Teleshow

Yanina Zilli recordó sus romances desconocidos con Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo: “Él estuvo perfecto”

La exvedette recién salida de Gran Hermano: Generación Dorada reconstruyó en LAM cómo conoció al cantante mexicano. Su historia con El Diez y con el ídolo de Boca

La exvedette se sinceró y reveló detalles de su vínculo con el reconocido artista (Video: LAM, América TV)
Guardar

Yanina Zilli repasó en LAM (América TV) los detalles de su historial sentimental, con especial atención a su vínculo con Luis Miguel, luego de que la revelación se convirtiera en uno de los múltiples temas de su paso por Gran Hermano: Generación Dorada. La exvedette, consultada por Ángel de Brito y el resto del panel, reconstruyó el encuentro con el cantante mexicano y también repasó otros vínculos de su vida amorosa, entre ellos los que mantuvo con Diego Maradona y con el exfutbolista Martín Palermo.

El relato sobre Luis Miguel comenzó con el origen del encuentro. Zilli contó que fue la actriz Silvia Pérez, con quien en ese momento no tenía un vínculo de amistad cercano, quien la invitó a un evento donde iba a estar el cantante mexicano. “Hay un evento, va a estar Luis Miguel”, le dijo Silvia, según relató la finalista del reality en el estudio del ciclo de Ángel de Brito.

PUBLICIDAD

Zilli describió el primer contacto con el artista con una anécdota puntual. Según su relato, “El Sol de México” se recostó y quedó mirándola con asombro: “No lo puedo creer”, le habría dicho el cantante en esa oportunidad, un gesto que de Brito calificó como una reverencia, mientras le miraba la cola. La exvedette añadió que, pese a la fama del intérprete, en ese momento su preferencia estaba puesta en otro artista de la música romántica. “Este Luis Miguel me parecía medio insulso”, admitió.

Yanina Zilli afirmó que Luis Miguel la miró con asombro en el primer encuentro y lo definió como “medio insulso”
Yanina Zilli afirmó que Luis Miguel la miró con asombro en el primer encuentro y lo definió como “medio insulso”

El repaso continuó con el vínculo que Yanina mantuvo con Diego Maradona, a quien conoció a través de una salida nocturna en la que también estaba presente Guillermo Cóppola. La exvedette definió esa relación de un modo distinto al de sus otros romances. “Con Diego fue más de charla”, explicó, y agregó que se trató de un vínculo sostenido en el tiempo, aunque enmarcado más en la confidencia personal que en el plano físico. “Fueron muchas charlas y, cuando estaba en Miami, hasta lo soñé”, detalló.

PUBLICIDAD

El tramo más extenso de la conversación estuvo dedicado a Martín Palermo. La ex GH recordó que conoció al entonces delantero a través del actor Miguel del Sel, durante un ensayo de la obra Rompeportones, y que la historia entre ambos se afianzó poco después en Mar del Plata. La exvedette calificó sin rodeos el vínculo con el exfutbolista: “Palermo estuvo perfecto”, sostuvo, en contraste con las definiciones más tibias que había dado sobre otros de sus romances. También la actriz reconoció un affaire con Carlos Menem Junior y desmintió un vínculo con el Turco García.

Sin embargo, Zilli explicó que en esa etapa optó por mantener la relación alejada de la exposición pública. “No quería que me vieran con él”, remarcó, y justificó la decisión en el temor a afectar la carrera del jugador, que en ese momento comenzaba a consolidarse como una de las figuras de Boca Juniors. La panelista relató que, mientras el delantero prefería mostrarse abiertamente en lugares públicos, ella prefería el resguardo, consciente de que estar vinculado a una vedette podía generar cuestionamientos dentro del ambiente futbolístico de la época.

La exvedette en Gran Hermano: Generación Dorada habló de su romance con el cantante (Video: Gran Hermano: Generación Dorada/ Telefe)

La mención de Luis Miguel en LAM llegó meses después de que la propia Zilli generara repercusión con el mismo tema dentro de la casa de Gran Hermano. En el reality, la exvedette había sostenido con firmeza que mantuvo una relación de dos años con el cantante mexicano, y aseguró que esa fue la razón por la que viajaba de manera frecuente a México y contaba con la visa correspondiente para trabajar en Televisa. Aquella declaración, además, había derivado en un cruce directo con Andrea del Boca, luego de que la actriz insinuara un vínculo similar con el artista. “La otra se hace la canchera porque Luis Miguel se la habrá puesto una vez sola y se hace la canchera. El pibe ni debe saber que se la puso, yo tuve una relación”, había disparado Zilli en ese entonces dentro de la casa.

Temas Relacionados

Yanina ZilliLuis Miguel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El percance de Flor Vigna en vivo en la TV mexicana que casi la dejó desnuda: “Estoy desesperada”

La artista pasó de hablar de su eliminación del reality a intentar cubrirse frente a las cámaras por un problema con su look. El momento

El percance de Flor Vigna en vivo en la TV mexicana que casi la dejó desnuda: “Estoy desesperada”

Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

La modelo compartió en redes una exigente sesión de ejercicios y acompañó el video con una frase que muchos interpretaron como una indirecta a su pareja

Kelci Rose mostró su rutina de entrenamiento y lanzó un guiño para Marcos Senesi: “Él nunca quiso una chica pilates”

La llamativa foto que compartió Felipe Fort con su novia en la cama después de un momento íntimo

A casi dos meses de confirmar el romance, el joven compartió una nueva postal con la modelo rusa

La llamativa foto que compartió Felipe Fort con su novia en la cama después de un momento íntimo

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

La exvedette rememoró el vínculo que mantuvo con el periodista y habló del momento que protagonizó junto a Jaime Bayly. Su palabra

Flavia Miller despidió a Chiche Gelblung y recordó su entrevista sin anteojos en Memoria: “Nunca le podía decir que no”

El dolor de Cristina Seoane en la despedida de Chiche Gelblung, su gran amor

Luego de casi cinco décadas junto al periodista, la ex modelo vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Las fotos en el último adiós

El dolor de Cristina Seoane en la despedida de Chiche Gelblung, su gran amor

AMÉRICA

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Entre apagones y promesas, cubanos rezan por luz, alimentos y un cambio en Cuba

Julia Varela seguirá ocho años más como magistrada de la Sala Segunda pese al rechazo del oficialismo en Costa Rica

Las cámaras empresariales de Guatemala alertan que los bloqueos comprometen mercancías por USD 150 millones al día

Gobierno de Asfura prevé inversiones por $400 millones y asegura que 10 empresas extranjeras preparan proyectos en Honduras

Proyecto de ley busca perdonar multas municipales en los 44 municipios de El Salvador

MALDITOS NERDS

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

Nintendo revela Metroid Ravenous, el nuevo metroidvania de MercurySteam

‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ confirma su temporada final para 2027

‘El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor’ sale en diciembre para Switch 2, PS5 y PC

Nintendo anuncia ‘Kirby and the World Beyond’ para Nintendo Switch 2

Andrew Garfield interpreta a Sam Altman en el primer avance de ‘Artificial’

DEPORTES

Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha

Giro sorpresivo en la carrera de Mauro Icardi: el nuevo destino europeo y los tres equipos que pujan por su ficha

Con una asistencia de Lionel Messi, Inter Miami igualó 1-1 ante Chicago Fire por la MLS

Fin de la ilusión argentina en el US Open: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se despidieron en cuartos de final

El elogio de Simeone a Julián Álvarez y el enfático pedido de un referente del Atlético de Madrid: “Estamos muy cansados”

“Lo quiso mirar”: Alexis Mac Allister reveló el curioso cruce con Julián Álvarez durante el duelo entre Liverpool y Atlético de Madrid