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Los videos del tenso cruce entre De Paul y Lewandowski en el empate de Inter Miami ante Chicago Fire

El mediodía de tensión llegó sobre el final del partido por la MLS, cuando el argentino salió en defensa de un compañero y quedó cara a cara con el delantero polaco

El mediodía de tensión llegó sobre el final del partido por la MLS, cuando el argentino salió en defensa de un compañero y quedó cara a cara con el delantero polaco
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Rodrigo De Paul y Robert Lewandowski protagonizaron un tenso cara a cara sobre el final del empate 1-1 entre Inter Miami y Chicago Fire, disputado en el Soldier Field por una nueva fecha de la MLS. El cruce se produjo a pocos minutos del final, cuando el partido ya estaba definido en el marcador, y reavivó una rivalidad que ambos futbolistas arrastran desde sus años en Europa.

El incidente se originó cuando el delantero polaco discutió primero con Ian Fray, defensor de las Garzas. De Paul intervino de inmediato en respaldo de su compañero y quedó frente a frente con Lewandowski, con quien cruzó palabras de manera acalorada hasta que ambos bancos de suplentes y compañeros de equipo debieron intervenir para separarlos.

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El polaco discutió con el futbolista de Inter Miami y el argentino saltó en defensa de su compañero

El cruce entre ambos jugadores no fue casual. De Paul y Lewandowski ya se habían enfrentado en varias oportunidades durante sus etapas en el fútbol europeo, cuando el mediocampista argentino vestía la camiseta del Atlético de Madrid y el atacante polaco jugaba para el Barcelona. A esa rivalidad de clubes se sumó el antecedente de Qatar 2022, donde ambos se midieron en la fase de grupos del Mundial durante el partido entre la Selección Argentina y Polonia.

Ese historial compartido, sumado a la tensión propia de un partido cerrado, explicó la intensidad del episodio en Chicago. Ninguno de los dos futbolistas fue expulsado ni recibió tarjeta como consecuencia directa del cruce, según el desarrollo del encuentro.

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De Paul y Lewandowski tuvieron varios cruces a lo largo de sus carreras (REUTERS/Dylan Martinez)
De Paul y Lewandowski tuvieron varios cruces a lo largo de sus carreras (REUTERS/Dylan Martinez)

El partido había comenzado con ventaja para el local. Lewandowski anotó a los ocho minutos de juego, tras un centro de Andrew Gutman desde la izquierda, y llegó a su séptimo gol desde su llegada a Chicago. Fue la tercera aproximación clara del equipo dirigido por Guillermo Hoyos, que a esa altura ya había exigido al arquero rival con remates de Maren Haile-Selassie y Robin Lod.

Inter Miami encontró el empate en el complemento, a los dos minutos del segundo tiempo, a través de un cabezazo de Casemiro tras un centro de Lionel Messi desde un tiro de esquina. El delantero rosarino tuvo además otras dos ocasiones claras de gol en la segunda mitad, ambas resueltas por el arquero Christopher Brady, quien se convirtió en la figura del encuentro.

Con el 1-1 en Chicago, Inter Miami no pudo sacar ventaja de la derrota que sufrió Nashville frente a Toronto por 1-2 en la misma jornada. El equipo de Florida se mantiene como escolta en la Conferencia Este, con 44 puntos, a nueve unidades del líder. Además, perdió terreno en la pelea por el MLS Supporters’ Shield, el reconocimiento a la franquicia con más puntos de la temporada regular entre las 30 que integran la liga, tras ganar solo uno de sus últimos seis partidos, con dos derrotas y tres empates.

Inter Miami y Nashville volverán a enfrentarse el próximo sábado a las 20:30, hora argentina, en el Nu Stadium de Miami, en un duelo directo por la cima de la conferencia.

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