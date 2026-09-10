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Tras el incidente con un dron ruso, Zelensky llegó a Canadá para reunirse con Carney y reforzar la cooperación bilateral en defensa

La oficina del primer ministro canadiense señaló que la visita estará centrada en las prioridades compartidas entre ambos países y en el fortalecimiento de la relaciones. El programa también abordará el costo humano de la guerra de Rusia contra Ucrania y los vínculos entre las dos sociedades

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy shakes hands with Canada's Prime Minister Mark Carney, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine August 24, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy shakes hands with Canada's Prime Minister Mark Carney, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine August 24, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llegó a Canadá en la madrugada del jueves para reunirse con el primer ministro Mark Carney, en el marco de una visita que se extenderá hasta el viernes y que estará centrada en reforzar la cooperación bilateral en defensa, economía y energía, además de incluir encuentros con miembros del Gobierno canadiense.

Carney recibirá a Zelensky este jueves en Calgary, en el marco de una agenda que también contempla actividades en Toronto y North Bay, además de una intervención del mandatario ucraniano ante miembros del Gobierno canadiense durante el foro de planificación del Gabinete que se celebra en Banff, Alberta. Zelensky viajó a Canadá junto con su esposa, Olena Zelenska.

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La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló que la visita estará centrada en las prioridades compartidas entre ambos países y en el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa, economía y energía. El programa también abordará el costo humano de la guerra de Rusia contra Ucrania y los vínculos entre las dos sociedades.

Carney afirmó que la visita “subraya el continuo liderazgo de Canadá en el apoyo a Ucrania” y refleja el compromiso de Ottawa con “una paz justa y duradera”. “Canadá sigue firme en nuestro compromiso de apoyar la defensa, recuperación y reconstrucción de Ucrania”, afirmó el primer ministro canadiense.

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La agenda de Zelensky también contempla el fortalecimiento de los vínculos entre ambos países, que cuentan con una numerosa comunidad de origen ucraniano residente en Canadá. La visita tendrá lugar pocas semanas antes de una conferencia internacional que Canadá, Ucrania y Noruega organizarán en Toronto los días 28 y 29 de septiembre.

Carney afirmó que la visita “subraya el continuo liderazgo de Canadá en el apoyo a Ucrania” y refleja el compromiso de Ottawa con “una paz justa y duradera” (REUTERS)
Carney afirmó que la visita “subraya el continuo liderazgo de Canadá en el apoyo a Ucrania” y refleja el compromiso de Ottawa con “una paz justa y duradera” (REUTERS)

La segunda conferencia internacional estará dedicada al regreso de los niños ucranianos deportados o trasladados por la fuerza por Rusia, además de civiles detenidos y prisioneros de guerra. El encuentro, denominado Pathways to Peace, buscará reforzar la coordinación internacional y acordar medidas prácticas para lograr el regreso de los menores a Ucrania y facilitar después su recuperación y reintegración.

La llegada de Zelensky a Canadá se produjo después de su visita a Noruega, donde participó en los actos por el funeral del rey Harald V y mantuvo conversaciones sobre apoyo militar, en particular en materia de defensa aérea, además de asistencia civil.

Durante su estadía en Oslo, Zelensky mantuvo conversaciones con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, el ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, y el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide. Los encuentros estuvieron centrados en la ayuda militar de Noruega a Ucrania, incluida la defensa aérea, y en la asistencia a la población civil.

La visita a Noruega también quedó marcada por una declaración de Store sobre un incidente registrado antes de la llegada de Zelensky a Oslo. El primer ministro noruego afirmó el miércoles que el avión del presidente ucraniano estuvo “casi a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia”.

El portavoz del Gobierno de Moldavia, Dumitru Ciorici, explicó que el país cerró su espacio aéreo el martes por la tarde, poco después de las 16:30 hora local, debido a la entrada de un dron ruso desde dirección de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre (REUTERS)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre (REUTERS)

“El espacio aéreo fue cerrado para proteger a los aviones que volaban sobre Moldavia en ese momento: tres salidas y cuatro llegadas sufrieron retrasos como consecuencia”, afirmó Ciorici.

El funcionario agregó que, después de las 17:20, las autoridades confirmaron que el dron había caído y explotado “a unos 160 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Chisinau”.

“Las restricciones de vuelo fueron levantadas. Por la misma razón, el avión del presidente ucraniano Volodimir Zelensky despegó más tarde de lo previsto”, explicó.

(Con información de EFE y AFP)

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