Política

El PJ articula el acercamiento de distintos actores a un esquema nacional y acumula gestos de unidad

Los principales dirigentes del espacio mantienen encuentros políticos que tiene como objetivo acortar distancias y generar un mejor clima en la convivencia nacional del peronismo

Axel Kicillof y Hugo Passalaqua.
Axel Kicillof y Hugo Passalaqua durante unan recorrida en Misiones
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Axel Kicillof en Misiones con el gobernador Hugo Passalaqua. Sergio Uñac en La Pampa con Sergio Ziliotto. Sergio Massa en San Fernando con La Liga de intendentes. Distintas vertientes del peronismo nacional hermanadas en un acto en homenaje a José Manuel de la Sota. Un esquema legislativo compacto sostenido por distintas vertientes del justicialismo. Las postales se repiten en el tiempo y empiezan a formar una línea de actos regulares.

Las distintas vertientes del justicialismo siguen transitando por separado el proceso de reorganización del espacio político. Las heridas internas siguen vigentes, pero todas las tribus parecen caminar en un sentido. Entienden que hay que acumular señales de unidad con el pasar de los días. Todas sirven para mejorar el clima en la convivencia interna y mostrarle al Gobierno que existe la posibilidad de articular las diferencias.

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El gobernador de Misiones recibió en los últimos dos meses a Uñac, los integrantes del PJ Federal y Kicillof. Está jugando su propio juego en la provincia, donde hace pocas semanas firmó el divorcio con Carlos Rovira, el caudillo todopoderoso que mantenía el control político del partido provincial desde principio del milenio.

Tomar la posta - Homenaje a Jose Manuel de la Sota
Los dirigentes del peronismo que estuvieron en el homenaje a José Manuel de la Sota (RS Fotos)

Los dirigentes de las tres vertientes del peronismo le plantearon lo mismo: la necesidad de armar un gran frente nacional para enfrentar al gobierno de Milei. Quienes integran la estructura principal del peronismo quieren a Passalaqua adentro de la alternativa nacional. Y el misionero ha dado claras muestras de querer acoplarse.

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En San Fernando, Massa mantuvo un encuentro con un puñado de intendentes que han tratado de aislarse de la interna bonaerense. Estuvieron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar) y Gastón “Gato” Granados (Ezeiza), entre otros. Asado de por medio, en la conversación el líder del Frente Renovador dejó en claro que la unidad es el factor central para ser competitivos el año que viene.

La reunión no tiene personajes nuevos en sus filas, pero sí deja expuesta la convicción de trabajar con un mismo objetivo. Deben fortalecer la estructura política del peronismo bonaerense y bajar el ritmo de la interna de poder. Tanto Massa como los intendentes de La Liga intentan tomar distancia del conflicto kirchnerista y evitar desgastarse en esa pelea que varía entre los momentos de mayor y menor intensidad.

Sergio Ziliotto, Sergio Uñac y Daniel "Pali" Bensusán.
Sergio Uñac junto a Ziliotto y "Pali" Bensusán

Desde el sur también llegan señales de unidad importantes. El último fin de semana el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, fue proclamado como el nuevo presidente del PJ de Santa Cruz. Lo logró con una lista de unidad, luego de que se bajaran otras dos listas representadas por Pablo González y Javier Belloni.

Grasso tiene en su hoja de ruta la intención de contener a distintos sectores del peronismo santacruceño y revitalizar el partido de cara a las elecciones del año que viene. Enrolado en el PJ Federal, el intendente pretende trabajar en cerrar heridas y contener a distintos sectores del justicialismo, para lograr una mayor fortaleza territorial. El objetivo de máxima está claro: tratarán de que un peronista vuelva a gobernar la provincia y dé por terminada la etapa de Claudio Vidal.

El encuentro de dirigentes peronistas en el homenaje a José Manuel de la Sota dejó una buena sensación en el peronismo. Muchos de los presentes consideraron que fue un gesto de buena voluntad haber asistido al encuentro sabiendo que se iban a cruzar con dirigentes con los que no tienen la mejor relación.

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El ejemplo más claro quizás haya sido el de Massa y Juan Schiaretti. El “Gringo” jugó a favor de Milei en el balotaje del 2023 y dejó que se abriera fuego contra el entonces candidato del peronismo cuando puso un pie en Córdoba. Señales claras de la política electoral. El martes ambos estuvieron sentados en la primera fila del auditorio que homenajeó al ex gobernador de Córdoba.

Entre los presentes muchos decodificaron que el lugar de pertenencia, en algún punto, los une a todos. Desde el peronismo cordobés hasta el kirchnerismo. Aun en sus grandes diferencias. Todos son peronistas. De izquierda o de derecha, del sector sindical o de las tribus más conservadoras del interior. Pero todos son parte del mismo partido y deben interpretar que las circunstancias y las necesidades los obligan a una convergencia para forjar el armado de una gran alternativa nacional.

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