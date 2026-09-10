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Moldavia reveló nuevos detalles sobre la incursión del dron que estuvo cerca de impactar el avión en el que viajó Zelensky

El aparato ruso llevó a las autoridades a suspender temporalmente el tráfico aeronáutico y a afectar tres operaciones, incluida la ruta presidencial hacia Noruega

Zelensky se reunirá con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido tras la nueva ofensiva rusa que dejó cinco muertos
Volodimir Zelensky, con el avión presidencial detrás (Archivo)
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El vuelo que debía trasladar al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de Moldavia a Noruega se retrasó el martes por el cierre temporal del espacio aéreo moldavo tras la incursión de un dron ruso, informaron las autoridades del país. La restricción afectó a tres vuelos, entre los que se encontró el vuelo del mandatario.

El portavoz del Gobierno moldavo, Dumitru Ciorici, explicó el miércoles por la noche que la medida buscó proteger a las aeronaves que sobrevolaban el país en ese momento. La policía informó que el aparato cayó el martes en un campo de girasoles en las afueras de una aldea del distrito de Riscani, donde provocó cuatro incendios y, tras apagar las llamas, no se encontró ningún herido.

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Las autoridades confirmaron que el dron se estrelló y explotó a 160 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Chisináu. Tras el levantamiento de las restricciones, el avión de Zelensky despegó más tarde de lo previsto.

Antes de regresar al espacio aéreo moldavo, el aparato cruzó hacia Rumania, país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El Ministerio de Defensa rumano indicó que siguió el recorrido del dron por varios condados del noreste.

Dos aviones F-18 de la Fuerza Aérea y Espacial de España fueron desplegados para seguir la trayectoria del aparato, según el ministerio. Los especialistas moldavos recuperaron fragmentos que incluían un sistema de propulsión y rasgos similares a los de un dron modelo Geran, utilizado por Moscú en la guerra contra Ucrania.

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Un caza F-18 del Ejército del Aire sobrevuela las Bardenas Reales, en Navarra (EA)
Un caza F-18 del Ejército del Aire de España (Archivo)

Las investigaciones permitieron identificar el punto de impacto, donde se produjo una explosión y se formó un cráter de considerable tamaño”, informó la policía moldava. Los peritos mantienen las tareas para determinar el tipo y la cantidad de explosivo que llevaba el aparato.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, Moldavia y Rumania han informado decenas de incidentes vinculados con drones en sus territorios.

Por su parte, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmó el miércoles que el dron estuvo cerca de alcanzar el avión en el que viajaba Zelensky, durante su salida de Moldavia rumbo a Oslo. El presidente ucraniano llegó el martes a la capital noruega para asistir al funeral del rey Harald V.

Su avión casi fue alcanzado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive”, declaró Støre a la cadena NRK.

El jefe del Gobierno noruego agregó: “Es una situación muy dramática. Causa una fuerte impresión”, al referirse a las condiciones de seguridad que rodean los viajes de Zelensky fuera de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, durante una cumbre entre Ucrania y los países nórdicos y bálticos en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, conversa con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, durante una cumbre entre Ucrania y los países nórdicos y bálticos en Kiev (REUTERS/Gleb Garanich/Archivo)

El ministro de Finanzas de Noruega, Jens Stoltenberg, participó de la reunión en la que el presidente ucraniano relató el episodio. Más tarde, confirmó que Zelensky habló sobre las dificultades registradas en el trayecto, aunque aclaró que no podía aportar datos adicionales.

“No me atrevo a entrar en los detalles, pero llegó tarde y hubo algunas amenazas contra el avión. Pero no sé lo suficiente sobre los detalles como para explicar nada más”, afirmó Stoltenberg.

Søreide sostuvo que Zelensky permanece bajo una amenaza constante y señaló que el mandatario decidió continuar con sus funciones desde Ucrania. “Vive bajo una amenaza constante, pero al mismo tiempo ha dejado muy claro que no huirá de su país”, afirmó. Según la dirigente conservadora, el presidente ucraniano viaja fuera del país para reunirse con líderes internacionales y sostener el respaldo político y militar a Ucrania.

(Con información de Associated Press)

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