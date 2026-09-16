Honduras

Honduras: solicitan reforzar controles en centros de menores tras denuncias de supuestas agresiones sexuales

La institución recordó que los menores privados de libertad permanecen bajo una responsabilidad especial de las autoridades y deben contar con garantías para su integridad y seguridad

La denuncia en un Centro Pedagógico de Internamiento involucra un supuesto abuso sexual contra un menor en conflicto con la ley por parte de personal de custodia.
La denuncia en un Centro Pedagógico de Internamiento involucra un supuesto abuso sexual contra un menor en conflicto con la ley por parte de personal de custodia.
Guardar

La protección de los adolescentes que permanecen en centros pedagógicos de internamiento vuelve a generar preocupación entre organismos defensores de derechos humanos, luego de que se conocieran denuncias relacionadas con presuntas agresiones sexuales en perjuicio de menores.

Ante esta situación, la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, hizo un llamado a las autoridades para que actúen con rapidez y refuercen las medidas destinadas a garantizar la seguridad de los adolescentes que se encuentran bajo custodia estatal.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento surgió a raíz de información divulgada por medios de comunicación sobre un supuesto abuso sexual contra un menor en conflicto con la ley, que habría sido cometido por un integrante del personal de custodia de un Centro Pedagógico de Internamiento.

El Conadeh aclaró que, mientras las autoridades competentes no concluyan las investigaciones, no corresponde establecer anticipadamente la responsabilidad de la persona señalada. La institución recordó que cualquier proceso debe desarrollarse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

Sin embargo, consideró que la naturaleza de las denuncias obliga a las instituciones estatales a adoptar medidas inmediatas para proteger a los posibles afectados y evitar que puedan presentarse nuevos riesgos.

PUBLICIDAD

Menores y responsabilidad del Estado

La institución recordó que ingresar a un centro pedagógico de internamiento no significa que los menores pierdan sus derechos humanos. Por el contrario, al encontrarse bajo custodia estatal, las autoridades adquieren una responsabilidad especial de garantizar su bienestar.

Esa obligación incluye proteger su vida, integridad física, psicológica y sexual, dignidad y seguridad, de acuerdo con el planteamiento del organismo.

Investigación sin revictimización

El organismo recomendó que los adolescentes que pudieran haber sido afectados reciban atención médica, psicológica y jurídica, tomando en consideración la edad y las circunstancias particulares de los menores.

El Conadeh también pidió evitar cualquier práctica que pueda generar una nueva afectación emocional o exponer innecesariamente a las posibles víctimas durante las investigaciones.

La institución considera que la respuesta de las autoridades debe enfocarse tanto en esclarecer los hechos como en garantizar la seguridad de los adolescentes mientras se determina lo ocurrido.

El Conadeh pidió al Ministerio Público actuar de oficio y desarrollar las investigaciones necesarias para establecer si existen responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.

La investigación deberá determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados y establecer, conforme a la legislación vigente, las responsabilidades que correspondan. Mientras ese proceso avanza, el Conadeh considera indispensable que se mantengan medidas de protección para los adolescentes.

Infografía sobre custodia estatal con texto explicativo e ilustraciones de jóvenes, personal médico, una balanza de la justicia y escudos.
Una infografía de Infobae detalla las recomendaciones del Conadeh sobre el deber de protección y la atención sin revictimización de adolescentes bajo custodia estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Refuerzo de controles en el INAMI

El llamado también está dirigido al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), al que el Conadeh recomendó fortalecer la supervisión en los diferentes centros pedagógicos del país.

La propuesta contempla mejorar los mecanismos de vigilancia en establecimientos como Sagrado Corazón, Jalteva, Nuevo Jalteva, El Carmen y Carmen Intermedio.

El organismo considera que la supervisión debe abarcar los distintos espacios donde permanecen los adolescentes, incluidos dormitorios, baños, áreas recreativas, aulas, talleres y otros sectores, con el fin de reducir situaciones en las que un menor pueda quedar expuesto a riesgos sin vigilancia adecuada.

El Conadeh señaló la necesidad de establecer mecanismos seguros y confidenciales para que los adolescentes puedan informar sobre posibles hechos de violencia. Esos canales deben ser accesibles y permitir una respuesta rápida ante cualquier señal de riesgo o denuncia.

El organismo considera que los menores deben tener la posibilidad de comunicar situaciones que afecten su integridad sin temor a represalias y bajo condiciones que garanticen la confidencialidad de la información.

El Estado mantiene la responsabilidad de proteger la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la seguridad de los adolescentes bajo custodia estatal.
El Estado mantiene la responsabilidad de proteger la vida, la integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la seguridad de los adolescentes bajo custodia estatal.

La institución planteó también la necesidad de fortalecer el papel de los orientadores sociales dentro de los establecimientos, con el objetivo de que el personal cuente con la preparación necesaria para trabajar con adolescentes en conflicto con la ley y de que existan controles adecuados sobre quienes tienen responsabilidades de custodia.

COIPRODEN suma su preocupación

La Red de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) también reaccionó ante las denuncias conocidas en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen. La organización señaló que las presuntas agresiones sexuales habrían afectado a dos adolescentes.

La posición se suma al llamado para que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y garanticen medidas de protección para los menores, y vuelve a poner bajo atención las condiciones en las que permanecen los adolescentes privados de libertad y los mecanismos disponibles para prevenir y denunciar posibles abusos dentro de los centros.

El organismo advirtió que los adolescentes no deberían enfrentar nuevas vulneraciones mientras cumplen las medidas de internamiento establecidas por las autoridades, y consideró necesario que las instituciones revisen los sistemas generales de prevención y vigilancia existentes en los establecimientos, más allá de investigar cada denuncia de manera individual.

Temas Relacionados

HondurasCONADEHCOIPRODENINAMImenores

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una llovizna sorprende los desfiles patrios y dio un respiro al calor en la capital de Honduras

Una llovizna refrescó los desfiles patrios en Tegucigalpa este 15 de septiembre sin detener las actividades por los 205 años de independencia.

Una llovizna sorprende los desfiles patrios y dio un respiro al calor en la capital de Honduras

Privados de libertad hacen historia al presentarse en el Estadio Nacional durante las fiestas patrias en Honduras

La Orquesta Musical Libertad, integrada por hombres y mujeres recluidos en Támara, participará por primera vez en el escenario principal del Estadio Nacional durante la conmemoración del 205 aniversario de independencia de Honduras.

Privados de libertad hacen historia al presentarse en el Estadio Nacional durante las fiestas patrias en Honduras

“Me toca sacar a mi niña adelante”: hondureña es detenida por ICE cuando iba a trabajar en Nashville

La mujer fue interceptada alrededor de las 6:30 de la mañana en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Sus familiares aseguran que agentes migratorios se la llevaron y posteriormente les informaron que sería enviada a Honduras

“Me toca sacar a mi niña adelante”: hondureña es detenida por ICE cuando iba a trabajar en Nashville

“Honduras nos une”: Asfura pide dejar diferencias políticas durante la celebración de independencia

El presidente reivindicó la soberanía y aseguró que Honduras necesita trabajar como “un gran equipo” para generar empleo, atraer inversión y responder a problemas acumulados durante décadas.

“Honduras nos une”: Asfura pide dejar diferencias políticas durante la celebración de independencia

El hondureño Dereck Moncada gana el gol del mes en Lugano

El extremo hondureño se llevó el reconocimiento de agosto con la jugada a los 79 minutos ante Maccabi Tel-Aviv, un derechazo cruzado que selló el boleto del club suizo a la Conference League

El hondureño Dereck Moncada gana el gol del mes en Lugano

TECNO

Cómo transmitir ‘Las Guerreras K-pop’ del teléfono al TV, paso a paso

Cómo transmitir ‘Las Guerreras K-pop’ del teléfono al TV, paso a paso

Agentes de inteligencia artificial vinculados a iLands mandan correos e intentan cobrar por servicios

GTA 6 ya tiene música: Travis Scott y Raw Alejandro son parte del listado de artistas invitados

El incidente de agentes de OpenAI contra Hugging Face tuvo una fase previa que no se conocía hasta hoy

Meta estaría listo para despedirse de la cámara de sus gafas inteligentes: se cambiaría por una versión con 6 micrófonos

ENTRETENIMIENTO

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

Segunda temporada de Harry Potter en HBO: nuevo elenco, co-showrunner y producción acelerada antes del estreno navideño

“Sentido y sensibilidad”: George MacKay reveló por qué nunca vio la versión de Emma Thompson y Kate Winslet

MUNDO

Dos difíciles elecciones regionales en Alemania tambalean futuro de canciller Merz

Dos difíciles elecciones regionales en Alemania tambalean futuro de canciller Merz

Un estudio pone en duda la idea de una única hembra reproductora entre aves y mamíferos

Barbara Cartland, la gran ausente: qué pasó con las obras de la escritora más vendida después de Shakespeare y Agatha Christie

Estados Unidos reconoce por primera vez que tiene armas de control espacial en órbita: qué se sabe sobre sus capacidades

El Gobierno de Nepal elevó a 6.150 la cifra de personas desaparecidas por la riada