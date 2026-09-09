Con apoyo de gobernadores y el quórum asegurado, la oposición busca forzar el debate sobre morosidad y discapacidad en Diputados

Diputados de la oposición anunciaron la convocatoria a una sesión el miércoles 9 de septiembre

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Los principales bloques de la oposición confían en tener apoyo de sobra para alcanzar el quórum y avanzar hoy en la Cámara de Diputados con dos temas incómodos para la Casa Rosada: los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

La convocatoria encendió luces de alarma en el Gobierno porque nuevamente deja en evidencia que algunos gobernadores, que hasta hace poco eran considerados aliados confiables, vuelven a dar muestras de autonomía en temas sensibles que pueden generarles un costo electoral.

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En las horas previas, el “poroteo” opositor arrojaba al menos 134 presentes (se necesitan 129 para tener quórum) entre los que se destacaban Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el MID y algunos monobloques como el de Natalia de la Sota y el de Marcela Pagano.

Sin embargo, en la Casa Rosada seguían con más preocupación el apoyo de los bloques donde influyen directamente los gobernadores, como Elijo Catamarca (Raúl Jalil), Provincias Unidas (Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro), Primero San Luis (Claudio Poggi), La Neuquinidad (Rolando Figueroa) y Argentina Federal (Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua).

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Durante los últimos meses se acumularon cerca de 50 proyectos de diferentes bancadas para abordar los niveles récord de mora y la oposición aún está lejos de alcanzar un texto que sintetice las propuestas de todos los espacios. Ante este panorama, en la sesión de hoy solo buscarán aprobar un emplazamiento a dos comisiones para ponerle un límite de tiempo al debate.

Los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado

Según pudo saber Infobae, el cronograma tentativo incluiría dos reuniones de debate y un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor el miércoles 29 de septiembre para dictaminar y dejar algún texto listo para discutir en el recinto. “Hay 50 proyectos y necesitamos por lo menos dos semanas para trabajar seriamente”, detallaron. Si bien el oficialismo accedió la semana pasada a dar inicio al tratamiento de los proyectos en la comisión de Finanzas, la oposición desconfía y prevé que los libertarios recurrirán a alguna maniobra para dilatar el debate.

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“¿Quién nos da la certeza de que van a cumplir con el compromiso de dictaminar antes de fin de mes si todas las señales que dieron desde el Gobierno son que no están de acuerdo con buscar una solución para este problema?”, sintetizó una diputada de Unión por la Patria.

Los proyectos de la oposición abarcan una amplia batería de propuestas para abordar la problemática como refinanciación obligatoria para deudas de hasta tres Canastas Básicas Totales, quita de los intereses punitorios acumulados, planes de pago de hasta 36 meses y topes a las tasas de refinanciación. Ante la consulta de Infobae, fuentes “dialoguistas” señalaron que existe un acuerdo transversal para no impulsar ningún proyecto que tenga costo fiscal para el Estado. De esta forma, apuestan a dejar al Gobierno sin argumentos para un eventual veto de la ley.

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En paralelo, la oposición también emplazará hoy a las comisiones de Discapacidad y Presupuesto para avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad que vence a fin de año.

Alejandro Vilches, Director Nacional de Discapacidad

La Emergencia en Discapacidad que se aprobó el año pasado, y que el Gobierno tuvo que implementar por orden de la Justicia, creó una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con empleos formales siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. Además, dispuso un régimen de emergencia para regularizar deudas tributarias de los prestadores (hogares, escuelas, centros de día, transportistas), con condonación de intereses y multas, y refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. A su vez, estableció una actualización mensual automática de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral según el índice de movilidad. Este era uno de los principales reclamos de las familias ya que los prestadores habían dejado de brindar servicios básicos como transporte o escuelas especiales debido a que los aranceles habían quedado congelados.

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El proyecto opositor, que lleva las firmas de Juan Marino (UxP), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP) y Oscar Herrera Aguad (Argentina Federal), apunta a extender la facultad que autoriza al Jefe de Gabinete a hacer las modificaciones presupuestarias necesarias “sin reducir los créditos de la finalidad Servicios Sociales”. “Esa es la fuente de financiamiento de la ley, y así lo resolvió la Justicia Federal”, aclararon en los fundamentos del proyecto.

La semana pasada, diputados de La Libertad Avanza dejaron trascender que estaban trabajando en un proyecto propio que sería “superador” de la Emergencia en Discapacidad y que permitiría sumar el apoyo de los bloques aliados y los gobernadores. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde el oficialismo se limitaron a decir que los equipos técnicos estaban “trabajando en el tema” pero no adelantaron ningún detalle de la propuesta.

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Con los dictámenes, la oposición quedaría en condiciones de convocar a otra sesión especial para mediados de octubre para avanzar con la media sanción de ambas iniciativas.