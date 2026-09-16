Política

Comenzó el operativo Presupuesto 2027: Diego Santilli se reunió con gobernadores del norte para pedirles el apoyo

El jefe de Gabinete recibió a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo. Las negociaciones en el Congreso y los reclamos de las provincias

La reunión duró más de dos horas
La reunión duró más de dos horas
Guardar

Tan solo unas horas después de que el Gobierno enviará el proyecto de Presupuesto 2027, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició una ronda de reuniones con gobernadores con el objetivo de sumar respaldo político para esta iniciativa.

A pesar de que también está en agenda, no se conversó sobre la reforma electoral, que tiene como principal propuesta la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que todavía no tiene el respaldo de los aliados.

PUBLICIDAD

La actividad comenzó por la tarde en la Casa Rosada, cuando el funcionario nacional recibió a los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Salta, Gustavo Sáenz, y Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Fue un único encuentro que comenzó un poco pasadas las 15:00, luego de que llegaran los invitados, convocados la noche anterior, quienes se dirigieron directamente a las oficinas del extinto Ministerio del Interior.

Durante más de dos horas, en el que el funcionario les explicó a los dirigentes del norte los detalles del rumbo de la economía y las proyecciones que hizo la administración libertaria para el año que viene. También escuchó los reclamos de las provincias.

PUBLICIDAD

Aunque tienen origen peronista, Jaldo y Jalil son dos de los líderes provinciales que suelen acompañar las medidas que toma el presidente Javier Milei, con quien tienen una relación oscilante.

En tanto, Valdés es uno de los referentes del radicalismo y le ganó en el 2025 las elecciones a La Libertad Avanza, luego de que no se llegara a un acuerdo para competir juntos.

Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
La reunión comenzó poco después de las 15:00

Por último, Sáenz pertenece a un espacio independiente que tiempo atrás estaba cerca del Frente Renovador de Sergio Massa, pero actualmente da señales contradictorias: este miércoles visitó la Casa Rosada, un día después de haberse sacado una foto con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.

“Hemos tenido una buena reunión, que ya la teníamos prevista, sobre todo por cuestiones institucionales que tienen que ver con el gobierno nacional y las provincias que representábamos”, comentó Jaldo a la salida.

El tucumano también contó que junto a Sáenz, por ejemplo, le reclamaron a Santilli “fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las obras para las rutas“ que le corresponden a la Nación.

“Hablamos también de la ley de zonas frías y zonas calientes para la compensación del gas en el sur y de la energía eléctrica en el norte, es decir, acompañamos todo lo que tiene que ver con la eliminación parcial de las compensaciones“, marcó.

“Ustedes saben que en el verano lo que es Tucumán, Santiago, Catamarca, Salta, son zonas de altas temperatura y donde se usa mucho la energía eléctrica, como en el sur el gas natural, por eso yo lo que creo que esto es una forma y una decisión de darle el mismo tratamiento al norte del país como al sur“, agregó Jaldo.

Por otra parte, reconoció que el presidente Javier Milei “debe tener un Presupuesto aprobado”, pero sostuvo que el mismo “de alguna manera tiene que tener un carácter federal“.

Tres hombres en traje sentados en una mesa, dos de ellos sonríen, con micrófonos y una pequeña bandera de franjas roja, azul y blanca
Santilli durante un encuentro con gobernadores del Norte Grande en la provincia de Misiones.

“Recién lo estamos empezando a conocer porque entró ayer y no lleva ni 48 horas en el Congreso, es decir que nuestro senadores nacionales en las respectivas comisiones van a estudiar el texto. Vamos a ver artículo por artículo. Vamos a ver asignaciones de partida a cada una de las áreas que correspondan y recién ahí vamos a poder tener una opinión para ver cómo y de qué manera acompañamos

Además, señaló que “concretamente de la reforma política electoral, no se ha tocado absolutamente nada en esta reunión y nada cambió” con respecto a antes del encuentro.

“Hay que ver cuál es la mejor propuesta, porque hay proyectos para eliminar las primarias, pero también otros para modificarlas. Se tiene que llegar al mejor instrumento democrático”, cerró.

El jueves por la mañana, Santilli continuará con la ronda de reuniones cuando reciba a los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Chaco, Leandro Zdero, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

En esa oportunidad, serán tres encuentros por separado y se espera que en algunos de ellos también participe el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

La Nación busca reactivar las conversaciones con las provincias en la previa de una etapa legislativa que será determinante para el oficialismo. El Poder Ejecutivo ya envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 y ahora deberá negociar con los bloques aliados y dialoguistas para garantizar su aprobación.

A pesar de que circuló que el texto se iba a enviar por la tarde, recién pasadas las 23:00 fue que la iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados, lo que generó la molestia de algunos aliados.

“Después quieren que los acompañemos. ¿Cómo puede ser que no nos lo pasen a los integrantes de la comisión en la que se va a tratar? Somos nosotros los que tenemos que poner la firma para el dictamen después“, protestó un legislador.

Primer plano de Luis Toto Caputo, un hombre de cabello gris y traje azul, con camisa celeste abierta, gesticulando con ambas manos frente a un fondo azul
"Toto" Caputo se sumará a las reuniones del jueves (Maximiliano Luna)

El Gobierno sostiene que la ley de gastos y recursos mantendrá como prioridad el superávit fiscal. Sin embargo, los gobernadores plantearon sus demandas sobre obras, transferencias, fondos para las provincias y programas que dependen de recursos nacionales.

En paralelo, Santilli intentará conseguir adhesiones para la reforma electoral. La eliminación de las PASO es uno de los principales objetivos de La Libertad Avanza antes de que el calendario rumbo a los comicios de 2027 pase a ocupar la agenda política.

El oficialismo considera que las primarias implican un costo elevado para el Estado y extienden el período de campaña, mientras que parte de los mandatarios provinciales analiza cómo una eventual modificación del sistema puede afectar la definición de candidaturas y los acuerdos locales.

Aunque el Presupuesto y la reforma electoral concentrarán la atención de los encuentros, el Gobierno continúa trabajando también en la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con las islas Malvinas, que se enviará la semana próxima.

El texto, que continúa en revisión, prevé endurecer las sanciones contra empresas que desarrollen actividades sin autorización argentina en la Plataforma Continental y en el archipiélago.

La iniciativa todavía deberá ser discutida en el Congreso, donde el oficialismo buscará que los gobernadores y sus legisladores acompañen el debate. En ese contexto, la gira de Santilli por la agenda provincial apunta a ordenar apoyos para tres frentes que el Gobierno considera prioritarios: las cuentas públicas, la reforma política y el proyecto sobre Malvinas.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiCongresoPASOPresupuestoGobernadoresDiego SantilliCasa RosadaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fernando de Andreis: “Creemos en la agenda de Milei porque es la misma que proponemos hace 20 años”

El diputado nacional y secretario general del PRO habló en Infobae a la Tarde sobre las conversaciones con el oficialismo de cara a 2027, la posible convergencia electoral, la reforma de las PASO y los principales reclamos de su bloque en el Congreso

Fernando de Andreis: “Creemos en la agenda de Milei porque es la misma que proponemos hace 20 años”

Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan

El gasto está previsto en el Presupuesto 2027 que el presidente Javier Milei envió al Congreso y autoriza la toma de un crédito de más de 2 mil millones de dólares para esta adquisición. Hay una empresa francesa que tiene la delantera en las negociaciones y que ya fabricó los sumergibles que tiene Brasil

Argentina volverá a tener submarinos desde el hundimiento del ARA San Juan: cómo son los modelos que se analizan

Diputados: el ajuste en Discapacidad previsto para 2027 alteró el debate por la emergencia y complicó a los propios libertarios

El bloque oficialista trabajaba en un proyecto, pero el Presupuesto que envió Casa Rosada se contrapone a ese texto y desarma la protección vigente. Cortocircuitos, malestar y promesa de negociación “para que no caiga un capítulo entero”

Diputados: el ajuste en Discapacidad previsto para 2027 alteró el debate por la emergencia y complicó a los propios libertarios

Recrucede el conflicto universitario: los rectores piden un 51% más de presupuesto para el 2027 y el Gobierno no cede

La iniciativa del Gobierno llegó a Diputados con previsiones de transferencias a las casas de $7,3 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional impulsa una alternativa de $ 11 billones.

Recrucede el conflicto universitario: los rectores piden un 51% más de presupuesto para el 2027 y el Gobierno no cede

En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno proyecta invertir USD 3.500 millones en submarinos y fragatas

La previsión para 2027 estipula la mayor inversión naval en décadas, que se suma a la política de rearme con la adquisición de aviones F-16 y helicópteros Black Hawks

En medio de la tensión por Malvinas, el Gobierno proyecta invertir USD 3.500 millones en submarinos y fragatas

DEPORTES

Movimiento inesperado: el grande de Europa que puso la mira en Mauro Icardi para solucionar su falta de gol

Movimiento inesperado: el grande de Europa que puso la mira en Mauro Icardi para solucionar su falta de gol

El álgido debate entre Manusovich y el Chavo Fucks por la polémica en Boca-San Pablo: “Lo único que falta es que sepas más de fútbol que yo, me quiero morir”

El gesto obsceno de Cristiano Ronaldo cuando la hinchada rival coreó el nombre de Messi en la derrota de Al Nassr

La impresionante remontada de Max Verstappen en una exótica carrera ante 100 competidores: superó a 80 rivales en tres vueltas

El emotivo discurso que protagonizaron dos tenistas que hicieron pública su homosexualidad: “Sos una gran inspiración”

TELESHOW

El Polaco sorprendió con un cambio de look inspirado en el inicio de su carrera: "¿Volvemos?"

El Polaco sorprendió con un cambio de look inspirado en el inicio de su carrera: "¿Volvemos?"

La tajante reacción de Luciana Salazar tras no ser invitada al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Qué dicen las encuestas a horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada

Julieta Prandi habló de su relación con la familia de Emanuel Ortega y de las ausencias a su casamiento

La emoción de María Becerra por el tema que le dedicó J Rei: “Un hombre con todas las letras”

INFOBAE AMÉRICA

Barbara Cartland, la gran ausente: qué pasó con las obras de la escritora más vendida después de Shakespeare y Agatha Christie

Barbara Cartland, la gran ausente: qué pasó con las obras de la escritora más vendida después de Shakespeare y Agatha Christie

Estados Unidos reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita: qué se sabe sobre sus capacidades

Guatemala: La Segeplan implementa una metodología que define el nivel de estudio previo de cada obra pública

Panamá aplicará desde este viernes uno de los mayores aumentos del año a los combustibles

Diputados advierten sobre el “Superniño” y exigen acelerar entrega de alimentos ante muerte de 32 niños por desnutrición en Guatemala