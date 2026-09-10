La interna del peronismo bonaerense apuesta a que las PASO reduzcan a dos o tres los candidatos a gobernador

Axel Kicillof, no tendrá reelección. Intendentes apuestan a sucederlo

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Mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanza en la construcción de su espacio político para negociar el año que viene una candidatura presidencial dentro del peronismo, en el territorio bonaerense ya son varios los dirigentes del PJ que trabajan para estar en la discusión por la sucesión en la provincia de Buenos Aires. La mayoría son intendentes. Algunos en ejercicio, otros en licencia o que han desempeñado cargos ejecutivos en el tramo local. Al momento hay un acuerdo entre los distintos nombres: “evitar los golpes por debajo del cinturón”. De los más de diez nombres, se espera que lleguen dos o tres siempre y cuando las elecciones Primarias sigan vigentes al momento de la definición.

Este martes la cena que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, mantuvo con los intendentes de La Liga: Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente)- dejó algunos guiños que afinan la hoja de ruta de algunos de los integrantes de este bloque intendentista que busca pulsear por una candidatura a la gobernación.

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Massa con intendentes de La Liga antes de un partido de fútbol que jugaron tiempo atrás en San Vicente

Massa no hizo demasiado hincapié en la posibilidad de ser candidato en provincia de Buenos Aires. De hecho, en la cena en San Fernando lo escoltó el jefe comunal de ese distrito, Juan Andreotti, quien fue ratificado como el nombre del massismo para poner en la mesa bonaerense el año que viene. El exministro de Economía planteó la necesidad de llegar a un esquema de unidad, que puede ser mediante las PASO. Pero si no hay PASO, la unidad se tiene que alcanzar. Planteó que no hay destino electoral para el peronismo si va dividido. También dio su parecer sobre un tema que siempre flota: el regreso a las reelecciones indefinidas. El Frente Renovador fue uno de los sectores que impulsó el cambio a la ley que terminó limitando la cantidad de veces que un intendente puede ir por una reelección. Antes era infinitamente; ahora solo puede volver a postularse en una ocasión. Massa dijo que está en contra de las reelecciones indefinidas, pero que su espacio no será obstáculo para la negociación. Es decir: quienes quieran la reelección deberán buscar los votos en la Legislatura. Es también un mensaje implícito a Kicillof, que pide el regreso de las reelecciones indefinidas. Algunos intendentes vieron con buenos ojos esta decisión del excandidato presidencial.

Los intendentes que se anotan en la sucesión

En esa cena en Marina Punta Chica, había al menos tres posibles postulantes a la sucesión de Kicillof. Tres intendentes: Mariel Fernández, Federico Achával y Federico Otermín. A diferencia de Achával y Otermín, Fernández ya expresó explícitamente su intención de ser candidata y se mueve en pos de ello. “Como dirigenta del peronismo, siento responsabilidad y me quiero hacer cargo de la situación. Por eso recorro la provincia, valoro conocer su diversidad y escuchar a todos los sectores”, dijo durante una recorrida por La Matanza, en donde se reunió con el Padre Tano Angelotti. En los últimos meses, la jefa comunal encabezó distintas recorridas por la provincia de Buenos Aires y juntó a dirigentes de diferentes sectores del peronismo, como sucedió en su municipio, para homenajear a Evita. A las reuniones con Massa de esta semana y con Kicillof el mes pasado en el marco de La Liga, la intendenta —que además coordina la Secretaría de Mujeres del PJ bonaerense— también mantiene diálogo y suele visitar a Cristina Kirchner en San José 1111. Quienes hablan con ella dejan correr que “dará la pelea” por su postulación hasta el último momento. No tiene reelección como intendenta. Además de Matanza, el mes pasado recorrió los municipios de Lomas de Zamora, Pergamino, Esteban Echeverría, Cañuelas, Tres de Febrero, La Plata, Merlo, entre otros.

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Achával, de Pilar, tampoco tiene reelección. El jefe comunal zigzaguea ante la consulta sobre si será candidato, aunque sí suele destacar las cualidades que tiene un intendente para disputar la gobernación bonaerense. Al igual que el grueso de los intendentes y de quienes forman parte de La Liga, sostiene que “esta vez” tiene que ser un intendente quien encabece la boleta provincial. Además de la lógica bonaerense, Achával forma parte del llamado Peronismo Federal y desde ese lugar también hace incursiones por fuera del territorio de la provincia de Buenos Aires. Estuvo en Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua, quien este miércoles recibió a Kicillof en una recorrida que hizo por su provincia.

Otermín, por su parte, también sigue con recorridas en la provincia, aunque no manifiesta explícitamente su intención de ser candidato. “Amamos la Provincia, nos encanta recorrerla y nos entusiasma ver que en cada rincón, los bonaerenses forjan comunidad en los clubes, sociedades de fomento, iglesias, escuelas y centros de jubilados”, dijo la semana pasada tras su paso por el municipio de Exaltación de la Cruz, donde fue recibido por el intendente en uso de licencia del distrito y actual diputado provincial, Diego Nanni, quien se referencia en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. Fue uno de los promotores de la consolidación de La Liga, en el incipiente y ya archivado Grupo AFA y en distintas oportunidades ha sido un nexo entre Kicillof y La Cámpora o la propia Cristina Kirchner.

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El armado del kicillofismo para la sucesión

El espacio de Kicillof es quizá el que más nombres tiene sobre la mesa para aportar a la discusión por la sucesión del gobernador. Hay dos intendentes en ejercicio: Fernando Espinoza (La Matanza) y Julio Alak (La Plata). Un intendente en uso de licencia: Jorge Ferraresi (Avellaneda) y dos ministros provinciales: Carlos Bianco (Gobierno) y Gabriel Katopodis (Infraestructura y Servicios Públicos). Este último fue intendente de San Martín entre 2011 y 2019.

“No me parece correcto que ande circulando un flyer que diga que yo soy candidato a gobernador, porque hoy no lo soy”, dijo este lunes Carlos Bianco, cuando se le consultó sobre una posible candidatura, luego de que el fin de semana circulara un flyer hecho con inteligencia artificial y poco esmero que lo postulaba junto a Kicillof. La mano derecha del mandatario provincial aseguró que “no es año de candidaturas”. Puertas adentro, en el MDF, la conversación es otra.

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El ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En el escenario también se encuntra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza y demás funcionarios

Hasta el momento, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó de todos los plenarios seccionales que realizó el MDF, lo que le permitió salir así de su distrito. El jefe comunal no tiene reelección; tiene algunos frentes abiertos en su municipio, como la disputa que busca plantearle La Cámpora a través del armado del diputado provincial y jefe del bloque de Fuerza Patria en la Cámara baja, Facundo Tignanelli. De a poco, Espinoza mostrará sus cartas. Cuenta a su favor con gobernar el distrito de mayor peso electoral de la provincia y hará valer esa credencial

También participó de todos los plenarios del MDF el intendente de La Plata, Julio Alak. El jefe comunal de la capital provincial supo ser una persona de referencia para Kicillof. Cuando el gobernador asumió la conducción del PJ bonaerense, acordó la secretaría de Formación Política dentro del partido. Sin embargo, hoy no está dentro de lo que es el armado del gobernador a nivel nacional. Una tarea que quedó para el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el diputado provincial y secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares.

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Cascallares y Larroque en la primra fila de un acto de Kicillof en la sede central del PJ Bonaerense

Ferraresi dejó la intendencia para recorrer la provincia. Tuvo asistencia perfecta en todos los plenarios del MDF y además estuvo haciendo algunas reuniones para mostrar su armado propio en distintas secciones electorales. En ese recorrido, sumó respaldo de algunos intendentes emedefistas como el de Villa Gesell, Gustavo Barrera; Mario Secco de Ensenada y Fabián Cagliardi de Berisso. También el jefe comunal de Berazategui, Carlos Balor, que gobierna interinamente.

El otro posible candidato del espacio de Kicillof es Katopodis. El ministro de Servicios Públicos también se muestra en los plenarios del MDF y articula con algunas provincias el despliegue del gobernador nacional. Desde su función, cuestiona a la gestión de Javier Milei por la paralización de obras y el impacto en PBA. Semanas atrás, por caso, elevó un pedido formal al Ministerio de Economía de la Nación para asumir las facultades de concesión y administración de la Autopista Presidente Perón y la Ruta Nacional 33, en el tramo que atraviesa el territorio bonaerense. Internamente también sumó el respaldo público de algunos intendentes como Ariel Sujarchuk (Escobar), Mauro Poletti (Ramallo) o Ricardo Moccero (Coronel Suárez).

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Tras los anuncios de Milei por Malvinas, Ferraresi se reunió con veteranos y planteó: "Milei cambió su discurso porque perdió la batalla. Malvinas es causa del pueblo, y el pueblo nunca abandona sus luchas".

Un “suelto” es el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Desde su distrito lanza ciertos guiños a una eventual candidatura provincial. No en términos propios, sino que otros dirigientes lo postulan. La semana pasada recibió al senador nacional por San Juan y gobernador de esa provincia, Sergio Uñac. “Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas”, manifestó el intendente.

El jefe comunal ganó con el 68% de los votos en su distrito en las últimas elecciones y cuenta con el respaldo de Cristina Kirchner para “salir a caminar”, al igual que Uñac. Por el momento, no ha diagramado una hoja de ruta, pero es algo que sucederá. “Leo va a ser el candidato a gobernador. La gente lo quiere y hace falta un recambio generacional que Leo lo representa perfectamente”, dijo el diputado provincial Luis Vivona en declaraciones al streaming Random. El legislador es el armado político de Nardini.

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En La Cámpora, el nombre que se repite es el de la intendenta en uso de licencia de Quilmes y diputada provincial, Mayra Mendoza. Es otra de las dirigentes que habilitó CFK para disputar la sucesión de Kicillof. Su perfil —alto y frontal— expuso la posición del cristinismo en la discusión interna del peronismo. Días atrás, Mendoza sostuvo que, por la confianza construida con CFK, pudo advertirle que depositaba demasiada confianza en algunas personas y que ciertas actitudes y gestos no coincidían con lo que el espacio venía “compartiendo y pensando juntos”. La dirigente identificó al gobernador bonaerense al explicar esa referencia.

La diputada provincial durante una recorrida en una fábrica de Hurlingham

En una entrevista con Esmeralda Mitre en Argentina Stream, la legisladora habló de su cercanía con la expresidenta y de la posibilidad de expresar diferencias en privado. “Ella te da la posibilidad de decirlo, de que compartas tu punto de vista”, afirmó.

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En el último tiempo se abocó a su rol de legisladora y trabajó en la presentación de diversos proyectos de ley. Este miércoles, en el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre, impulsó una iniciativa que tiene por objeto disponer la instalación obligatoria de cartelería visible con información sobre líneas telefónicas públicas y gratuitas de atención al suicidio, contención psicológica y salud mental en lugares estratégicos. Recientemente realizó algunas recorridas por distintos puntos de la provincia como Pergamino.

La definición de las candidaturas en PBA está atada a varios factores. Que haya o no PASO, que se desdoble la elección o no, qué sucederá con las reelecciones indefinidas y qué tipo de acuerdo de la superestructura se puede dar dentro del peronismo. Mientras, hay varios dirigentes -en su mayoría intendentes- que se diseñan una campaña provincial hacia 2027.