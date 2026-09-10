Kicillof recorrió Misiones con traje de candidato para el 2027: “Cuento con ustedes, cuenten conmigo”, afirmó

Axel Kicillof recorrió Misiones junto a Hugo Passalacqua, firmó acuerdos y reforzó su proyección política hacia 2027

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Kicillof llegó a la tierra colorada en una visita protocolar y política signada por la expectativa de que puje por la presidencia en 2027. Lo recibió Passalacqua. Compartieron actividades oficiales, firmaron acuerdos y almorzaron juntos.

Cuando los medios locales le preguntaron por su postulación a la presidencia y la posibilidad de una alianza electoral con Passalacqua, Kicillof sonrió y sostuvo que ambas cosas son “prematuras”. “Este es un año para construir. Pero 5 años más (de Milei al frente del Gobierno) no se aguantan”, apuntó.

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“Es momento de construcción de una alternativa ¿Cuáles son los límites y la fisonomía? En eso estamos para contribuir. ¿Con quienes se construye? Con los que piensan parecido y tengan claridad en que se necesita una alternativa. Ahí es donde digo «el lugar que ocupe será el que tenga que ocupar» No quiero anteponer una candidatura o una campaña electoral a un proceso”, subrayó.

Horas después, en el fragor de un acto que tuvo todos los condimentos de un encuentro peronista, fue más explícito: “Cuento con ustedes. Cuenten conmigo. Voy a estar. Y juntos, entre todos, no nos va a parar absolutamente nadie”.

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Con la visita a Misiones, el titular del PJ bonaerense ya recorrió la gran mayoría de las provincias del NEA. Hace pocas semanas estuvo en Chaco. Y antes pasó por Corrientes.

“No lo vieron venir: el peronismo vive”

En el acto del PJ misionero, la militancia recibió a Kicillof con el canto “Axel Presidente” y él respondió: “Cuento con ustedes. Cuenten conmigo”

La multitud reunida en la sede provincial del PJ recibió a Kicillof cantando “Axel Presidente” y “Se siente, se siente, Axel Presidente”. El acto cerró con la misma euforia: “Cuento con ustedes. Cuenten conmigo. Voy a estar. Y juntos, entre todos, no nos va a parar absolutamente nadie. Viva Perón, viva Evita”, vociferó el gobernador bonaerense entre aplausos que se mezclaron con los primeros acordes de «la marchita».

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“Tenemos que aprovechar esta energía y esta fuerza que algunos pensaban que estaba derrotada. No lo vieron venir: el peronismo vive y el campo popular tiene más ganas que nunca”, arrancó el referente desde el palco montado en el exterior del local partidario.

Luego, destacó la necesidad de “militancia y organización” para enfrentar en las elecciones a Javier Milei a quien responsabilizó por ser “la estafa electoral más grande de la historia argentina. Es un enorme fraude”. El mandatario bonaerense estuvo escoltado por Andrés “Cuervo” Larroque y por Christian Humada, presidente del PJ misionero, durante todo el acto.

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“El problema es Milei y su programa económico, no el empresario o el laburante al que le va mal”, definió.

Asimismo, sostuvo que eliminar las PASO es una maniobra para “garantizar la reelección” del actual presidente.

El último mensaje que dejó a la multitud fue: “Nos quieren convencer que no hay otro camino ¿Cómo no va a haber alternativa? El problema es que hay que construir una, nacional, que reemplace en las urnas a este Gobierno que trae hambre y dependencia”. “Vamos a volver”, respondió la gente que asistió al acto.

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“Milei está lejos de la realidad”

Kicillof afirmó en Misiones que una candidatura presidencial en 2027 y una alianza electoral con Passalacqua son discusiones prematuras

“La crisis económica que generaron las políticas de Javier Milei nos golpean de la misma manera. Nuestras provincias no se dedican a la especulación financiera, sino al trabajo, el turismo, la industria y la producción”, sostuvo el gobernador de Buenos Aires durante la conferencia de prensa que brindó junto a su anfitrión.

“Estamos viviendo una etapa en la que nos dicen que las provincias se las tienen que arreglar por su cuenta. Eso no es federalismo. Es abandono. Mientras las demandas aumentan, el Gobierno nacional nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden para construir un falso superávit”, señaló el mandatario bonaerense

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Luego, añadió: “El Presidente está lejos de la realidad. Se desentiende de sus obligaciones y no conoce cuáles son los problemas que tienen las familias. A pesar de eso, con las herramientas que tenemos a nuestro alcance estamos uniendo esfuerzos para brindar respuestas concretas al pueblo”, sentenció.

“Los que somos economistas sabemos que el mercado es una lucha por quién se queda con la rentabilidad y la ganancia y sobre quién se descarga la crisis. La que provocó las decisiones económicas de Milei repercute en los sectores más vulnerables”, definió.

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En otro tramo, retomó las críticas y describió que el modelo que impulsa el Gobierno nacional conjuga “salarios bajos, tipo de cambio atrasado, alta tasa de interés, energía cara, obra pública parada y desregulación. Desde el comienzo venimos advirtiendo las consecuencias de lo que iba a pasar si seguía esta política económica” de “costos altos y mercado que desfallece”, indicó.

“En Misiones hay una comprensión de lo importante que es que haya un Estado que acompañe, que esté presente, que sea de calidad y eficaz. Es irremplazable”, apuntó.

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Para bajar las expectativas de su visita, aclaró que fue a Misiones a “escuchar y conocer un poco más”. Y distinguió su paso con el que hizo el Presidente días atrás en Puerto Iguazú. “Venir un rato, hacer un show, sacarse fotos e ir rodeado de un dispositivo (de seguridad) no es conocer ni escuchar. Menos aún comprender y asumir los problemas”.

Por su parte, Passalacqua afirmó: “Mantuvimos una agenda de trabajo intensa, pensando siempre en el bienestar de nuestra gente: las provincias. Somos preexistentes a la Nación, y en momentos como este es cuando más tenemos que tirar juntos del carro para salir adelante”.

A la misma mesa

Durante la gira por Misiones, Kicillof cuestionó el modelo económico de Milei por combinar salarios bajos, obra pública parada, energía cara y alta tasa de interés

Tras la agenda de la mañana se realizó la rueda con medios locales. Luego, ambos mandatarios y sus comitivas se fueron a almorzar a la residencia de la Gobernación misionera.

En la casona ubicada en las afueras de Posadas, cerca del trazado de la vieja Ruta Nacional 12, se sirvió asado para un grupo reducido de personas. El toque local lo dio la mandioca, frita y hervida, que jugó el rol de guarnición de la carne. Los vasos se llenaron de agua mineral, saborizada y gaseosas. También se vieron algunas botellas de vino pero ni Kicillof ni Passalacqua lo probaron.

La charla fue distendida. Los mandatarios intercambiaron pareceres sobre la iniciativa del Gobierno nacional de eliminar o suspender las PASO 2027. Al bonaerense no le gusta la idea. El misionero, por el contrario, está de acuerdo. Cada uno planteó sus argumentos y no avanzaron más allá.

Cabe aclarar que la postura de Passalacqua no significa que los legisladores de su provincia vayan a votar con el oficialismo en el Congreso. El mandamás de la tierra colorada quiere negociar la llegada de beneficios concretos a su provincia. Sus votos, sobre todo en el Senado, serán claves para la Casa Rosada. La reinstalación de la regulación estatal al precio de la yerba mate, anulada por el DNU 70/23, es una de las prendas de cambio.

La comida duró una hora y media. Antes, durante y después, hubo tiempo para selfies entre los asistentes. Kicillof partió luego rumbo a la localidad de Tres Capones. Ahí visitó la cooperativa yerbatera Las Tunas. Más tarde regresó a la capital para realizar el acto en la sede del PJ.

Los comensales fueron los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos “Carli” Blanco; de Seguridad, Javier Alonso; de Producción, Augusto Costa. A su vez, estuvieron el diputado provincial y secretario general del PJ PBA, Mariano Cascallares y Mario Secco, intendente de Ensenada.

En tanto los misioneros fueron el jefe de Gabinete Carlos “Kako” Sartori y los titulares de las carteras de Gobierno, Marcelo Pérez; de Agro, Facundo López Sartori y de Cultura, José Martín Schuap. Además, también se sumaron el titular de Energía de Misiones, Julio César Barreto y otros integrantes del cuerpo de colaboradores de Passalacqua.

Las actividades protocolares

Kicillof y Passalacqua compartieron una agenda oficial y política en Misiones, pero mantuvieron diferencias sobre la eliminación o suspensión de las PASO 2027

Cada uno de los lugares y eventos en el que participaron ambos mandatarios durante la mañana quedó marcado por los cambios de vestimenta del gobernador misionero.

Passalacqua se paseó en mangas de camisa con Kicillof durante la visita a la escuela de Innovación. Luego se puso un saco negro para rubricar un acuerdo marco de colaboración y convenios específicos con el fin de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y desarrollo agrario e industrial con su par bonaerense.

Más tarde abandonó el protocolo y se calzó una gorra negra de Malvinas para acompañar a Kicillof en la recorrida por la empresa estatal Biofarma Misiones.

Ambos atraviesan trances políticos similares. Uno y otro pretenden dejar atrás el patronato al que estaban sometidos.

El bonaerense quiere vuelo propio y «nuevas canciones» que reserven a Cristina Kirchner el privilegio del recuerdo. El misionero rompió con Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia durante dos décadas, y se encamina a pelear la reelección con sello propio.