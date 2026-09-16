Qué dicen las encuestas a horas de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada

El programa de televisión Gran Hermano Generación Dorada presenta una imagen promocional con dos de sus participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este miércoles se juega la última carta de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Solange Sol Abraham y Yisela Yipio Pintos se enfrentan en la final del reality tras más de 200 días de encierro. Con una convivencia entre ellas que fue más que compleja a lo largo de los meses, el programa se encuentra en la recta final y las redes sociales ya anticiparon sus propios veredictos antes del cierre oficial de la votación.

La instancia repite un capítulo conocido en la historia del ciclo. Desde que Marianela Mirra ganó la edición 2007, el programa no volvió a coronar a una mujer. Y esto ocurrirá esta noche, gane quien gane entre las dos finalistas.

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La mayoría de las encuestas se concentró en la plataforma X. Y, si bien no cuentan con ningún respaldo oficial de la producción, se convirtieron en el termómetro más citado para medir el clima entre los seguidores del programa. Los resultados ubican, en general, a Yipio por encima de la mitad de la intención de voto, aunque la ventaja distó de ser uniforme entre los distintos sondeos relevados.

La encuesta de Fefe Bongiorno dio un empate entre las mujeres

La gran final se llevará adelante el miércoles por la noche

El más representativo de los que favorecieron a la uruguaya fue el publicado por GH Encuestas Argentina (@gh_trivia), que registró un parcial de 58,7% para Yipio frente al 41,3% de Sol, con más de 10.000 votos computados. En otras consultas de la misma red social, Pintos apareció con porcentajes de 54% y 55%, y llegó a un pico del 70% en uno de los relevamientos, siempre por encima de la mitad de los sufragios.

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Abraham, en cambio, se ubicó en un rango más acotado en la mayoría de esas mediciones, con cifras de 47% y 45%. Solo una de las encuestas relevadas la posicionó como ganadora, con el 68% de las preferencias a su favor.

La mayor inconsistencia entre los sondeos quedó expuesta en la cuenta GH, TV, Política & Encuestas (@EncuestasTVArg), que publicó dos mediciones separadas por apenas 24 horas con resultados opuestos. El 13 de septiembre, Yipio se impuso con el 54,1% frente al 45,9% de Sol, sobre un total de 159 votos. Al día siguiente, la misma cuenta lanzó una nueva consulta que reunió 174 participantes y arrojó el resultado contrario: Sol se llevó el 54% y Yipio el 46%. Esa contradicción expone la volatilidad propia de este tipo de encuestas informales, donde el resultado depende en gran medida de qué comunidad de seguidores se movilice a votar en cada franja horaria.

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En cuanto al alcance, cada sondeo reunió entre 1.000 y 6.000 participantes, con la posibilidad de emitir un solo voto por cuenta de usuario. Esa diferencia en el volumen de votantes entre una consulta y otra explica en parte la dispersión de porcentajes que se observa al comparar los distintos relevamientos.

Un día anterior, las redes daban como ganadora a Yipio

Todas las encuestas se encuentran divididas y con una diferencia mínima entre las mujeres (X)

Fuera de X, la disputa también encontró eco en Instagram, donde el panelista Federico Bongiorno difundió una encuesta propia. La historia, titulada “ENCUESTA FINAL: Quién querés que gane Gran Hermano?”, arrojó una paridad casi absoluta: Sol Abraham y Yipio Pintos quedaron igualadas en el 48%, mientras que el 4% restante correspondió a la opción “No sé/No voto”. “Peleadísima la encuesta en Instagram #GranHermano”, resumió Bongiorno al compartir el resultado.

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A diferencia de la tendencia marcada en X, la medición de Instagram no reflejó una inclinación clara hacia ninguna de las dos finalistas, lo que deja la definición como una incógnita hasta el cierre de la votación oficial del certamen, que a cada minuto que transcurre se van sumando nuevas votaciones, haciendo que el resultado de la gran final sea una verdadera incertidumbre, por lo menos hasta que Santiago del Moro, el conductor, le ponga fin al misterio en la pantalla de Telefe.