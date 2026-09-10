Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

Luana Fernández quedó eliminada en el cuarto puesto tras la gala de Gran Hermano y el público definió a las finalistas del reality (Video: GH, Telefe)

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Gran Hermano: Generación Dorada definió este miércoles 9 de septiembre a las tres finalistas que competirán por el premio mayor del reality de Telefe. Tras una nueva gala de eliminación, el público decidió que Luana Fernández abandonara la casa y quedara en el cuarto puesto, mientras que Charlotte Caniggia, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos avanzaron a la instancia decisiva del certamen.

La votación llegó luego de que el lunes anterior Yanina Zilli dejara la competencia en el quinto lugar, con el 2,1% de los votos positivos. Con esa salida, la placa quedó conformada por las cuatro participantes que continuaban en carrera, en una noche que Santiago del Moro condujo bajo un clima de máxima tensión dentro de la casa.

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El conductor presentó tres sobres dorados destinados a quienes aseguraban su continuidad, y uno de color negro reservado para la eliminada de la noche. Según explicó el propio Del Moro, el orden de los anuncios no se correspondía con el porcentaje de votos obtenido por cada participante, una dinámica que mantuvo la incertidumbre hasta el final de la gala.

Gran Hermano: Generación Dorada definió a Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos como sus tres finalistas

La primera en confirmar su lugar entre las finalistas fue Charlotte Caniggia, quien celebró la noticia con humor frente a sus compañeras. “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”, expresó la mediática al enterarse de su continuidad en el certamen. Caniggia había ingresado a la competencia en la instancia de repechaje, por lo que no formó parte del elenco original del reality.

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El segundo nombre en confirmarse fue el de Sol Abraham, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar el anuncio. La participante, que había sido expulsada durante el desarrollo del certamen y reingresó con un golden ticket, aprovechó el momento para agradecer el respaldo de sus seguidores desde afuera de la casa.

Con esas dos confirmaciones, el mano a mano final de la noche quedó planteado entre Luana Fernández y Yisela Pintos, conocida dentro del certamen como Yipio. La definición generó varios segundos de tensión antes de que Del Moro confirmara la salida de Fernández, quien se convirtió así en la nueva eliminada del reality.

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La salida de Luana Fernández marcó el final del recorrido de la última integrante original que seguía en competencia dentro de Gran Hermano

Al momento de despedirse, la participante se dirigió a sus compañeras con un mensaje conciliador. “Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, expresó Fernández, visiblemente emocionada, antes de agregar: “Rómpanla y sigan jugando hasta último momento”. La joven de 28 años cruzó luego la pasarela de salida mientras entonaba un fragmento de “No es mi despedida”, de Gilda.

La voz de Gran Hermano también tuvo palabras de despedida para la participante, a quien describió como una persona “auténtica, libre y divertida” y le deseó un futuro alejado de la competencia. Fernández se destacó, además, por ser la última integrante del elenco original del programa que permanecía en juego sin haber abandonado la casa en ningún momento del certamen, algo que la diferenciaba de sus tres compañeras, todas ellas con pasos previos por fuera de la competencia debido a expulsiones, repechajes o situaciones personales.

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Con la definición de esta gala, Gran Hermano: Generación Dorada entró en su etapa decisiva con tres mujeres compitiendo por el título, un dato que ya garantiza un hecho inédito para el ciclo: después de 19 años, una participante femenina volverá a consagrarse ganadora del reality argentino. La última en lograrlo había sido Marianela Mirra, en la edición 2007, mientras que la primera mujer en obtener el título fue Viviana Colmenero, en la temporada 2002/2003.

De cara a los últimos días del certamen, este jueves se realizará el debate donde se repasarán los momentos más destacados del recorrido de las tres finalistas.

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