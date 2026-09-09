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A la espera del arribo del Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi jugará ante Chicago Fire: hora, TV y formaciones

Las Garzas buscarán una victoria ante uno de los principales animadores de la Conferencia Este. Desde las 21.30, por Apple TV

Inter Miami visita a Chicago Fire por la MLS (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
Inter Miami visita a Chicago Fire por la MLS (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)
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Inter Miami visitará a Chicago Fire este miércoles desde las 21.30 en el Soldier Field, en un duelo entre el segundo y el tercer equipo de la Conferencia Este de la MLS. Lionel Messi y Robert Lewandowski serán las principales figuras de un partido que puede modificar la pelea por los primeros puestos. El encuentro se verá por Apple TV y tendrá a Jair Marrufo como árbitro.

El equipo de Miami buscará reducir la distancia de 10 puntos que lo separa de Nashville SC, líder de la conferencia. Una derrota, en cambio, permitiría a Chicago Fire quedar a dos unidades de Las Garzas.

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Con Guillermo Hoyos aún sentado en el banco de suplentes mientras el Kily González aguarda por el permiso de trabajo para tomar las riendas del equipo, Las Garzas vienen de igualar 2-2 ante Atlanta United y arrastran una racha de cinco partidos sin triunfos en sus últimas seis presentaciones.

El conjunto de Miami lidera la tabla de equipos más goleadores del campeonato con 58 tantos. Cincinnati y Vancouver aparecen detrás, con 49. La contracara está en la defensa: recibió 43 goles, la quinta cifra más alta de la Conferencia Este.

“Como equipo, las cosas no nos han salido bien últimamente. Tuvimos oportunidades que no pudimos aprovechar”, afirmó el mediocampista Telasco Segovia. “Ellos son un equipo fuerte, están terceros, juegan bien y queremos ganar para ampliar la diferencia”, añadió.

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Lionel Messi no convirtió en sus dos últimos partidos frente a Chicago Fire. De todos modos, el argentino llegará al Soldier Field como máximo anotador de la MLS, con 18 goles.

El equipo dirigido por Gregg Berhalter, por su parte, lleva seis encuentros invicto en la MLS. Sus tres presentaciones más recientes terminaron empatadas.

“Tenemos que defender mejor y estar más compactos. En ataque generamos lo suficiente y hacemos lo necesario para marcar”, sostuvo Berhalter, quien anticipó un cruce de exigencia para ambos equipos. El técnico también se refirió al desafío que supone enfrentar a Messi. “Es un jugador de primer nivel, genera muchas ocasiones y convierte muchos goles. Tenemos que estar concentrados en él. Tienen muchos buenos futbolistas, pero él encabeza esa lista”, señaló.

El partido reunirá a Messi, de 39 años, y a Robert Lewandowski, de 38. El delantero polaco, de pasado reciente en Barcelona, sumó cinco goles desde que se incorporó a Chicago Fire durante el verano y se convirtió en una de las referencias ofensivas del plantel.

“Estos son los partidos para los que es fácil prepararse, los que uno marca en el calendario al comienzo del año”, explicó el entrenador de Chicago.

El encuentro tendrá un condimento para Noah Allen, defensor nacido en Pembroke Pines que llegó a Chicago Fire a préstamo desde Inter Miami la semana pasada. El acuerdo contempla una transferencia definitiva de USD 3 millones en enero.

Allen disputó 133 partidos con Inter Miami, una cifra récord para el club. Berhalter explicó que lo incorporó por su capacidad para actuar como lateral izquierdo y marcador central. “Para él, imagino que este partido será algo complicado. Pasó mucho tiempo allí, se formó allí y ganó una MLS Cup”, afirmó el entrenador de Chicago. “Para nosotros se trata de sacar alguna información de él, aunque está claro cómo juegan. Son un muy buen equipo, con buenos atacantes”.

En el antecedente más reciente entre ambos, Inter Miami venció 3-2 a Chicago Fire el 22 de julio en el Nu Stadium. Luis Suárez marcó dos goles y Preston Plambeck anotó el restante. Messi y Rodrigo De Paul no participaron debido al descanso posterior al Mundial, mientras que Lewandowski disputó su debut en la MLS.

Probables formaciones:

Chicago Fire: Christopher Brady; Jonatha Dean, Samuel Rodgers, Jack Elliott, Andrew Gutman; Anton Jönsson Salétros, Djé D’Avilla, Maren Haile-Selassie; Philip Zinckernagel, Robert Lewandowski y Puso Dithejane. DT: Gregg Berhalter.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

Estadio: Soldier Field

Árbitro: Jair Marrufo

Hora: 21.30

Televisación: Apple TV

Tabla de posiciones:

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