Política

El Gobierno acelera para aprobar el Presupuesto y suspender las PASO: Santilli recibirá a 7 gobernadores en 24 horas

El jefe de Gabinete se reunirá con los mandatarios de varias provincias aliadas al oficialismo que son clave para aportar los votos que precisa en el Congreso. Serán tres encuentros distribuidos entre este miércoles y el jueves. La estrategia que planea la Casa Rosada

Un hombre de traje oscuro camina con un maletín frente a un vehículo gris y saluda con la mano levantada
Diego Santilli saluda al ingresar a la Casa Rosada para asistir a una reunión de gabinete
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A menos de un día de haber oficializado el Presupuesto 2027, el Gobierno ya expresa públicamente la intención de avanzar con las negociaciones para aprobarla, así como de otras reformas vitales para el presidente Javier Milei para el año próximo, como la Reforma Política. Para conseguirlo, en la Casa Rosada anunciaron esta mañana que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibirá a siete gobernadores en tres reuniones distintas para asegurarse los votos necesarios.

La seguidilla de encuentros será la siguiente. Santilli recibirá este miércoles a las 15 horas en Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). En tanto, el jueves por la mañana Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo mantendrán un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. El mismo jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá al gobernador Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

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El Poder Ejecutivo realizó el giro del proyecto a la Cámara de Diputados ayer por la noche. En el oficialismo que comanda Martín Menem dan a entender que las negociaciones formales en la Comisión de Presupuesto podrían comenzar hacia la primera semana de octubre, una vez cerrada la discusión de los proyectos de Endeudamiento y Discapacidad. Una vez saldada esa cuestión, se abrirá paso a la discusión presupuestaria, que el oficialismo calcula que llevará hasta noviembre y diciembre, dependiendo la rapidez a la que se arriben los acuerdos.

Gobernadores en la jura de Diego Santilli
Parte de los gobernadores que asistieron a la jura de Diego Santilli a mediados de año

Y es que la negociación es compleja. Los nombres dispuestos para las próximas reuniones son, en su mayoría, aliados circunstanciales a la Casa Rosada. A pesar de esto, La Libertad Avanza tiene decidido que competirá con su sello en todos esos distritos. La negociación con muchos de ellos será por la forma en la cual puedan llegar a disputar cargos provinciales: si con un despliegue significativo o con candidatos de “baja intensidad” que permitan a los oficialismos locales asegurarse la reelección. Por ese motivo, no se descarta que el armador nacional Eduardo “Lule” Menem pueda estar integrando alguna de las reuniones.

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Eso en cuanto a la dimensión política. En el plano concreto de las partidas presupuestarias, las provincias que tienen representación en una o ambas cámaras están atentas a la discusión de partidas clave. En ese segmento estarán las inversiones en obras públicas y las deudas de cajas previsionales. La oposición, en tanto, concentrará su análisis en las partidas de jubilaciones, discapacidad y universidades.

“El gobierno apuesta y está confiado en que la política no puede oponerse a la ley de Malvinas como tampoco a darle un presupuesto a un Presidente. Y sabe también que la mayoría de los gobernadores no quiere quedar pegados votando con la izquierda y el kirchnerismo el no eliminar las PASO para ser funcionales a Kicillof”, marcaron estrategas políticos del Gobierno a Infobae, antes de agregar: “Con este escenario, van a trabajar como lo vienen haciendo con el PRO, la UCR, con todos los gobernadores aliados y dialoguistas con los que haya más coincidencias que diferencias, para tratar de llegar a acuerdos electorales”.

Santilli con Jaldo, Sáenz y Jalil en Casa Rosada el 23 de junio
Santilli con Jaldo, Sáenz y Jalil en Casa Rosada el 23 de junio

El proyecto contempla un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación del 18% interanual y un dólar de 1.847,6 pesos para diciembre de 2027, tras un Presupuesto 2026 cuyas proyecciones de crecimiento e inflación ya fueron superadas por la realidad económica. A diferencia de años anteriores, esta vez no hubo un acto especial de presentación: Javier Milei no repitió la exposición nocturna en el Congreso ni la cadena nacional de 2025. Tampoco se espera que el ministro de Economía, Luis Caputo, participe de las presentaciones ante Diputados, como ya ocurrió en ejercicios anteriores. En su lugar, la defensa del proyecto estará a cargo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, junto a otros funcionarios que abordarán los apartados específicos de cada área.

Nota en desarrollo.

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