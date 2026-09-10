Dispararon contra un abogado dentro de su auto y lo matan en el estacionamiento de un centro comercial de Guatemala

El homicidio ocurrió en el kilómetro 17,5 de la ruta al Pacífico, donde varios agresores bajaron de un sedán negro y dispararon contra la víctima antes de huir. (Redes Sociales)

Guardar

Un abogado de 61 años murió tras ser atacado a balazos dentro de su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial en Bárcenas, municipio de Villa Nueva, en Guatemala.

El suceso ocurrió este miércoles 9 de septiembre a la altura del kilómetro 17,5 de la ruta al Pacífico, donde varios agresores descendieron de un automóvil sedán de color negro y dispararon de forma directa contra la víctima antes de huir de la zona.

PUBLICIDAD

Medios locales e informes en redes sociales identificaron al fallecido como Carlos Iván Herrera Gil, profesional del derecho egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Publicaciones en redes sociales señalaron que Carlos Iván Herrera Gil sostenía reclamos ambientales en Villa Nueva y Amatitlán, además de querellas contra alcaldes, jueces y fiscales. (Redes Sociales)

Los Bomberos Municipales Departamentales de Bárcenas acudieron al parqueo de un restaurante de comida rápida tras recibir la alerta por el hecho armado.

Los socorristas evaluaron a la víctima dentro del automóvil y confirmaron que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de los impactos de proyectil.

En la escena del crimen, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hallaron múltiples casquillos percutidos de arma de fuego.

Aunque la PNC no incluyó el nombre de la víctima en su informe preliminar, los investigadores recopilan testimonios de testigos e inspeccionan las cámaras del recinto.

PUBLICIDAD

El centro comercial dispone de guardias de seguridad privada y mantiene un control de ingreso mediante cobro de boletos, registros que analizarán las autoridades para establecer los movimientos del vehículo donde viajaban los atacantes.

Según publicaciones en redes sociales de personas que lo conocían, afirman que el abogado sostenía reclamos de orden ambiental contra industriales de Villa Nueva y Amatitlán. También llevaba querellas contra alcaldes de varios municipios y contra jueces y fiscales.

El abogado Carlos Iván Herrera Gil murió en un ataque a balazos dentro de su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial de Bárcenas, Villa Nueva, en Guatemala. (Redes Sociales)

Villa Nueva acumula más de 200 homicidios en un año

El municipio de Villa Nueva figura entre las zonas urbanas con mayor incidencia delictiva del departamento de Guatemala.

Durante 2025, el país registró 3.139 homicidios, una cifra que representó un incremento del 9,4% en comparación con los 2.869 casos reportados en 2024.

PUBLICIDAD

Este repunte elevó la tasa nacional a 17,2 por cada 100 mil habitantes, con un impacto marcado en los municipios metropolitanos.

Las estadísticas oficiales indican que más del 57% de los asesinatos ocurridos en el territorio guatemalteco se concentran en los departamentos de Guatemala y Escuintla.

A nivel municipal, la capital encabezó el listado con 608 muertes violentas durante 2025, mientras que Villa Nueva ocupó la segunda posición tras contabilizar 208 homicidios.

Entre enero y julio de 2026, las autoridades acumularon 1.751 casos en el país, lo cual reflejó una baja interanual general de 6%, a pesar de los repuntes en las cifras de junio y julio.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil halló múltiples casquillos percutidos en la escena del crimen y analiza testimonios y cámaras del recinto para avanzar en la investigación. (Redes Sociales)

Las armas de fuego provocaron más de 450 muertes a inicios de año

Las agresiones armadas constituyen la principal modalidad de violencia homicida en el departamento central guatemalteco. Reportes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señalan que más del 80% de los asesinatos en el país se cometen con armas de fuego.

Durante los primeros 75 días de 2026, la institución forense contabilizó 454 fallecimientos por heridas de bala a nivel nacional, de los cuales 207 correspondieron al departamento de Guatemala.

Dentro de esa jurisdicción, el municipio de Villa Nueva sumó 29 de las muertes violentas reportadas por el Inacif en ese mismo lapso de inicio de año.

Los ataques ejecutados por personas que se desplazan en vehículos o motocicletas responden a dinámicas de sicariato e inseguridad en vías públicas y áreas comerciales.

PUBLICIDAD

La PNC y el Ministerio Público (MP) mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer el móvil del homicidio de Carlos Iván Herrera Gil y determinar la identidad de los autores materiales.