Mery del Cerro contó cómo fue la despedida de soltera de Lali y se refirió a la ausencia de Gimena Accardi

La actriz contó los detalles de sus días en Brasil junto a la cantante

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Una semana después de que Lali Espósito mostrara las mejores fotos de su viaje a Río de Janeiro, una de sus amigas más cercanas, Mery del Cerro, dio detalles sobre la despedida de soltera de la cantante y confirmó que el festejo tuvo un perfil íntimo, con un grupo reducido y sin información pública sobre la fecha del casamiento con Pedro Rosemblat.

La actriz y modelo habló sobre los tres días que compartieron en Brasil y buscó bajar el tono de las especulaciones alrededor del viaje. Según explicó, se trató de una organización entre amigas, sin un esquema fuera de lo habitual y con actividades centradas en salidas nocturnas, comidas y momentos de charla antes de la boda.

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Durante la entrevista, Mery del Cerro contó que la propuesta surgió como ocurre “con cualquier grupo de amigas”, a través de un chat en el que definieron el viaje. También señaló que Lali Espósito sabía que el destino sería Río de Janeiro, aunque no tenía mayores precisiones sobre las actividades previstas.

“Lali no sabía mucho qué íbamos a hacer, solo sabía que nos íbamos a Río”, explicó. En esa línea, remarcó que la despedida se desarrolló con un formato sencillo. “Nada del otro mundo”, sostuvo, al describir salidas, encuentros nocturnos y comidas compartidas durante la estadía.

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Mery del Cerro dio detalles de la íntima despedida de soltera de Lali Espósito

Del Cerro agregó que fueron “tres días full” y destacó el vínculo personal que mantiene con la artista. Según planteó, más allá de la exposición pública de Espósito, para ella se trata de una amiga a la que acompañó en un momento previo a su casamiento.

Al referirse al grupo que viajó, la modelo precisó que la despedida fue reducida. “Éramos cinco nada más”, afirmó, en respuesta a las preguntas sobre las ausencias de otras figuras cercanas al entorno de la cantante.

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La declaración apareció luego de las consultas sobre la presencia de Gimena Accardi, cuyo faltazo había despertado comentarios en programas de espectáculos y redes sociales. Frente a eso, Del Cerro respondió que Lali Espósito tiene muchas amistades y que este tipo de celebraciones puede organizarse en formatos más pequeños, sin que eso implique un cambio en los vínculos.

“Hay un montón de amigas que no estuvieron en la despedida”, indicó. También aclaró que mantiene contacto con Accardi “como siempre” y rechazó que la composición del viaje deba interpretarse como un mensaje sobre el lugar de cada una dentro del grupo.

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Cande Vetrano comparte detalles sobre el viaje reciente a Río de Janeiro., la despedida de soltera sorpresa para Lali Espósito

Otro de los puntos centrales de la entrevista giró en torno al casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat, sobre el que persisten versiones sin confirmación pública. Consultada por una posible ceremonia en octubre, Mery del Cerro evitó dar precisiones.

“Yo no te voy a decir cuándo se case”, respondió cuando le preguntaron si conocía la fecha. Sin embargo, sí confirmó un dato concreto: “La invitación ya la tengo”.

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La actriz también señaló que todavía no definió cuestiones vinculadas a su look para el evento y negó tener más información para compartir sobre la organización de la boda o sobre conversaciones privadas entre la cantante y su pareja durante el viaje.

Más allá de los detalles logísticos, Del Cerro admitió que hubo instancias de intimidad y conversaciones personales durante la despedida en Río de Janeiro. Sin avanzar sobre contenidos puntuales, dijo que en un contexto así surgen emociones y reflexiones vinculadas con el paso que está por dar una amiga próxima a casarse.

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“Siempre se charla, obviamente”, señaló. La referencia reforzó la idea de una celebración reservada, enfocada en el círculo cercano de Lali Espósito y alejada de un despliegue multitudinario.

Por ahora, la fecha del casamiento sigue sin anuncio público. Lo que sí quedó confirmado tras la palabra de Mery del Cerro es que la despedida de soltera ya ocurrió, tuvo escala en Río de Janeiro y se desarrolló con un grupo acotado de amigas.

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