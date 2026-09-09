Malvinas: el Gobierno anunció que presentará más denuncias contra empresas y directivos por actividades hidrocarburíferas en las islas

Un comunicado de la Oficina del Presidente anunció nuevas acciones penales por actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina

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La Oficina del Presidente comunicó este 9 de septiembre que presentará nuevas denuncias penales contra compañías vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina. El anuncio indicó que las acciones no se limitarán a las empresas, sino que también apuntarán a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que tomaron decisiones relacionadas con esas operaciones.

Fuentes con conocimiento de las acciones legales dijeron a Infobae que las nuevas presentaciones incluirán a cinco sociedades: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

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El comunicado oficial sostuvo que el avance judicial se vincula con presuntas violaciones a las prohibiciones previstas en la Ley N.° 26.659. La norma es mencionada en el texto difundido por la Oficina del Presidente como el marco legal que respalda las nuevas denuncias contra firmas que realizarían actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina.

Un comunicado de la Oficina del Presidente de Argentina anuncia denuncias penales contra empresas que realicen actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la Plataforma Continental. (Oficina del Presidente)

Las denuncias alcanzarán a las sociedades y a quienes tomaron decisiones

La comunicación de la Casa Rosada señaló que las presentaciones judiciales individualizarán a personas físicas que participaron en las decisiones vinculadas con las actividades bajo investigación. El alcance anunciado incluye a directores, gerentes, administradores y representantes de las compañías, además de otros partícipes que intervinieron en ese tipo de definiciones.

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El Gobierno no informó en el comunicado los nombres de los directivos o representantes que podrían quedar incluidos en las denuncias. Sí precisó que las acciones buscarán atribuir responsabilidades a quienes, desde sus cargos y funciones, participaron en los hechos que el Ejecutivo calificó como ilícitos. Según el texto oficial, las nuevas denuncias podrán derivar en dos vías judiciales. Por un lado, contemplan la ampliación de expedientes que ya existen. Por otro, prevén la apertura de causas nuevas. La Oficina del Presidente no detalló en el comunicado los tribunales ante los cuales realizará las presentaciones ni las fechas previstas para cada trámite.

La nómina aportada a Infobae por fuentes con conocimiento del caso incluye dos compañías bajo la denominación Rockhopper Exploration: Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited y Rockhopper Exploration (Oil) Limited. También figuran Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

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El comunicado invocó la defensa de los derechos soberanos argentinos

La Oficina del Presidente afirmó que el Estado Nacional continuará con medidas para responsabilizar a personas jurídicas y físicas vinculadas con las actividades cuestionadas. El texto sostuvo que la política oficial apunta a impedir acciones que, según el Gobierno, vulneran los derechos soberanos de la República Argentina.

El jueves pasado, en cadena nacional, el presidente Javier Milei anunció que sancionarían a empresas que operen en la plataforma continental en disputa

El comunicado planteó que las medidas no quedarán restringidas a las sociedades comerciales. En ese sentido, anticipó que las denuncias incluirán a quienes ocuparon cargos de conducción, administración o representación y participaron en decisiones relacionadas con operaciones hidrocarburíferas en el área mencionada.

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La referencia a las nuevas presentaciones penales fue incluida en un documento fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 9 de septiembre de 2026. La comunicación lleva la firma del presidente Javier G. Milei y fue difundida por la Oficina del Presidente de la República Argentina.

El Ejecutivo indicó que utilizará los instrumentos disponibles para impedir actividades que considere contrarias a los derechos soberanos argentinos y para promover sanciones contra los responsables. La declaración no especificó qué medidas administrativas, judiciales o diplomáticas podrían acompañar las nuevas denuncias.

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La información recibida por Infobae identificó a las cinco firmas que integrarán esta instancia de presentaciones penales. El listado incluye a Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited.

El comunicado oficial ubicó las acciones en la Plataforma Continental Argentina y las vinculó con la Ley N.° 26.659. Además, anticipó que las denuncias podrán ampliar procesos judiciales en curso o dar lugar a expedientes nuevos, con alcance sobre empresas y sobre personas que participaron en las decisiones investigadas.

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