Honduras

Honduras figura nuevamente en lista de EE. UU. de países considerados de tránsito o producción de drogas ilícitas

El listado incluye a 23 países y, según la Casa Blanca, la designación responde a factores geográficos, comerciales y económicos que pueden facilitar el movimiento o producción de estupefacientes

Honduras volvió a aparecer en la "Majors List" de Estados Unidos para el año fiscal 2026 como país de tránsito o producción de drogas ilícitas.
Honduras volvió a aparecer en la "Majors List" de Estados Unidos para el año fiscal 2026 como país de tránsito o producción de drogas ilícitas.
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Honduras vuelve a figurar entre los países incluidos por Estados Unidos en su denominada “Majors List”, una determinación presidencial que identifica a las naciones consideradas principales puntos de tránsito o de producción de drogas ilícitas que pueden afectar al territorio estadounidense.

La determinación correspondiente al año fiscal 2026 fue presentada por el presidente Donald Trump ante el Congreso estadounidense el 15 de septiembre de 2025 y contempla un total de 23 países.

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Honduras ya había sido incluida en determinaciones anteriores, entre ellas la correspondiente al año fiscal 2024, por lo que su presencia en el listado no representa una incorporación reciente.

El Gobierno estadounidense establece una diferencia entre figurar en la lista y ser señalado por incumplir sus obligaciones en materia de combate al narcotráfico.

La propia Casa Blanca aclara que la inclusión de un país no refleja necesariamente los esfuerzos actuales de su gobierno contra las drogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. Según la explicación oficial, la designación puede obedecer a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas, incluso cuando un gobierno desarrolla medidas de control de narcóticos y aplicación de la ley.

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Por ello, la aparición de Honduras en el documento debe distinguirse de una declaración específica de que el Gobierno hondureño haya “fallado” en sus políticas antidrogas.

Honduras junto a otros países de América

La lista correspondiente al año fiscal 2026 incluye países de distintas regiones que, según la determinación estadounidense, reúnen las condiciones contempladas por la legislación de ese país.

En el continente americano aparecen Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

El listado también contempla países de Asia: Afganistán, Birmania (Myanmar), China, India, Laos y Pakistán.

El Departamento de Estado, agencia federal encargada de las relaciones exteriores de Estados Unidos, ya incluía al país en la determinación correspondiente a 2023 y explicaba entonces que la presencia en la lista no constituía necesariamente una valoración negativa sobre las políticas antidrogas de cada gobierno.

La documentación oficial muestra que Honduras también había aparecido en determinaciones de años anteriores, lo que indica que su inclusión no está vinculada exclusivamente con la administración Trump.

El anuncio debe analizarse, por tanto, como parte de un mecanismo que Estados Unidos utiliza anualmente para identificar países considerados relevantes dentro de las rutas internacionales de producción y tráfico de drogas.

El presidente estadounidense Donald Trump presentó ante el Congreso la determinación sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas.
El presidente estadounidense Donald Trump presentó ante el Congreso la determinación sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas.

Cinco países señalados por “fallas demostrables”

La Casa Blanca informó que Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia y Venezuela fueron señalados por haber “fallado demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales durante el período evaluado para cumplir con sus compromisos internacionales de lucha contra las drogas. Esta clasificación no fue aplicada a Honduras.

La diferencia resulta relevante porque no todos los países que aparecen en la “Majors List” reciben el mismo señalamiento: una cosa es formar parte de la relación de países considerados importantes para el tránsito o producción de drogas, y otra distinta es recibir la determinación adicional relacionada con un supuesto incumplimiento de obligaciones antidrogas.

En la explicación de la determinación, Trump hizo señalamientos particulares sobre varios países incluidos en la lista. Entre ellos se encuentran Colombia, Venezuela y Bolivia, respecto de los cuales el mandatario vinculó sus políticas gubernamentales con lo que su administración considera resultados deficientes en materia de combate al narcotráfico.

Infografía con un mapa de América, íconos de transporte, banderas nacionales y bloques de texto sobre la lista de Estados Unidos.
Una infografía detalla la inclusión de Honduras y otros 22 países en la lista de tránsito y producción de drogas elaborada por el Gobierno de Estados Unidos para el año fiscal 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cooperación destacada

Al mismo tiempo, la Casa Blanca resaltó los esfuerzos de Argentina, Ecuador y El Salvador, países que la administración Trump presentó como gobiernos que han mostrado liderazgo y determinación en las acciones contra el narcoterrorismo.

En el caso hondureño, la determinación no desarrolla una explicación específica comparable a las observaciones formuladas sobre otros países. Su presencia en la lista debe entenderse dentro del criterio general establecido por la legislación estadounidense para identificar a los principales países de tránsito o producción de drogas, criterio que contempla elementos como la ubicación geográfica, las rutas comerciales y las condiciones económicas que pueden favorecer el movimiento de sustancias ilícitas.

La administración Trump ha colocado el combate al tráfico de estupefacientes entre sus prioridades de seguridad y ha planteado reforzar las acciones de interdicción en fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Para Honduras, la nueva inclusión mantiene vigente la atención sobre su posición geográfica dentro de las rutas regionales del narcotráfico, aunque el documento estadounidense no establece que la sola inclusión constituya una acusación de incumplimiento por parte del Gobierno hondureño.

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