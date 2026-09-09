Política

Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una nueva reunión el lunes en Casa Rosada

Ese mismo día el Ejecutivo enviará el proyecto por Malvinas. El martes, en tanto, presentará el Presupuesto 2027. El mandatario reunirá a su tropa para ordenar la estrategia legislativa. Habrá una cena en el nuevo local de LLA bonaerense en San Telmo

El presidente Javier Milei se reunió con diputados y senadores de La Libertad Avanza
(Presidencia)
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En lo que será el inicio de una intensa semana legislativa, el presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza ante los que expondrá sobre el rumbo de la economía, como anticipó Infobae. Según confirmaron fuentes oficiales, el intercambio tendrá lugar el lunes por la tarde, en Casa Rosada, misma fecha en la que girará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y en las vísperas de la presentación del Presupuesto 2027.

En el último tiempo, el mandatario adquirió el hábito de convocar a los bloques de ambas cámaras en la previa a tratamientos de iniciativas centrales para el Poder Ejecutivo e imparte la línea discursiva con la que busca defenderlas públicamente. Lo hizo por la reforma del Banco Central de la República Argentina, pero también para trasladar la necesidad de fijar una posición pública frente al debate en torno al aumento de la mora en las familias.

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“El formato será similar a las reuniones anteriores. La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía”, contó un diputado a este medio.

De esta manera, se espera que el próximo lunes los distintos legisladores se den cita en el Salón Héroes de Malvinas para escuchar los principales lineamientos económicos de la administración libertaria. Se espera la presencia de la secretaria general, Karina Milei; del titular de la Cámara baja, Martín Menem; y del secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández. También podrían participar el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt.

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reunión Karina Milei con diputados electos
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a diputados en el Salón Héroes de Malvinas

En la última edición, que data del 25 de agosto, además de hablar de los cambios en la carta orgánica del Banco Central (BCRA), el proyecto de Inocencia Fiscal II y la ley Hojarasca, el libertario les regaló a los presentes el libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt. La edición incluía el prólogo escrito por Milei y Walter Block.

Luego de la reunión de este lunes en el Palacio de Gobierno, el oficialismo se trasladará al local partidario de La Libertad Avanza bonaerense, inaugurado hace semanas en el barrio porteño de San Telmo, donde se realizará una cena.

La semana que comienza será clave para el Poder Ejecutivo, que aspira a enviar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que podría incluir sanciones a otras actividades en las islas, como la pesca, y que está previsto que ingrese el lunes por la Cámara de Diputados. El martes será un día importante debido a que se presentará el Presupuesto 2027 en la Cámara Baja, y el Senado habilitará por primera vez el debate por la reforma electoral en comisión.

Se trata de tres iniciativas clave para el Gobierno, que fueron abordadas en la mesa política del pasado martes, en la que tanto Martín Menem como la jefa de la bancada violeta en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, realizaron un repaso de los principales puntos pendientes de tratamiento.

La mesa política se reúne en Casa Rosada
La mesa política se reúne en Casa Rosada

En torno al proyecto por Malvinas, el oficialismo aspira a llevarlo al recinto entre la última semana de septiembre y la primera de octubre y se muestra optimista a la hora de su sanción. “Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido. Para la última de septiembre y la primera de octubre debería comenzarse a tratar”, expresó una fuente del reducido círculo designado por el mandatario.

Si bien hay intenciones de tratar la reforma electoral para finales de octubre, su habilitación dependerá de los apoyos con los que cuente la Casa Rosada. No obstante, aclaran que el Congreso deberá sesionar antes de diciembre, luego de que la Cámara Nacional Electoral advirtiera, mediante una acordada, que debe definir con anticipación los cambios en las reglas de votación si pretende aplicarlos en los próximos comicios nacionales de 2027.

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