.

Como contó este medio, el oficialismo se muestra permeable a ampliar las alianzas de cara al año electoral, que podrían adoptar diversos formatos, y delinea un esquema para activar las negociaciones con un grupo de 13 provincias aliadas.

Tucumán figura entre las mencionadas junto a Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco y San Luis. También suman a la Ciudad de Buenos Aires, distrito complejo, atravesado por la interna existente entre los primos Mauricio y Jorge Macri.

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