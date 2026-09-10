Habló Costa desde la clínica tras su paso por terapia intensiva: “Agradezco a los que rezan por mí”

Costa rompió el silencio sobre su salud con un video en redes sociales tras permanecer internada en terapia intensiva desde el 4 de septiembre (Video: Instagram)

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Costa habló por primera vez sobre su estado de salud a través de un video publicado en sus redes sociales, luego de permanecer internada en terapia intensiva desde el viernes 4 de septiembre. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) grabó el mensaje desde el Centro Medicus Azcuénaga, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, donde continúa bajo tratamiento médico tras atravesar un cuadro de gravedad que generó preocupación entre sus seguidores y colegas.

La hospitalización de Costa se originó a partir de una infección provocada por una bacteria neumococo, que migró al torrente sanguíneo y derivó en un cuadro de encefalitis hepática. Ese diagnóstico motivó su paso por terapia intensiva, donde el equipo médico debió controlar de cerca su evolución antes de trasladarla a sala común.

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En el video difundido desde su cuenta de Instagram, donde reúne más de 880 mil seguidores, la artista apareció maquillada y con un look casual, en un mensaje breve destinado a llevar tranquilidad a su entorno. “Hago este video para agradecer todos los mensajes, buenos deseos y cosas lindas que están mandando. Les agradezco mucho a todos los que rezan por mí”, expresó al comienzo de la grabación.

La internación de Costa se originó por una infección por neumococo que pasó al torrente sanguíneo y derivó en un cuadro de encefalitis hepática

La panelista, que además integra el ciclo radial El Club del Moro en La 100, confirmó una mejoría notoria en su cuadro clínico. “Ya estoy mucho mejor”, aseguró, y de inmediato adelantó su intención de retomar la actividad laboral en los próximos días. “Ya prontito voy a volver a trabajar”, sostuvo, en referencia a su regreso tanto a la radio como al programa que conduce Verónica Lozano en Telefe.

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Costa también dedicó parte de su mensaje a agradecer el acompañamiento de quienes trabajan junto a ella en los distintos espacios donde se desempeña. “Gracias a mis compañeros de trabajo”, remarcó, antes de cerrar la grabación con un tono más distendido. “Yo estoy bien. Medicadita, como Dios manda. Así que, un beso grande”, concluyó la panelista, en una escena que buscó despejar la inquietud generada por su internación.

Los primeros síntomas que llevaron a Costa a buscar atención médica fueron un fuerte dolor de cabeza y una contractura muscular intensa, cuadro que se presentó luego de finalizar su jornada en la radio. Una vez en el centro médico, los profesionales le realizaron distintos estudios, entre ellos análisis de sangre, radiografías y tomografías, que determinaron la necesidad de su internación inmediata.

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En su mensaje, Costa agradeció los mensajes de apoyo, las oraciones y el acompañamiento de sus compañeros de trabajo

El tratamiento indicado por los médicos comenzó a mostrar resultados favorables en las horas posteriores al ingreso de la panelista. “Pasé por terapia porque tenían que controlarme bien, pero el tratamiento ya hizo efecto”, explicó sobre su evolución, mientras continuaba bajo observación en el centro médico de Recoleta.

Pese a la mejoría, la artista aún no cuenta con un plazo definido para recibir el alta médica. Su intención, según manifestó, es regresar a su hogar una vez que finalice el ciclo de antibióticos indicado por los especialistas que siguen de cerca su recuperación.

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La noticia de la hospitalización se conoció públicamente a través del periodista Guille Barrios, quien informó en su cuenta de X que Costa había sido internada de urgencia por el cuadro de encefalitis hepática y que, tras su paso por terapia intensiva, se encontraba estable en sala común. Esa información generó una ola de mensajes de apoyo hacia la panelista, que finalmente decidió responder de manera directa a través de sus redes sociales.

Con el video difundido este miércoles 9 de septiembre, la panelista buscó despejar las versiones sobre la gravedad de su estado y confirmar que, pese a permanecer internada, su cuadro evoluciona de manera favorable. Ahora, continúa bajo tratamiento antibiótico en el centro médico porteño, a la espera de recibir el alta en las próximas horas.

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