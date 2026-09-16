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Movimiento inesperado: el grande de Europa que puso la mira en Mauro Icardi para solucionar su falta de gol

El delantero argentino de 33 años continúa siendo agente libre luego de que se enfriaran las negociaciones con la Lazio de Italia

El posteo de agradecimiento de Mauro Icardi al Galatasaray
Icardi, en los festejos del último título con el Galatasaray
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Gennaro Gattuso dijo que no. Y, con esa negativa, por el momento cerró una puerta que en Roma había estado entornada durante semanas. Mauro Icardi, el delantero que estuvo a punto de volver al fútbol italiano de la mano de la Lazio, volvió a quedar en el aire — libre, disponible y con el teléfono sonando desde otro lado del continente. Porque mientras en Formello el técnico calabrés blindaba su apuesta por Andrea Pinamonti, en Londres empezaba a gestarse una posibilidad diferente: el Tottenham Hotspur puso los ojos en el rosarino de 33 años.

La información surgió del portal italiano Cronache di Spogliatoio y fue amplificada por Calcio Mercato: los Spurs, dirigidos por el italiano Roberto De Zerbi, evalúan la incorporación del ex capitán del Inter de Milán como agente libre. Una operación a costo cero que, en el contexto que atraviesa el club londinense, tiene una lógica difícil de ignorar.

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Gattuso bloqueó la novela con la Lazio

La historia con el club romano ya tenía sus capítulos escritos desde el verano. La Lazio había tanteado a Icardi en varias oportunidades: primero con una oferta de 2,5 millones de euros por una temporada, luego con una propuesta mejorada de dos años a tres millones anuales. El agente del jugador, Letterio Pino, había frenado las conversaciones en un primer momento porque el delantero aspiraba a jugar la Champions League. Pero con el mercado ya cerrado y sin esa opción sobre la mesa, Icardi había vuelto a mostrarse dispuesto a escuchar.

El problema fue Gattuso. El técnico tiene un perfil de centrodelantero bien definido —dinámico, con despliegue físico, capaz de presionar y asociarse más allá del gol— y el historial de Icardi no termina de encajar en ese molde. Más determinante aún: Gattuso había pedido específicamente a Pinamonti para liderar el ataque y no estaba dispuesto a ceder terreno, pese a que el ex Sassuolo no logró brillar en sus primeras presentaciones con la camiseta celeste. “Decisión final”, dijeron desde Italia. La vacante en la lista de inscripción existía —liberada por las salidas de Patric y Luca Pellegrini— pero eso no alcanzó para doblarle el brazo al entrenador. La novela parece haber terminado ahí.

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El Tottenham no convirtió un solo gol en cuatro fechas de Premier League

Del otro lado del Mediterráneo, los Spurs atraviesan su propio drama. Cuatro partidos, cero goles en la Premier League: derrotas ante el Brentford (3-0) y el Newcastle (0-2), y empates sin tantos frente al Nottingham Forest y el Everton. La única victoria de la temporada llegó en la Carabao Cup ante el Charlton (5-1), un resultado que generó alivio momentáneo y que el Liverpool se encargó de relativizar el martes 15 de septiembre al eliminarlos de esa misma competición con un 3-1.

El problema ofensivo no es menor. Como centro delantero de área, De Zerbi cuenta básicamente con Dominic Solanke, con Omar Marmoush adaptado como alternativa y con Richarlison fuera del plantel. “No lo llamaría un problema, porque estamos creando muchas chances. Claro que necesitamos convertir, pero no quiero verlo como un problema”, declaró el defensor Micky van de Ven tras el empate con el Everton, en palabras que reflejan tanto la confianza del plantel como la urgencia por resultados.

Es en ese contexto donde el nombre de Icardi cobra peso. El rosarino acumula más de 250 goles a lo largo de su carrera, con pasos por el Inter, el París Saint-Germain y el Galatasaray, donde ganó seis títulos. Su representante fue claro sobre las prioridades del jugador: “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”. Esa ambición de estabilidad no encontró respuesta en la Lazio de Gattuso. Si la encontrará en el norte de Londres, todavía está por verse.

Lo concreto es que Icardi sigue libre, puede firmar con cualquier club pese al cierre del mercado —su condición de agente libre se lo permite— y tiene otras propuestas sobre la mesa: el Olympiacos y el PAOK de Grecia, el Atlético Mineiro de Brasil y, según trascendió, también el Everton de Inglaterra. El Tottenham, por ahora, aparece como una opción más ruidosa. Y con una delantera que todavía no encontró el arco rival en el campeonato, De Zerbi tiene razones de sobra para apurar cualquier respuesta.

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