Economía

El Indec da a conocer hoy el dato de inflación de agosto: qué adelantan las consultoras

Este jueves, a las 16 horas, el Instituto va a dar a conocer de cuánto fueron los aumentos en el octavo mes del año. En caso de ubicarse por debajo de 1,5% podría ser la cifra más baja en lo que va de mandato de Javier Milei

El Indec dará a conocer este jueves, a las 16 horas, la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
El Indec dará a conocer este jueves, a las 16 horas, la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto. (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este jueves, a las 16 horas, el dato de inflación de agosto. La difusión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) concentra expectativa por las proyecciones elaboradas por distintas consultoras, que anticiparon una fuerte desaceleración en la variación mensual. La principal incógnita pasa por el nivel que informará el organismo y por la posibilidad de que la cifra se ubique debajo de 1,5%. Si eso ocurre, será el menor registro mensual desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei.

Las estimaciones privadas muestran una coincidencia respecto de una moderación de precios, aunque presentan diferencias sobre la intensidad de esa desaceleración. El cálculo más bajo fue el de la Fundación Libertad y Progreso, que proyectó una suba de 1,4%. Eco Go ubicó su previsión en 1,5%, una cifra que igualaría el menor dato mensual registrado durante la gestión de La Libertad Avanza (LLA). C&T Asesores Económicos calculó una variación de 1,6%, mientras que Analytica la situó en 1,7%. La proyección más alta correspondió a Invecq, con un aumento previsto de 1,9 por ciento.

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Las consultoras ajustaron sus previsiones luego de observar variaciones semanales sucesivamente menores en los precios de alimentos y bebidas. Ese rubro tiene una incidencia relevante dentro del índice general, por lo que su evolución resulta determinante en las estimaciones para agosto. La moderación de esos precios fue uno de los factores que llevó a las entidades privadas a revisar sus cálculos mensuales.

Las consultoras estimaron una suba mensual de entre 1,4% y 1,9% para el indicador nacional. (Foto: Reuters/Luis Jaime Acosta)
Las consultoras estimaron una suba mensual de entre 1,4% y 1,9% para el indicador nacional. (Foto: Reuters/Luis Jaime Acosta)

El economista Julián Neufeld, de la Fundación Libertad y Progreso, explicó que la proyección de 1,4% respondió a la evolución de la canasta del IPC luego del impacto estacional vinculado con las vacaciones de invierno. Según indicó, esa canasta subió en ese nivel durante agosto. Entre los elementos que mencionó figura el incremento de 1,1% en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, un registro por debajo de la estimación general de la entidad. La variación de ese rubro se ubicó así como uno de los componentes de la previsión más baja entre las consultoras que anticiparon el resultado de agosto.

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Neufeld también señaló la incidencia del esquema de actualización de tarifas aplicado por el Gobierno durante el segundo semestre. De acuerdo con su explicación, ese régimen permitió que los precios de la electricidad avanzaran a un ritmo menor, lo que moderó la evolución del índice general. El comportamiento de las tarifas se sumó a la variación de alimentos y bebidas dentro de la estimación de Libertad y Progreso.

El anticipo

Com anticipo, esta semana se conoció, que la inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) fue de 1,7% en agosto y mostró una desaceleración frente al 2,9% registrado en julio. La diferencia entre ambos meses fue de 1,2 puntos porcentuales (p.p.). El valor informado por la CABA quedó dentro del intervalo de estimaciones que plantearon las consultoras para el indicador nacional, aunque se debe tener en cuenta que la manera en que se mide la variación de precios es distinta: en CABA pesan más los servicios y en Nación los bienes.

Con el aumento de agosto, el Índice de Precios al Consumidor de CABA acumuló una suba de 21,5% durante los primeros ocho meses de 2026. La variación interanual se ubicó en 33,3%. El resultado mensual respondió principalmente a los incrementos de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte. Esas cuatro divisiones aportaron en conjunto 1,16 p.p. a la variación del nivel general. De esa manera, explicaron una parte sustancial del aumento de 1,7% registrado por el indicador porteño durante agosto.

¿El dato más bajo?

La marca de 1,5% concentra la atención por el antecedente de mayo de 2025. Ese resultado se mantiene como el menor valor mensual de inflación durante la gestión de LLA. Y fue en ese mes, que el Gobierno identifica como el momento en que comenzó el “ataque de la oposición” que llevó a que cayera la demanda de dinero y saltaran las tasas tras la victoria en las elecciones lesgilativas en CABA. Si la variación de agosto queda debajo de 1,5%, el nuevo resultado pasará a ser el más bajo de la actual administración. Si coincide con ese porcentaje, igualará el mínimo de mayo de 2025. Un número superior mantendrá ese antecedente como la referencia más baja del período.

Si la inflación en agosto se ubica por debajo de 1,5% se trataría del dato más bajo en la gestión de Javier Milei. (Foto: Reuters/Pablo Sanhueza)
Si la inflación en agosto se ubica por debajo de 1,5% se trataría del dato más bajo en la gestión de Javier Milei. (Foto: Reuters/Pablo Sanhueza)

El organismo estadístico difundirá el resultado este jueves a las 16 horas. La publicación incluirá el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor de agosto, luego de un mes en el que las estimaciones privadas se concentraron entre 1,4% y 1,9% y la Ciudad de Buenos Aires informó una suba de 1,7%. El informe oficial establecerá la cifra nacional y permitirá comparar ese resultado con las previsiones de las consultoras, con el comportamiento del indicador porteño y con el 1,5% de mayo de 2025.

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