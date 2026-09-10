Fin de la ilusión argentina en el US Open: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se despidieron en cuartos de final

Horacio Zeballos y Marcel Granollers no pudieron esta vez (Crédito: Reuters)

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El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers no pudieron repetir la consagración del año pasado y quedaron eliminados en los cuartos de final del US Open 2026. También se despidió Guido Andreozzi, en compañía con el francés Manuel Guinard, uno de los convocados para la Copa Davis quien se quedó con las ganas de alcanzar las semis.

Zeballos y Granollers perdieron 6-4 y 6-4 ante el británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram, una pareja que conoce como pocas el camino hacia el título en Nueva York: ganaron el título en tres ediciones consecutivas, entre 2021 y 2023.

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El partido duró una hora y 27 minutos y Salisbury y Ram justificaron el triunfo en su mayor eficacia en los momentos decisivos. Zeballos y Granollers tuvieron oportunidades para cambiar el desarrollo del encuentro, aunque no consiguieron aprovecharlas y la ilusión de defender la corona quedó trunca.

El primer set comenzó con un quiebre de Salisbury y Ram. La dupla hispano-argentina tuvo cuatro oportunidades para recuperarlo en el juego siguiente, pero no pudo capitalizar ninguna de ellas. En adelante, el británico y el estadounidense sostuvieron la ventaja y cerraron el parcial por 6-4.

En el segundo set, la situación se complicó todavía más para Zeballos y Granollers. Sus rivales consiguieron dos quiebres y llegaron a ponerse 4-1 arriba. La pareja campeona en 2025 reaccionó y, tras recuperar uno de los breaks, se acercó hasta el 4-3, pero Ram y Salisbury volvieron a tomar el control en el tramo definitivo y fueron solventes al momento de cerrar el partido con otro 6-4 en la segunda manga.

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Granollers se vio condicionado por una molestia en el pie derecho. El español, de 40 años, había sufrido un dolor durante el partido de octavos de final ante los argentinos Máximo González y Andrés Molteni. Necesitó atención médica en aquel partido y terminó con dificultades para desplazarse. A pesar del contratiempo, los últimos campeones alcanzaron la victoria con parciales de 6-3 y 6-3 y Granollers pudo presentarse en el partido por los cuartos de final.

Era la quinta vez que Zeballos y Granollers alcanzaban los cuartos de final del US Open como pareja. Antes de conseguir el título en 2025, habían sido finalistas en 2019.

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A pesar de la eliminación, la temporada de Zeballos y Granollers exhibe grandes resultados. En junio, la dupla defendió con éxito el título de Roland Garros al derrotar en la final al finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 6-4 y 6-2. Fue su tercer título de Grand Slam como pareja, después de los conseguidos en París y Nueva York durante 2025.

Pese a la derrota de este miércoles, Zeballos y Granollers permanecen como número 3 y 4 del ranking mundial de dobles y ocupan el segundo lugar en la carrera hacia las ATP Finals.

El marplatense no fue convocado para recibir a Turquía por la Copa Davis, el 19 y 20 de septiembre, en Neuquén. “Por temas personales y un proceso migratorio no fue posible tenerlo en cuenta”, adujo el capitán Javier Frana.

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Guido Andreozzi se despidió del US Open y ya piensa en la Copa Davis

Tampoco pudo ser para Andreozzi y Guinard. Pese a que tuvo tres match points para llevarse el encuentro en dos sets, la pareja franco-argentina finalmente cedió ante Heliovaara y Patten, actuales número 1 del mundo en dobles.

Fue 6-7 (7), 7-6 (3) y 6-2 para los europeos, que remontaron cuando estaban 5-4 abajo en el segundo set. Con el saque en poder de sus rivales, Andreozzi y Guinard estuvieron 15-40 arriba y luego dispusieron de una ventaja para cerrar el encuentro. No pudo ser.

Pese a la eliminación en el US Open, Guido Andreozzi atraviesa una gran temporada (AP Photo/Mark J. Terrill)

El próximo desafío de Andreozzi será la fecha de Copa Davis en Neuquén: es uno de los doblistas convocados por Frana. El otro es Andrés Molteni.

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Beto ocupa actualmente el 14° lugar de la clasificación de esa modalidad y este año ganó el Masters 1000 de Indian Wells junto a Guinard. La pareja además fue finalista en el Masters 1000 de Madrid.

Andreozzi debutó en el conjunto argentino ante Corea del Sur, en febrero, en Busan: ganó el punto de dobles junto a Federico Gómez en la serie que finalmente se llevaron los asiáticos por 3-2.