Teleshow

Mery del Cerro contó cómo fue la despedida de soltera de Lali y se refirió a la ausencia de Gimena Accardi

La modelo dio detalles del viaje a Río de Janeiro y habló del grupo reducido que participó del festejo

La actriz contó los detalles de sus días en Brasil junto a la cantante
Guardar

Una semana después de que Lali Espósito mostrara las mejores fotos de su viaje a Río de Janeiro, una de sus amigas más cercanas, Mery del Cerro, dio detalles sobre la despedida de soltera de la cantante y confirmó que el festejo tuvo un perfil íntimo, con un grupo reducido y sin información pública sobre la fecha del casamiento con Pedro Rosemblat.

La actriz y modelo habló sobre los tres días que compartieron en Brasil y buscó bajar el tono de las especulaciones alrededor del viaje. Según explicó, se trató de una organización entre amigas, sin un esquema fuera de lo habitual y con actividades centradas en salidas nocturnas, comidas y momentos de charla antes de la boda.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista, Mery del Cerro contó que la propuesta surgió como ocurre “con cualquier grupo de amigas”, a través de un chat en el que definieron el viaje. También señaló que Lali Espósito sabía que el destino sería Río de Janeiro, aunque no tenía mayores precisiones sobre las actividades previstas.

Lali no sabía mucho qué íbamos a hacer, solo sabía que nos íbamos a Río”, explicó. En esa línea, remarcó que la despedida se desarrolló con un formato sencillo. “Nada del otro mundo”, sostuvo, al describir salidas, encuentros nocturnos y comidas compartidas durante la estadía.

PUBLICIDAD

Mery del Cerro dio detalles de la íntima despedida de soltera de Lali Espósito
Mery del Cerro dio detalles de la íntima despedida de soltera de Lali Espósito

Del Cerro agregó que fueron “tres días full” y destacó el vínculo personal que mantiene con la artista. Según planteó, más allá de la exposición pública de Espósito, para ella se trata de una amiga a la que acompañó en un momento previo a su casamiento.

Al referirse al grupo que viajó, la modelo precisó que la despedida fue reducida. “Éramos cinco nada más”, afirmó, en respuesta a las preguntas sobre las ausencias de otras figuras cercanas al entorno de la cantante.

La declaración apareció luego de las consultas sobre la presencia de Gimena Accardi, cuyo faltazo había despertado comentarios en programas de espectáculos y redes sociales. Frente a eso, Del Cerro respondió que Lali Espósito tiene muchas amistades y que este tipo de celebraciones puede organizarse en formatos más pequeños, sin que eso implique un cambio en los vínculos.

“Hay un montón de amigas que no estuvieron en la despedida”, indicó. También aclaró que mantiene contacto con Accardi “como siempre” y rechazó que la composición del viaje deba interpretarse como un mensaje sobre el lugar de cada una dentro del grupo.

Cande Vetrano comparte detalles sobre el viaje reciente a Río de Janeiro., la despedida de soltera sorpresa para Lali Espósito

Otro de los puntos centrales de la entrevista giró en torno al casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat, sobre el que persisten versiones sin confirmación pública. Consultada por una posible ceremonia en octubre, Mery del Cerro evitó dar precisiones.

Yo no te voy a decir cuándo se case”, respondió cuando le preguntaron si conocía la fecha. Sin embargo, sí confirmó un dato concreto: “La invitación ya la tengo”.

La actriz también señaló que todavía no definió cuestiones vinculadas a su look para el evento y negó tener más información para compartir sobre la organización de la boda o sobre conversaciones privadas entre la cantante y su pareja durante el viaje.

Más allá de los detalles logísticos, Del Cerro admitió que hubo instancias de intimidad y conversaciones personales durante la despedida en Río de Janeiro. Sin avanzar sobre contenidos puntuales, dijo que en un contexto así surgen emociones y reflexiones vinculadas con el paso que está por dar una amiga próxima a casarse.

“Siempre se charla, obviamente”, señaló. La referencia reforzó la idea de una celebración reservada, enfocada en el círculo cercano de Lali Espósito y alejada de un despliegue multitudinario.

Por ahora, la fecha del casamiento sigue sin anuncio público. Lo que sí quedó confirmado tras la palabra de Mery del Cerro es que la despedida de soltera ya ocurrió, tuvo escala en Río de Janeiro y se desarrolló con un grupo acotado de amigas.

Temas Relacionados

Lali EspósitoPedro RosemblatRío de JaneiroCasamientoLali

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

La modelo compartió en redes una exigente sesión de ejercicios y acompañó el video con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a su pareja

Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

La llamativa foto que compartió Felipe Fort con su novia en la cama después de un momento íntimo

A casi dos meses de confirmar el romance, el joven compartió una nueva postal con la modelo rusa

La llamativa foto que compartió Felipe Fort con su novia en la cama después de un momento íntimo

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

La exvedette rememoró el vínculo que mantuvo con el periodista y habló del momento que protagonizó junto a Jaime Bayly. Su palabra

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

El dolor de Cristina Seoane en la despedida de Chiche Gelblung, su gran amor

Luego de casi cinco décadas junto al periodista, la ex modelo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Las fotos en el último adiós

El dolor de Cristina Seoane en la despedida de Chiche Gelblung, su gran amor

Yanina Latorre despidió a Chiche Gelblung y recordó sus momentos juntos: "Yo estaba enamorada de él"

La panelista homenajeó al periodista tras su muerte a los 82 años, repasó anécdotas de trabajo y contó la admiración personal que sintió por él desde antes de conocerlo

Yanina Latorre despidió a Chiche Gelblung y recordó sus momentos juntos: "Yo estaba enamorada de él"

AMÉRICA

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Julia Varela seguirá ocho años más como magistrada de la Sala Segunda pese al rechazo del oficialismo en Costa Rica

Las cámaras empresariales de Guatemala alertan que los bloqueos comprometen mercancías por USD 150 millones al día

Gobierno de Asfura prevé inversiones por $400 millones y asegura que 10 empresas extranjeras preparan proyectos en Honduras

Proyecto de ley busca perdonar multas municipales en los 44 municipios de El Salvador

MALDITOS NERDS

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ confirma su temporada final para 2027

‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’ sale en diciembre para Switch 2, PS5 y PC

Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en el primer avance de ‘Artificial’

DEPORTES

Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami igualó 1-1 ante Chicago Fire por la MLS

Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami igualó 1-1 ante Chicago Fire por la MLS

Fin de la ilusión argentina en el US Open: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se despidieron en cuartos de final

El elogio de Simeone a Julián Álvarez y el enfático pedido de un referente del Atlético de Madrid: “Estamos muy cansados”

“Lo quiso mirar”: Alexis Mac Allister reveló el curioso cruce con Julián Álvarez durante el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid

Banfield eliminó por penales a Riestra y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina: así quedó el cuadro