Política

Jalil no competirá por su reelección en Catamarca y pone en suspenso su apoyo a la eliminación de las PASO

El Gobernador respaldará la candidatura de Gustavo Saadi, intendente de la capital catamarqueña. La Casa Rosada, que lo considera un aliado, quería que fuese por un tercer mandato. La señal para el PJ Nacional

(Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)
Raúl Jalil decidió que no competirá por un tercer mandato en Catamarca (Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)
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Raúl Jalil ya lo tiene decidido. No buscará la reelección como gobernador en la provincia de Catamarca. Ya no hay especulaciones. Su segundo mandato será el último. No habrá un tercero, como pretendían en algunas oficinas de la Casa Rosada, en la que esperaban un guiño del norteño para, en el caso de que haya una doble reeleción (en la provincia y en la Nación), la buena sintonía continúe en el tiempo.

Jalil no quiere buscar otro mandato. No tiene voluntad para hacerlo, pese a que posee niveles de aprobación altos en la provincia. Es partidario de impulsar una renovación generacional. La cara visible de ese paso será el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, que, de no mediar inconvenientes y en base a un acuerdo político con la ex gobernadora Lucía Corpacci, será el candidato a gobernador del peronismo en el 2027.

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La Constitución provincial no tiene límites, le permite ir por un mandato más. Pese a haber intentado una reforma para restringir las reelecciones, en los últimos 12 años el oficialismo, siempre al mando del peronismo, no logró que la oposición, comandada por el Frente Cívico y Social, avale la restricción. Existe una ley, sancionada en el 2023, que le impide una tercer mandato.

El 15 de diciembre de ese año, seis días después de que Jalil asumiera su segundo mandato, se publicó la aclaración funcional de los artículos 73, 80, 133 y 250, de la ley 5823, donde se sostiene que las autoridades del poder ejecutivo pueden ser reelectas consecutivamente por un período y luego deben tener un intervalo de una gestión completa para volver a presentarse.

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Jalil junto a Diego Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo
Jalil junto a Diego Santilli y los gobernadores Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo

En el artículo 4 se sostiene que “los mandatos en ejercicio al momento de la entrada en vigencia de la presente ley deberán ser considerados como primer período”. Es decir que su segundo período real puede ser considerado como el primero y, de esa forma, quedaría habilitado a competir por un período más. Sin embargo, la Constitución provincial es una ley superadora y anula lo dispuesto por cualquier ley ordinaria.

Jalil no quiere forzar ninguna interpretación y atravesar instancias judiciales para pelear una eventual reeleción. No le interesa. No tiene ganas. Además, sabe que se metería en una cruzada que la Corte Suprema de Justicia podría cortalrle en un abrir y cerrar de ojos. Tiene en claro que en Catamarca pasará lo que debería suceder en el peronismo a nivel nacional. Habrá un recambio generacional para sostener el proceso político que inició Corpacci y continuó él. Cada uno estuvo dos mandatos. Ahora, si el peronismo logra imponerse en la elección, llegará el turno de Saadi.

El “Turco”, como lo conocen en el ambiente de la política, está distanciado del esquema nacional del PJ. Máximo Kirchner lo ha fustigado en reiteradas oportunidades y ha acusado de traidor por jugar tácticamente con Milei. El kirchnerismo es el sector que lo trata con más dureza. En el resto de las vertientes creen que es importante contenerlo y que jugue dentro del PJ el año que viene.

De la cumbre peronista que se realizó en el Hotel Emperador salió la idea de que el ex gobernador Gerardo Zamora, con el que tiene una relación fluida, lo trate de acercar al esquema nacional. Jalil, por el momento, se mantiene distante y hace su juego. La semana pasada anunció que alineará la elección catamarqueña con la nacional. El movimiento generó ruido político en la oposición, aunque el Gobernador ya había hecho lo mismo en el 2023, cuando el gobierno justicialista buscó la reelección.

Gustavo Saadi
Jalil acompañará la candidatura de Gustavo Saadi a la gobernación catamarqueña

La jugada que trae mayor tensión está asociada al armado de las listas legislativas. Catamarca es una de las ocho provincias que renueva senadores. Se le vence el mandato a la ex gobernadora Lucía Corpacci y a Guillermo Andrada, ambos del peronismo, aunque integran distintos bloques. El tercero es Flavio Fama, de la UCR. A priori, la única posibilidad de que el radicalismo pueda sostener alguna banca es que haga una acuerdo sólido con La Libertad Avanza (LLA), sino es problable que la pierdan.

El primer lugar de la lista de senadores justicialistas será para Jalil. Y el segundo podría ser para Corpacci. El problema que divisan en el peronismo es para adelante. Entienden que si LLA logra hacer una buena elección general en Catamarca y mete a dos senadores, la incorporación de Jalil por la minoría, es una derrota en todos los órdenes para el peronismo, ya que el actual gobernador se ha mostrado cercano a varios de los planteos del Gobierno.

El mandatario provincial se ha mantenido cerca de la Casa Rosada y siempre abierto a negociar. En la necesidad de avanzar con la reforma política - especialmente con la eliminación de las PASO - que tiene el Gobierno, lo lleva a ser un actor preponderante. Sobre todo porque, al día de hoy, el oficialismo no tiene el número para que el proyecto pueda pasar el filtro de la Cámara alta.

Jalil ya ha dicho en varias oportunidades que él no está de acuerdo con las PASO porque “son una encuesta muy cara” y “no le sirven a la sociedad”. Entiende que los partidos políticos deben fortalecerse con internas y que las primarias a nivel nacional desgastan a la gente y generan una competencia que solo les interesa a los partidos.

Raúl Jalil y Lucía Corpacci portada
Jalil y Corpacci, socios políticos en Catamarca pero con diferentes posicionamientos dentro del peronismo nacional

Sus declaraciones podrían atarlo a un acompañamiento casi seguro de la eliminación de las PASO que quiere lograr el Gobierno y que el peronismo intenta resistir con los dientes apretados. Sin embargo, el catamarqueño tiene en suspenso su decisión por dos motivos muy concretos: quiere que la Casa Rosada cumpla con el acuerdo por zonas frías y zonas cálidas, y que haya un consenso más grande entre los gobernadores para sacar las elecciones primarias.

Jalil comprometió su apoyo a la reducción de subsidios al gas para en las zonas frías a cambio de aumentar los topes de consumo eléctrico subsidio en las zonas cálidas. El movimiento es en base a un nuevo tope de ingreso en el calculo subsidiado. El reclamo de los gobernadores del norte tiene varios años. La polémica reside en la compensación entre bajar los subsidios en los lugares fríos para subirlos en los lugares cálidos.

El Gobernador quiere que primero se concrete el subisidio para las zonas cálidas, para después tratar la reforma política. Primero lo primero. Paso a paso. Ese es el mensaje que le hizo llegar a la Casa Rosada. Cada uno lo hace a su manera. Desde Balcarce 50 dejaron saber que los gobernadores que no apoyen la eliminación de las PASO, quedarán excluidos de cualquier acuerdos electoral que pueda tener lugar el año que viene. La presión es mutua.

El mandatario catamarqueño también considera que tiene que haber un acuerdo más grande entre los gobernadores para sostener el cambio que propone la reforma política. Y ese acuerdo hoy no existe. Por eso considera que se debe seguir discutiendo y negociando. Su postura no es terminante. Y sus votos en las dos cámaras del Congreso siguen latentes. La rosca política está girando.

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