Fernando de Andreis: “Creemos en la agenda de Milei porque es la misma que proponemos hace 20 años”

Fernando de Andreis advirtió que una competencia fragmentada del electorado no peronista perjudica las chances electorales, en especial en la provincia de Buenos Aires

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Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO, aseguró que su espacio mantiene conversaciones con La Libertad Avanza de cara a 2027 y destacó las coincidencias de fondo con el Gobierno de Javier Milei, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo electoral cerrado.

“Estamos en una etapa de conversaciones y de una suerte de consolidación de confianza con la expectativa de tener un entendimiento electoral el año que viene”, afirmó en Infobae a la Tarde.

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De Andreis remarcó que el PRO y LLA siguen siendo espacios diferentes, pero identificó un punto de contacto central: “Compartimos el electorado”. Para el dirigente, la principal coincidencia está en el rumbo económico. “Creemos en la agenda que propone Milei porque es la misma agenda que proponemos nosotros hace 20 años”, sostuvo.

Al mismo tiempo, admitió diferencias en algunos aspectos de la gestión, entre ellos cuestiones vinculadas con la libertad de expresión.

De Andreis afirmó que el PRO cree en la agenda de Javier Milei porque coincide con el rumbo económico que propone hace 20 años (Infobae en Vivo)

El PRO y La Libertad Avanza, rumbo a 2027

La posibilidad de una construcción electoral entre ambos espacios fue uno de los principales ejes de la entrevista. De Andreis sostuvo que una competencia fragmentada dentro del electorado no peronista podría dificultar las posibilidades electorales, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

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“Sobre todo en provincia de Buenos Aires, cualquiera que va separado, no peronista, no tiene ninguna chance de ganar”, planteó. Sin embargo, rechazó que el acercamiento responda solamente a una conveniencia electoral. “Yo me siento porque creo que tengo algo en común. No es pragmatismo puro”, explicó.

Consultado por Maia Jastreblansky sobre cómo podría configurarse el escenario político argentino en el futuro, fue más allá de las próximas elecciones: “A mí me gustaría pensar que alguna vez la Argentina, la alternancia de la Argentina, puede ser entre la Libertad Avanza y el PRO”.

El secretario general del PRO también hizo una autocrítica sobre las elecciones de 2023. “La gente y nuestro electorado eligió a Milei en gran parte por virtudes de Milei y en gran parte por cagadas nuestras”, reconoció.

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El diputado nacional aclaró que el PRO y La Libertad Avanza son espacios distintos, aunque comparten electorado y puntos de contacto de fondo (Jaime Olivos)

En ese análisis incluyó la interna de Juntos por el Cambio entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. “La interna de Patricia fue muy feroz”, señaló.

De Andreis sostuvo que su espacio debe evitar especulaciones y apostar al diálogo con el oficialismo. “Estamos convencidos de que tenemos que, por lo menos este año, acompañar y ver de construir algo juntos”, afirmó.

La reforma de las PASO

La discusión sobre las elecciones primarias también formó parte de la entrevista. De Andreis planteó que el PRO está dispuesto a discutir modificaciones al sistema, pero consideró necesario conservar algún mecanismo para que los partidos y las coaliciones puedan resolver sus internas.

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“Nosotros estamos para escuchar alternativas de cómo los partidos políticos o los frentes dirimen sus internas”, sostuvo.

El dirigente manifestó, además, reparos ante un escenario en el que un presidente llegue al poder con un porcentaje reducido de votos. “A mí personalmente, y a varios compañeros míos, nos preocupa el ejemplo de Perú, el ejemplo de la Argentina del 2003, donde los presidentes llegaban con el veintipico por ciento de los votos a ganar”, explicó.

Fernando de Andreis dijo que el PRO mantiene conversaciones con La Libertad Avanza con la expectativa de un entendimiento electoral hacia 2027 (Infobae en Vivo)

Al mismo tiempo, reconoció que el calendario electoral puede resultar complejo en algunos distritos. “Hay distritos donde se puede llegar a tener que votar seis veces. Eso es un incordio para la gente en general y desde lo económico”, afirmó.

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Consultado sobre una alternativa intermedia, como quitar la obligatoriedad de las PASO, respondió: “Creo que algún sistema tiene que haber. Y creo también que todo se puede mejorar”.

Presupuesto, discapacidad y morosidad

En relación con el Presupuesto, De Andreis consideró que existe una mayor predisposición del Gobierno a avanzar en una ley que permita ordenar las cuentas públicas. “Hay una madurez y un entendimiento de que, sobre todo, la ley de presupuesto, cuando vos querés salir al mercado, querés normalizar la economía, es fundamental”, sostuvo.

Sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo, señaló: “A priori, sin haber entrado tanto en detalle, me parece que es un presupuesto bastante más realista que el que se votó el año pasado”.

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El diputado también se refirió a la situación del sector de la discapacidad. Explicó que el PRO impulsa una iniciativa para reemplazar el régimen de emergencia por un marco permanente y reclamó que se regularicen las deudas con los prestadores.

En el Congreso, el PRO respaldó una ley de Presupuesto que ordene las cuentas públicas y consideró más realista el proyecto enviado por el Ejecutivo (RSFotos)

“Nosotros como bloque estamos planteando una ley que le dé un marco jurídico integral y que deje de ser como una emergencia”, dijo. Y agregó, en relación con los pagos pendientes: “Que se pongan al día con la deuda de los prestadores”.

Sobre la morosidad, De Andreis cuestionó los proyectos que buscan resolver el problema mediante nuevas regulaciones. “Yo no creo que un proyecto de ley de la Cámara de Diputados resuelva el problema de la morosidad en Argentina. Todo lo contrario”, afirmó.

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En ese sentido, defendió una mayor educación financiera y el acceso a información clara para quienes toman crédito. También vinculó la discusión con la prevención de la ludopatía entre los jóvenes.

Por último, reconoció que la situación económica todavía genera restricciones concretas para las familias. “La llegada a fin de mes, claramente, es un problema. Y hoy hay una situación de restricción, por supuesto”, admitió.

Sin embargo, defendió el proceso de estabilización impulsado por el Gobierno. “No me imagino, no escuché una manera para salir del desastre en el que estábamos que no te haga pasar por momentos difíciles”, concluyó.

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