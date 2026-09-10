Política

Los datos de la economía que preocupan a un sector del Gobierno y la resistencia de Milei a modificar los ejes de su plan

El Presidente manifestó en público y en privado que mantendrá los fundamentals de su hoja de ruta económica. El pedido que se hizo en la última reunión de Gabinete. Un sector cree que el oficialismo debería tener margen para retocar ligeramente sus medidas. Hoy el Gobierno festejará el IPC de agosto

El presidente Javier Milei encabezó una reunión con legisladores de La Libertad Avanza en Casa Rosada
Javier Milei
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Fenómeno barrial. Esas dos palabras escritas en mayúsculas configuran uno de los últimos posteos del Presidente en su cuenta de X. Esa publicación replica a una entrevista que le hizo The Economist, que tiene como una de sus principales afirmaciones: “No dejaré de hacer lo que es correcto solo por el resultado de unas elecciones”. En la misma publicación del medio británico, los periodistas formulan el dilema de “si doblar la apuesta con furia es el camino para ganar un segundo mandato”, al punto que titularon el reportaje como “El experimento liberal de Javier Milei está teniendo dificultades”.

El presidente Milei realizó diferentes disertaciones públicas para afirmar que los fundamentals de su programa macroeconómico no se modificarán. “El modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas. Porque la realidad es que las ideas de la libertad funcionan cuando se las aplica y cuando se las sostiene en el tiempo, porque son ideas justas y son las ideas que todos nuestros países necesitan para crecer. Solo hace falta organizarse y demostrarle a la población que hay voluntad política para llevar adelante ese giro de timón que la mayoría silenciosa demanda”, dijo el jueves pasado en su última alocución económica ante el Foro Madrid, en Santiago de Chile.

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El tuit del presidente Javier Milei sobre la entrevista de The Economist
El tuit del presidente Javier Milei sobre la entrevista de The Economist (X)

No solo en público, también lo hizo en privado. El lunes pasado reunió por tercera semana consecutiva a la cúpula del Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El encuentro duró algo más de dos horas y la economía fue uno de los principales temas de conversación junto a las medidas que se anunciaron la semana pasada por la causa Malvinas.

Según relatos de dos testigos presenciales de esa cumbre, uno de los momentos destacados de ese encuentro se dio cuando Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, tomó la palabra y manifestó su preocupación por la evolución de ciertos indicadores y sectores económicos. “Expresó que estaba muy bien lo que se había hecho por Malvinas, pero que había que ponerle más atención a lo que estaba sucediendo en la percepción sobre la marcha de la economía”, contó a Infobae uno de los presentes.

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El comentario fue corto pero conciso. Milei no se enojó con ella, ya que Bullrich es una de las pocas personas a las que le admite ese tipo de discrepancias -ya lo había hecho con el caso de Manuel Adorni y sobre la impugnación que la Casa Rosada hizo sobre el nombramiento de la jueza María Verónica Micheli-. Aun así, agarró esa lectura para realizar una larga exposición “deschavando” a los economistas que critican los aspectos de su plan económico. “Fue un largo tramo de la reunión”, confiesan.

Esa preocupación que tiene Bullrich es compartida al menos por otro importante despacho de la Casa Rosada, aunque no se atreven a decirlo ni en público ni en privado. Infobae también pudo recabar cierta inquietud en al menos dos ministerios. No creen que sea motivo suficiente para pensar que eso pueda derivar en una derrota el año próximo, pero creen que puede ser contraproducente no realizar ciertas medidas de flexibilización en los próximos meses: consideran que existe una ventana de oportunidad amplia para poder maniobrar.

Apertura sesiones ordinarias Congreso - recinto - Javier Milei y Patricia Bullrich
Patricia Bullrich y Javier Milei. EFE

“Si estamos a tiempo y hay varias personas que con buena leche dicen que podría ser bueno modificar algunas cosas no lo veo como algo malo”, dicen desde un importante ala de La Libertad Avanza.

El martes se conocieron datos que hablan de esa ambivalencia que tiene la economía que impulsa el Gobierno. Como marca positiva, la inflación de la Ciudad de agosto marcó una suba de 1,7% (1,2 puntos porcentuales menos que la cifra de julio) y augura una cifra igual o menor para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dará a conocer el INDEC este viernes.

Según proyecciones de consultoras privadas podría ubicarse entre 1,4% y 1,9%, cifra que lo acercaría al mínimo registrado durante la gestión de Javier Milei (1,5% en mayo de 2025). La desaceleración se explica por la estabilidad cambiaria, la moderación en los precios de la carne y los combustibles y la menor incidencia de factores estacionales vinculados al turismo invernal que habían impulsado el dato de julio (2,1%). Pese a la mejora, diferentes especialistas consultados por Infobae advierten que todavía no hay drivers para que la inflación comience con cero, pero destacan la baja de 211% inflación anual al asumir Milei respecto al 31% actual.

Por la negativa, el organismo estadístico nacional mostró preocupantes números en sus informes de la actividad en la industria manufacturera y la construcción: la primera cayó 5% frente a junio y 4,9% interanual, mientras que la segunda retrocedió 4,6% mensual y 4,5% frente al mismo mes de 2025.

Dentro de la industria, los mayores desplomes se dieron en equipos electrónicos, maquinaria, indumentaria y productos vinculados a la construcción, afectados por la menor demanda, la competencia importada y, en algunos casos, problemas de abastecimiento de gas. En la construcción, también se verificaron bajas relevantes en insumos clave como asfalto, yeso, ladrillos, hormigón y cemento.

No vemos drivers que empujen la recuperación”, advirtió un informe reciente publicado por la consultora económica LCG. En el caso de la construcción marcaron que las expectativas de obras están acotadas y que los nuevos préstamos hipotecarios anunciados por el Gobierno “no moverán la aguja”. Por el lado de la industria, afirman que los “crecientes ratios de mora del sector” contribuyen a la depresión de la demanda interna, así como la competencia de las importaciones y la inflación en dólares.

Lo novedoso fue que ambos estudios del INDEC generaron la reacción de economistas que tienen una visión positiva sobre la marcha general del Gobierno. Infobae consultó con voceros oficiales de Presidencia y del Ministerio de Economía para recibir algún análisis oficial respecto de las cifras anoticiadas ayer, pero no recibió respuesta hasta la publicación de este artículo. Quien sí habló fue la propia Bullrich al ser entrevistada el martes por la noche en TN: “Me preocupa que algunos sectores de la economía estén complicados. Tenemos que lograr hablar tanto de las economías emergentes como del mercado interno. Yo lo planteo y lo mejor es siempre hablar de las cosas que uno cree”.

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