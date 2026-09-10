La indiferencia del régimen de Nicaragua fuerza a la CIDH a escalar su reclamo a la Corte Interamericana por el caso de tres presos

Tres hombres con camisetas blancas permanecen recluidos en celdas individuales dentro de una prisión en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales para proteger a tres personas detenidas en Nicaragua y a los familiares de una de ellas, ante lo que consideró una situación de extrema gravedad, urgencia y riesgo de daños irreparables.

La petición, presentada el 9 de septiembre, alcanza a Efrén Antonio Vilchez López, y Alain Piedra Hernández, quienes permanecen privados de libertad en el centro de detención La Modelo. La solicitud también incluye al grupo familiar de Arce Castaño.

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Según informó la CIDH, los tres detenidos enfrentan restricciones de comunicación, limitaciones para recibir visitas y acceso insuficiente a alimentos, agua potable y atención médica especializada.

La CIDH pidió medidas a la Corte tras no recibir respuesta del Estado

La Comisión indicó que ya había dictado medidas cautelares para Vilchez López el 16 de diciembre de 2024; para Arce Castaño y su familia el 5 de abril de 2026; y para Piedra Hernández el 24 de mayo de este año.

CIDH recurre a la Corte IDH por tres presos en La Modelo: incomunicación, carencias básicas y un pedido urgente contra daños irreparables.

Pese a esas decisiones y a los pedidos de información remitidos a las autoridades nicaragüenses, la CIDH sostuvo que no recibió una respuesta que acreditara la adopción de acciones de protección idóneas y efectivas para reducir los riesgos denunciados.

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Tampoco obtuvo información sobre eventuales mecanismos de concertación con los beneficiarios ni sobre medidas para investigar y mitigar las amenazas contra sus derechos, de acuerdo con el comunicado del organismo regional.

Los tres detenidos permanecen en La Modelo

La CIDH señaló que Vilchez López, Arce Castaño y Piedra Hernández continúan detenidos en La Modelo, uno de los principales centros penitenciarios de Nicaragua.

La Comisión afirmó que las condiciones de reclusión incluyen obstáculos para el contacto con el exterior y deficiencias en el acceso a servicios básicos. En particular, advirtió sobre la falta de atención médica especializada para las personas beneficiarias de las medidas cautelares.

Ante esa situación, el organismo resolvió llevar el caso ante la Corte IDH y solicitar la extensión de las medidas provisionales que ya rigen en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua.

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Las medidas provisionales buscan evitar daños irreparables

Las medidas provisionales son decisiones que la Corte IDH puede dictar cuando evalúa que existe una situación de extrema gravedad y urgencia, con riesgo de afectaciones irreparables a los derechos de una persona o grupo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a la Corte Interamericana ampliar las medidas provisionales para tres personas privadas de libertad en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CIDH recordó que estas disposiciones son obligatorias para los Estados y pueden requerir acciones concretas para resguardar la vida, la integridad y otros derechos de quienes se encuentran bajo riesgo.

La Comisión Interamericana es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y tiene entre sus funciones la promoción y defensa de los derechos humanos en la región.

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El anterior pronunciamiento del organismo sobre el país centroamericano fue para manifestar que repudia las declaraciones realizadas por Daniel Ortega, en las que anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, orientado a perpetuar el ejercicio del poder, restringir la competencia política y eliminar las condiciones necesarias para la alternancia democrática.