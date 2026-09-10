El ala política del Gobierno quiso continuar con medidas para recomponer ingresos y actividad pero Milei terminó con el “Estado presente”

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

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Javier Milei tiene previsto ir a Londres. Su hermana -que custodia la agenda presidencial- tiene apuntado ese viaje en el cronograma. Sería a fines de octubre, con fecha tentativa el 22, día del cumpleaños del jefe de Estado. En carpeta está una charla en la Universidad de Oxford y una reunión con empresarios locales. Se verá si con el golpe de timón en torno a la causa Malvinas, el Presidente sostiene esa gira internacional. Y, de hacerlo, si suma -o no- una cita en Downing Street, con el primer ministro Andy Burnham. Sería extraño que el Presidente visite la capital británica y no lleve el reclamo por la soberanía de las islas.

Hace 28 años que un presidente argentino no viaja a Londres. El último fue Carlos Menem en 1998. Una visita de este tipo, que corta un freezing de casi tres décadas, carga ineludiblemente con el peso de la historia. Originalmente, sin embargo, el viaje se pensó con un foco económico y de batalla cultural. Se hace evidente que, hasta la semana pasada, el sentimiento malvinero no estuvo presente en la cúpula libertaria.

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El anuncio sobre Malvinas le permitió a Milei agarrar las riendas de la conversación pública durante algunas horas: la consultora AdHoc detectó que, tras el pico de conversación digital del viernes pasado, el volumen de menciones al tema descendió un 78% el lunes. Pero lo relevante es que el Gobierno retomó la iniciativa y cortó con el modo reactivo que arrastraba desde hace tiempo. Estar a la defensiva pega de lleno en el corazón de la propuesta libertaria, basado en la disrupción.

Javier Milei durante la cadena nacional en la que anunció la nueva política de Estado respecto de la cuestión Malvinas

“No vamos a ganar con Malvinas”

A largo plazo, el impacto de la nueva “causa sagrada” libertaria es incierto. La Casa Rosada intenta sostener el tema arrojando novedades por goteo, con sanciones a las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, el envío del proyecto de ley al Congreso y el viaje del canciller Pablo Quirno y Carlos Presti a Ushuaia, para lanzar la base naval. Pero todos saben que la cuestión económica es, en última instancia, aquello que determinará la suerte del Gobierno. “Todo muy lindo pero vamos a ganar las elecciones con Malvinas”, se sinceró ante Infobae uno de los miembros de la mesa política.

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La fuerte caída de la industria (-5%) y la construcción (-4,6%) en julio -con datos del Indec que confirman una importante contracción interanual- se conjugan con la destrucción del empleo formal, el deterioro de los ingresos y la caída del consumo. La actividad económica no repunta como se esperaba y ya quedó trunco el pronóstico que hizo Luis Caputo en abril, cuando dijo que se venían “los mejores 18 meses que se hayan visto en décadas”.

Con doce de las 16 ramas fabriles en rojo, el Presidente no hizo alusión alguna al dato del Indec en la red social X. Continuó posteando mensajes autocelebratorios con fórmulas como “masterclass”, “fenómeno barrial” o “MAGA”. De hecho, no dudó en compartir nuevas imágenes de shoppings repletos que le proveyó el dispositivo de comunicación del cineasta Santiago Oria. Uno de sus últimos posteos, el del shopping Soleil, generó muchas dudas. El sitio Chequeado advirtió que no se puede determinar la fecha exacta en la que se tomó la imagen y que hay fuertes indicios de que fue modificada con IA.

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El mensaje de Javier Milei en X

En la reunión de Gabinete de esta semana quedó en claro que no habrá reacción del tándem Milei - Caputo a la caída de la industria, la construcción y el consumo. Aquel rapto de “justicia social” que había tenido el ministro de Economía cuando anunció un fondeo a los bancos para créditos hipotecarios terminó allí. El ala política del Gobierno, preocupada por el humor social, intentó que continuarán las medidas tendientes a recomponer ingresos e incentivar la actividad. Pero el “Estado presente” duró poco.

Milei no cree que haya nada que hacer para incentivar a las actividades que sufren su programa. Y “Toto” Caputo, que semanas atrás había dado signos de mayor pragmatismo, volvió a calzarse su traje original. “Lo que hay que cambiar es la forma de pensar”, le dijo esta semana a los estudiantes de la Universidad Di Tella y agregó que “en cualquier proceso de reconversión hay sectores a los que les va a costar más”.

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Puertas adentro, Patricia Bullrich empezó a hacer planteos cada vez más densos. La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado deslizó que el dólar debería acompañar a la trayectoria de la inflación y ubicarse en un nuevo punto de equilibrio. Los economistas (incluso los liberales) vienen subrayando el problema de la brecha entre la suba esperada del dólar y la inflación proyectada. Pero Caputo ya desestimó cualquier corrección: “El dólar realmente flota. Hoy encuentra su equilibrio acá. De hecho, si no estuviera el Banco Central comprando estaría encontrando su equilibrio bastante más abajo”, señaló en las últimas horas.

No habrá, en definitiva, ninguna corrección. “Creemos que hacia fin de año van a impactar los anuncios de los créditos en dólares y los créditos hipotecarios. Además, en octubre arrancan las obras viales. Milei y Toto creen que eso combinado con las paritarias, van a recomponer el poder adquisitivo. El ala política está inquieta, pero esto es así: plata o mierda”, dijo a Infobae una alta fuente oficial.

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Martín Menem, Karina Milei, Santiago Caputo y Pablo Quirno acompañaron al presidente Javier Milei a Misiones (Credito: Presidencia)

El karinismo tampoco está dispuesto a ceder en lo suyo. Los acuerdos electorales con gobernadores y aliados siguen verdes. Karina Milei resolvió volver al espíritu de la imposición que guió sus decisiones en 2025. A la mesa chica ya le anunció que no habrá generosidad con los aliados si del otro lado no existe primero una prueba de lealtad.

La hermana del Presidente quiere que los acuerdos electorales se discutan después del debate en el Congreso por la reforma electoral. Dice que el Gobierno sólo pactará con aquellos que colaboren para suspender las PASO. En el bloque de LLA, no obstante, advierten que conseguir los votos no depende de un poroteo legislativo típico, sino de los acuerdos políticos macro. La iniciativa del oficialismo, así, sigue entrampada.

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El lunes, en principio, habría una nueva reunión entre LLA y PRO. Los amarillos todavia tienen que resolver sus dilemas internos: hay una parte del partido que no quiere saber nada con suprimir las primarias. “De mínima tendrá que existir un mecanismo para dirimir candidaturas, aunque no sea obligatorio”, dijo a Infobae un referente muy cercano a Mauricio Macri. El cronograma apremia: en las últimas horas la Cámara Nacional Electoral firmó una acordada que advirtió que no se deben cambiar las leyes electorales durante el año de los comicios.

Ganar aun perdiendo

El karinismo, en tanto, se esfuerza por neutralizar el riesgo político en el Congreso. En 2025 había existido una seguidilla de leyes impulsadas y sancionadas por la oposición que luego fueron vetadas por el Poder Ejecutivo por su impacto en las cuentas públicas. Aquello había desatado una temporada de fuerte inestabilidad para el Gobierno en la previa a la temporada electoral. Ahora, Martín Menem da la batalla discursiva para evitar que la oposición quede unida y marcándole la cancha al oficialismo. “Ni costo fiscal ni costo político”, deslizó un colaborador de ese sector.

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Eso explica por qué ayer las dos votaciones en Diputados -que fijaron cronogramas para debatir los proyectos de morosidad y emergencia por discapacidad- salieron prácticamente por unanimidad. LLA intentó en vano impedir el quorum y terminó bajando al recinto y votando con el PJ y el resto de los bloques opositores. Hace quince días, en la Casa Rosada aseguraban que “los indicadores de morosidad no reflejan una crisis”. Ahora, no se descarta que LLA redacte un proyecto propio sobre el tema.

Karina Milei se hizo presente en el Congreso para seguir de cerca todos los movimientos. Menem se llevó el compromiso de que el proyecto de morosidad no comprometa fondos públicos. En el caso de discapacidad, LLA tratará de persuadir a los aliados de no renovar la ley de emergencia y, en cambio, discutir las partidas dentro del Presupuesto 2027.

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“Fue una discusión del reglamento ganada por el oficialismo”, destacaron desde la presidencia de la Cámara baja, donde calificaron a la movida de Menem como “brillante”. El viejo truco de ganar, aun perdiendo.

La foto de Javier Milei, Karina Milei y Santiago Caputo

Recuerda al inicio del mandato, cuando Milei hablaba de “principio de revelación” ante las derrotas legislativas. En aquel entonces, bajo la influencia de Santiago Caputo, que hacía giros en el relato para adaptarse a la conveniencia del momento. La interna libertaria hoy es, en parte, una competencia estrategas.

Caputo quedó muy recortado por Karina. Pero, cada tanto, el asesor presidencial consigue una cuota de poder delegado por Javier. Gracias a eso, en el marco de la gesta malvinera, obtuvo una reasignación de fondos para la SIDE. Una reasignación vía DNU de $30.519 millones al presupuesto del organismo de inteligencia (que ya había recibido otra partida de unos $50.000 millones en julio).

“Lo de la SIDE fue una decisión política. Ahí estuvo la muñeca inteligente de Santiago para sacar tajada en el revoleo malvinero”, reconoció un funcionario muy al tanto de los movimientos en el área. Para algunas cosas, hay plata. “Para el populismo no, para la grandeza de la nación, sí”, bromeó el funcionario.

La oposición demostró ayer que se puede aglutinar e imponer una agenda incómoda para Milei. El Gobierno enviará el lunes el proyecto de Defensa de la Soberanía ¿Va lograr la unidad nacional detrás de Malvinas?

Para persuadir a la oposición, Milei tiene que demostrar que seguirá con su cruzada contra la explotación de recursos naturales en la plataforma marítima argentina, caiga quien caiga. La prueba está en los peces gordos, los amigos del Gobierno o las compañías que son inversoras en el país. En principio, en la lista de sancionados figura Bluewater Energy Services, que -como destacó Infobae- es un proveedor estratégico del oleoducto estrella de Vaca Muerta, VMOS. También figuran empresas muy relevantes de Israel, que no pueden pasar desapercibidas para la administración de Benjamín Netanyahu, un amigo de Milei. En la lista de sancionadas figuran Teva Pharmaceutical (una de las mayores productoras de medicamentos genéricos del mundo), Israel Aerospace Industries (la empresa estatal aeroespacial más grande de Israel) y los bancos Bank Hapoalim y Bank Leumi , dos entidades muy importantes de ese país. “No podemos hacer otra cosa que aplicar la ley para todos”, dijo una altísima fuente oficial.

La idea de que Donald Trump le extienda la mano a la Argentina con un nuevo posicionamiento sobre la cuestión Malvinas es, por ahora, una fantasía. Esta semana hubo una comunicación entre el presidente estadounidense y Burnham. A posteriori, el primer ministro britanico dijo que reforzará las partidas en defensa, tal como reclamó Trump. “Vamos a dejar el tuit de Donald por Malvinas para 15 días antes de las elecciones”, bromearon en Las Fuerzas del Cielo en alusión a lo que ocurrió durante la campaña de 2025, cuando el salvataje de la Casa Blanca fue clave.

El posible viaje de Milei a Londres obligará a pensar una estrategia bajo la nueva retórica malvinera. Karina y Caputo, interna mediante, deberán definir si la visita se hace. Y, de confirmarse, qué lugar ocupará el reclamo por la soberanía del archipiélago.