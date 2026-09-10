Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

Marina Calabró recordó a su padre, Juan Carlos, y sorprendió al contar una anécdota que vivió durante su viaje de egresados

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Una semana después de que Marina Calabró se volviera viral en redes sociales por quebrarse al aire mientras hablaba del conflicto entre Tini Stoessel y su padre, la periodista recordó a Juan Carlos Calabró y reveló una anécdota familiar que desconocía hasta hace pocos días. Lo hizo durante un diálogo con Mario Pergolini, en el que explicó que aquel llanto en televisión no estaba ligado de manera directa a la cantante, sino a la memoria de su propio vínculo con su padre.

En la conversación en Otro Día Perdido (Eltrece), Pergolini le marcó a Calabró que el público había asociado de inmediato su reacción televisiva con el tema que estaba tratando en ese momento. La periodista respondió que esa interpretación había quedado instalada en redes, pero aclaró que no expresaba con precisión lo que le ocurría. “El otro día se hizo medio viral que lloré en televisión”, dijo, antes de recordar que muchos resumieron la escena con la frase “Marina Calabró lloró por Tini”.

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La conductora explicó que el quiebre apareció cuando se mencionó el lazo entre un padre y una hija. En ese punto, Pergolini le señaló que era lógico que la audiencia vinculara ese gesto con su historia personal. “Qué íbamos a pensar que estabas pensando en tu papá”, le dijo. Ante esa observación, Calabró confirmó que el recuerdo de Juan Carlos Calabró seguía movilizándola y definió el vínculo entre ambos como una relación “hermosa”.

La periodista sumó entonces una anécdota reciente que, según relató, terminó de conectar ese episodio viral con su vida privada. Contó que, días atrás, se cruzó en la puerta del canal con un hombre que se presentó como el dueño del hotel de Bariloche donde ella había pasado su viaje de egresadas. El encuentro, que en principio parecía una casualidad, derivó en un dato que no conocía sobre su adolescencia.

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Marina Calabró confirmó que el recuerdo de Juan Carlos Calabró la moviliza y definió el vínculo con su padre como una relación hermosa

De acuerdo con su relato, ese hombre le recordó que Juan Carlos Calabró llamaba todos los días al hotel mientras ella estaba alojada allí. “Anteayer me enteré”, dijo la periodista al remarcar que supo esa historia recién ahora. La escena, según contó, le permitió entender por qué aquel hombre la recordaba con claridad tantos años después.

Calabró agregó que su padre se comunicaba antes de las tres de la tarde. Según conjeturó, ese horario podía estar relacionado con la intención de verificar si ella estaba durmiendo la siesta o si seguía la rutina que él imaginaba a la distancia. “Mi viejo llamó todos los días”, insistió, al poner el foco en un gesto cotidiano que permaneció oculto para ella durante más de veinte años.

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Hacia el final del intercambio, Mario Pergolini enlazó ese recuerdo con una referencia a “El Contra”, el programa de televisión que condujo Juan Carlos Calabró y que se convirtió en una marca de época en la pantalla argentina. El conductor señaló que ser convocado a ese ciclo equivalía a alcanzar un reconocimiento masivo, en una charla que terminó centrada en la memoria familiar y en el peso que todavía conserva la figura del actor y humorista en la vida de su hija.

La periodista reveló que el dueño de un hotel de Bariloche le contó que Juan Carlos Calabró llamaba todos los días durante su viaje de egresadas

La escena de la periodista llorando en cámara circuló con rapidez en redes sociales y generó burlas a partir de una interpretación que, según explicó, no reflejaba lo que realmente había ocurrido en el estudio. Frente a esa repercusión, decidió responder y reconstruir el momento en su programa de El Observador.

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“Ponen un corte de Tini que estaba hablando de que ponía las manos en el fuego por su padre. Y yo decía: qué difícil debe ser para una hija, y más una hija que siente lo que siente por su padre”, relató. Luego agregó que también pensó en lo difícil que debía ser para la artista atravesar una situación de ese tipo y denunciar a su propio padre.

Según contó, el momento decisivo llegó a partir de una intervención de Ventura. “Yo sé lo que es el vínculo de una hija con un padre”, dijo ella en el aire. Entonces reconstruyó, su compañero le respondió: “Sí, pero te cuidó y cruzó el cuerpo por vos hasta el último día de su vida”. Para Calabró, esa frase fue la que la desestabilizó emocionalmente. “Eso me movilizó”, remarcó.

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La periodista sostuvo que, sin embargo, en redes sociales se instaló otra lectura. “Me cortan como que lloro por Tini y el padre. Igual no se me cae ningún anillo por llorar por Tini y el padre. Tampoco es grave”, ironizó.

“Si me van a hacer bullying, al menos háganme bullying con algo que refleje lo que pasó en el programa. Si la idea es reírse de que lloré, ríanse todo lo que quieran, pero al menos que quede claro que lo que a mí me moviliza en la vida se llama Juan Carlos Calabró, no el conflicto de los Stoessel”, afirmó.

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En el cierre de su descargo, apuntó además contra las cuentas que suelen compartir sus apariciones con ese enfoque. “Me gustaría que algún día se contacten conmigo por WhatsApp y me expliquen por qué cada vez que suben algo mío lo suben con tanta malicia”, dijo. Y completó: “Si quieren decir que lloro por Tini, digan que lloro por Tini, me importa un pito. Pero le quiero aclarar a esta comunidad cómo fue la secuencia, porque la van a ver cortada, editada en redes sociales”.