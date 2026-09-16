Las iglesias de cinco países centroamericanos llaman a fortalecer la unidad nacional

Líderes de la Iglesia católica y ciudadanos se congregan ante un altar exterior con pancartas que reclaman la unidad de Centroamérica durante la conmemoración patria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las iglesias de cinco países centroamericanos alzaron sus voces con un mensaje común el 15 de septiembre: la unidad nacional es una tarea pendiente, no solo una fecha para festejar.

Así lo dejaron ver los actos litúrgicos y las reflexiones pastorales que acompañaron la conmemoración de los 205 años de independencia de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, según informó ACI Prensa, agencia de noticias católica.

PUBLICIDAD

La fecha remite al 15 de septiembre de 1821, cuando en la Ciudad de Guatemala se proclamó la separación de España de los territorios que entonces integraban la Capitanía General o Reino de Guatemala. Aunque cada nación recorrió después su propio camino como Estado soberano, los cinco países mantienen esa jornada como efeméride compartida.

Guatemala: el arzobispo advirtió sobre la tentación de culpar a otros

El Te Deum por el aniversario se celebró el 14 de septiembre en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala, con la presencia del presidente Bernardo Arévalo y otras autoridades. Lo encabezó el arzobispo metropolitano de Guatemala, Mons. Gonzalo de Villa.

Reunión para continuar los diálogos y la coordinación de los preparativos con vistas a la próxima beatificación del Siervo de Dios Fr. Augusto Ramírez Monasterio, OFM. Este encuentro refleja el espíritu de comunión y colaboración entre la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala y la Familia Franciscana, unidos en la acción de gracias por el testimonio de vida, fe y entrega de Fr. Augusto. (Provincia Franciscana "Nuestra Señora de Guadalupe")

El prelado puso el foco en las crisis que atraviesa el país y señaló que la reacción habitual ante ellas es la de echarle la culpa a otros, una actitud que calificó de “cortoplacista, tal vez justa, pero muy seguramente miope”, según consignó ACI Prensa.

PUBLICIDAD

Mons. de Villa instó a los distintos sectores del Estado y la sociedad a examinar su propia responsabilidad. Denunció los “intereses corruptos” y las maniobras que, advirtió, terminan haciendo “que el país no crezca, que crezcan, eso sí, odios, rencores, violencia tanto soterrada como manifiesta, homicidios, asesinatos”.

Honduras pidió reconciliación y justicia ante el presidente Asfura

En Tegucigalpa, el P. Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, participó en los actos oficiales por las Fiestas Patrias ante el presidente Nasry Asfura y representantes de las instituciones del país.

Su oración fue directa: la patria “necesita algo más que celebraciones”. El sacerdote enumeró lo que, a su juicio, Honduras requiere con urgencia: “reconciliación, justicia, esperanza, hombres y mujeres capaces de anteponer el bien común a sus intereses particulares”.

PUBLICIDAD

El P. Núñez también rezó por la capacidad de debatir sin destruirse y de defender convicciones sin convertir al otro en enemigo. Cerró con una afirmación que condensó el espíritu de su mensaje: “Honduras es más grande que nuestras diferencias y ninguna división puede ser más fuerte que aquello que nos une”, e invocó la intercesión de la Virgen de Suyapa.

En Tegucigalpa, el P. Carlo Magno Núñez, rector de la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, participó en los actos oficiales por las Fiestas Patrias ante el presidente Nasry Asfura y representantes de las instituciones del país. (Honduras). EFE/Gustavo Amador

La Diócesis de Chalatenango pidió justicia y fraternidad para El Salvador

Al norte de El Salvador, la Diócesis de Chalatenango se sumó a la conmemoración con un mensaje firmado por su obispo, Mons. Oswaldo Escobar, y los sacerdotes de la diócesis.

El texto envió “un fraterno saludo y felicitación a todo el pueblo salvadoreño” y pidió que Dios conceda al país “paz, unidad” y lo guíe “siempre por caminos de justicia y fraternidad”.

PUBLICIDAD

En Costa Rica, el obispo de Limón cuestionó el uso de la libertad

Mons. Javier Román Arias, obispo de Limón y presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, eligió una pregunta como eje de su reflexión por el aniversario: “¿Qué estamos haciendo con la libertad que hemos recibido?”.

El obispo describió un clima de enfrentamiento que, a su juicio, está normalizando conductas preocupantes: responder antes de escuchar, descalificar antes de comprender y sospechar de quienes piensan distinto. Señaló a las redes sociales como espacios donde, con frecuencia, “se ofende, se ridiculiza y se destruye la honra de las personas”.

Desfile del 15 de septiembre celebrado en San Salvador, El Salvador. Se celebran 205 años de independencia del país de Centroamérica. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Ante ese diagnóstico, Mons. Román Arias trazó un límite claro: “No todo desacuerdo justifica un ataque, ni la libertad de expresión autoriza la mentira o la humillación”. Invitó a los costarricenses a ejercer esa libertad con una conciencia formada, a escuchar distintas voces y a reconocer con humildad la propia posibilidad de equivocarse.

PUBLICIDAD