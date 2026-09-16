Sociedad

Afiches realizados por alumnos de escuelas porteñas protagonizan la tercera campaña de movilidad sustentable en el Subte

En el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, Emova y la Asociación Conciencia presentaron los resultados de la tercera edición de su Programa Educativo en la estación Facultad de Derecho de la Línea H

Un grupo de jóvenes posa en un vestíbulo sosteniendo letras de colores que forman las palabras Movilidad Sustentable 2024
Alumnos de escuelas porteñas protagonizaron la tercera campaña de movilidad sustentable en el Subte
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La estación Facultad de Derecho de la Línea H del Subte porteño dejó de ser, por unos días, un punto de tránsito para convertirse en sala de exhibición. Emova y la Asociación Conciencia presentaron allí, en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, la tercera edición de su Programa Educativo: una muestra de afiches de bien público diseñados por alumnos de siete escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, adaptados visualmente por la artista gráfica Josefina Jolly para su exposición ante los miles de usuarios que circulan a diario por esa estación.

Los trabajos son el resultado de talleres presenciales desarrollados a lo largo del año en establecimientos secundarios ubicados en las cercanías de cada línea de la red. En esos encuentros, los estudiantes abordaron el cuidado ambiental, la movilidad sustentable, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las normas de convivencia y seguridad para el uso responsable del Subte. El objetivo del programa es que los propios jóvenes trasladen ese aprendizaje al espacio público, con sus voces y su perspectiva plasmadas en formato gráfico.

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Desde su primera edición, en 2024, el programa llegó a más de 600 estudiantes. Ese año, los trabajos de siete colegios se exhibieron por primera vez en el hall de la misma estación; en 2025, la convocatoria sumó a más de 400 participantes y la propuesta incorporó recorridos por la historia del Subte como parte de las actividades. Esta tercera edición mantiene la estructura de dos encuentros presenciales por institución y extiende el alcance a un conjunto renovado de escuelas técnicas.

Varios jóvenes de espaldas miran dos carteles ilustrados sobre el uso del subte colocados frente a una columna de azulejos
Los afiches se encuentran expuestos en la estación Facultad de Derecho de la Línea H

Las siete instituciones que formaron parte del Programa Educativo 2026 fueron la Escuela Técnica N.º 26 “Confederación Suiza”, la Escuela Técnica N.º 34 “Ing. Enrique Martín Hermitte”, la Escuela Técnica N.º 4 “República del Líbano”, la Escuela Técnica N.º 28 “República Francesa”, la Escuela Técnica N.º 29 “Reconquista de Buenos Aires”, la Escuela Técnica N.º 25 “Teniente 1° de Artillería Fray Luis Beltrán” y el Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima. Cada colegio aportó piezas vinculadas a los temas trabajados en los talleres, que luego Jolly procesó para su exhibición pública.

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La jornada de presentación incluyó también una intervención artística en la propia estación: los estudiantes realizaron un mural colaborativo que, una vez concluido, fue trasladado a cada institución como cierre del ciclo. La acción buscó extender el impacto de la campaña más allá del espacio del Subte y anclar el recorrido formativo en las propias escuelas.

Una mujer con gafas de sol posa junto a un libro gigante y un cartel con el texto Pensá mejor usá el subte
Sara Patricia Sánchez ganó el Concurso del Cuento Infantil de Emova, con su obra "El corazón mágico del Subte"

Los protagonistas, como siempre, fueron los propios estudiantes, quienes vieron el resultado final de sus trabajos y posaron orgullosos junto a sus obras expuestas.

Mariana Giacumbo, directora de Relaciones Institucionales y Medios de Emova, explicó el sentido de la iniciativa: “A través de estas acciones promovemos mensajes positivos entre los usuarios más jóvenes, quienes son los verdaderos protagonistas de la transformación que nuestra sociedad necesita para fomentar la conciencia ambiental y una movilidad más sustentable, en la que el Subte ocupa un lugar central”.

Tercera campaña de movilidad sustentable en el subte
Mariana Giacumbo, directora de Relaciones Institucionales y Medios de Emova, junto a Sara Patricia Sánchez

En el mismo evento se entregó el premio del Concurso del Cuento Infantil Emova, una propuesta destinada a que familias y comunidad compartan relatos con los más chicos sobre los valores que rigen el uso del transporte público. El cuento ganador fue El Corazón Mágico del Subte, de Sara Patricia Sánchez, una obra que promueve el respeto, las buenas prácticas y el cuidado del medioambiente entre los pasajeros.

Emova opera desde diciembre de 2021 como concesionaria de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. La red a su cargo comprende 6 líneas, 90 estaciones y el Premetro, con una extensión total de 65 kilómetros y un promedio de 800.000 usuarios por día.

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