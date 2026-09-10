Teleshow

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

La jugadora quedó en el cuarto puesto del reality y dejó a tres jugadoras fuertes de cara a la gran final

Luana Fernández quedó eliminada en el cuarto puesto tras la gala de Gran Hermano y el público definió a las finalistas del reality (Video: GH, Telefe)
Guardar

Gran Hermano: Generación Dorada definió este miércoles 9 de septiembre a las tres finalistas que competirán por el premio mayor del reality de Telefe. Tras una nueva gala de eliminación, el público decidió que Luana Fernández abandonara la casa y quedara en el cuarto puesto, mientras que Charlotte Caniggia, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos avanzaron a la instancia decisiva del certamen.

La votación llegó luego de que el lunes anterior Yanina Zilli dejara la competencia en el quinto lugar, con el 2,1% de los votos positivos. Con esa salida, la placa quedó conformada por las cuatro participantes que continuaban en carrera, en una noche que Santiago del Moro condujo bajo un clima de máxima tensión dentro de la casa.

PUBLICIDAD

El conductor presentó tres sobres dorados destinados a quienes aseguraban su continuidad, y uno de color negro reservado para la eliminada de la noche. Según explicó el propio Del Moro, el orden de los anuncios no se correspondía con el porcentaje de votos obtenido por cada participante, una dinámica que mantuvo la incertidumbre hasta el final de la gala.

Gran Hermano: Generación Dorada definió a Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos como sus tres finalistas
Gran Hermano: Generación Dorada definió a Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos como sus tres finalistas

La primera en confirmar su lugar entre las finalistas fue Charlotte Caniggia, quien celebró la noticia con humor frente a sus compañeras. “Lo estoy dando todo, no sé si se dan cuenta”, expresó la mediática al enterarse de su continuidad en el certamen. Caniggia había ingresado a la competencia en la instancia de repechaje, por lo que no formó parte del elenco original del reality.

PUBLICIDAD

El segundo nombre en confirmarse fue el de Sol Abraham, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar el anuncio. La participante, que había sido expulsada durante el desarrollo del certamen y reingresó con un golden ticket, aprovechó el momento para agradecer el respaldo de sus seguidores desde afuera de la casa.

Con esas dos confirmaciones, el mano a mano final de la noche quedó planteado entre Luana Fernández y Yisela Pintos, conocida dentro del certamen como Yipio. La definición generó varios segundos de tensión antes de que Del Moro confirmara la salida de Fernández, quien se convirtió así en la nueva eliminada del reality.

La salida de Luana Fernández marcó el final del recorrido de la última integrante original que seguía en competencia dentro de Gran Hermano
La salida de Luana Fernández marcó el final del recorrido de la última integrante original que seguía en competencia dentro de Gran Hermano

Al momento de despedirse, la participante se dirigió a sus compañeras con un mensaje conciliador. “Chicas, que gane la mejor, la que el supremo elija, como dice Santi. Todo lo que pasó en esta casa, lo dejo acá y espero conocerlas afuera como personas”, expresó Fernández, visiblemente emocionada, antes de agregar: “Rómpanla y sigan jugando hasta último momento”. La joven de 28 años cruzó luego la pasarela de salida mientras entonaba un fragmento de “No es mi despedida”, de Gilda.

La voz de Gran Hermano también tuvo palabras de despedida para la participante, a quien describió como una persona “auténtica, libre y divertida” y le deseó un futuro alejado de la competencia. Fernández se destacó, además, por ser la última integrante del elenco original del programa que permanecía en juego sin haber abandonado la casa en ningún momento del certamen, algo que la diferenciaba de sus tres compañeras, todas ellas con pasos previos por fuera de la competencia debido a expulsiones, repechajes o situaciones personales.

Con la definición de esta gala, Gran Hermano: Generación Dorada entró en su etapa decisiva con tres mujeres compitiendo por el título, un dato que ya garantiza un hecho inédito para el ciclo: después de 19 años, una participante femenina volverá a consagrarse ganadora del reality argentino. La última en lograrlo había sido Marianela Mirra, en la edición 2007, mientras que la primera mujer en obtener el título fue Viviana Colmenero, en la temporada 2002/2003.

De cara a los últimos días del certamen, este jueves se realizará el debate donde se repasarán los momentos más destacados del recorrido de las tres finalistas.

Temas Relacionados

GHGran HermanoGran Hermano Generación DoradaLuana Fernández

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ozuna recibió a L-Gante en la previa de su show en Buenos Aires: “Cuando vengo a la Argentina siempre lo veo a él”

El artista puertorriqueño recibió al referente de la cumbia 420 en el camarín del Movistar Arena y dejó en video una postal cómplice antes de una noche que terminó con el estadio rendido

Ozuna recibió a L-Gante en la previa de su show en Buenos Aires: “Cuando vengo a la Argentina siempre lo veo a él”

Marcela Morelo reveló el origen de “Corazón salvaje”, su gran hit: “La hice en el colectivo 160 de Lanús a Capital”

La cantante participó como jurado de Este es mi sueño, destacó la actuación de Natalia Pastorutti en el programa de su tema y recordó la historia detrás de uno de sus éxitos

Marcela Morelo reveló el origen de “Corazón salvaje”, su gran hit: “La hice en el colectivo 160 de Lanús a Capital”

Catherine Fulop reveló las secuelas que sufre tras años de entrenamientos intensos: “Tengo las rodillas hechas bolsas”

A través de sus redes sociales, la actriz habló de los dolores que arrastra por haberse exigido al límite durante mucho tiempo

Catherine Fulop reveló las secuelas que sufre tras años de entrenamientos intensos: “Tengo las rodillas hechas bolsas”

El percance de Flor Vigna en vivo en la TV mexicana que casi la dejó desnuda: “Estoy desesperada”

La artista pasó de hablar de su eliminación del reality a intentar cubrirse frente a las cámaras por un problema con su look. El momento

El percance de Flor Vigna en vivo en la TV mexicana que casi la dejó desnuda: “Estoy desesperada”

Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

La modelo compartió en redes una exigente sesión de ejercicios y acompañó el video con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a su pareja

Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

AMÉRICA

Rompan todo: una muestra recorre el apetito para la destrucción en el arte argentino

Rompan todo: una muestra recorre el apetito para la destrucción en el arte argentino

República Dominicana abre un diálogo con Estados Unidos sobre la agenda arancelaria

Panamá se afianza como centro importante de servicios marítimos auxiliares

“Su relación más complicada es con la verdad”: un documental estrenado en Venecia examina la compleja personalidad de Elon Musk

En imágenes: vehículos eléctricos reforzarán la movilidad de la Policía salvadoreña

MALDITOS NERDS

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ confirma su temporada final para 2027

‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’ sale en diciembre para Switch 2, PS5 y PC

Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en el primer avance de ‘Artificial’

DEPORTES

Los videos del tenso cruce entre De Paul y Lewandowski en el empate de Inter Miami ante Chicago Fire

Los videos del tenso cruce entre De Paul y Lewandowski en el empate de Inter Miami ante Chicago Fire

Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha

Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami igualó 1-1 ante Chicago Fire por la MLS

Fin de la ilusión argentina en el US Open: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se despidieron en cuartos de final

El elogio de Simeone a Julián Álvarez y el enfático pedido de un referente del Atlético de Madrid: “Estamos muy cansados”